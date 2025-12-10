تنضم للمقاطعة: أيضاً آيسلندا لن تشارك في يوروفيجن 2026

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندية رسمياً مساء اليوم (الأربعاء) أنها لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026، المقرر إقامتها في فيينا، عاصمة النمسا. وبذلك، تنضم أيسلندا إلى إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا، لتصبح بذلك خامس دولة تُعلن مقاطعتها للمسابقة بعد مشاركة إسرائيل.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندية: "تهدف مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" والتصفيات الأيسلندية إلى توحيد الأمة. إلا أنه من الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق هذا العام".

أفاد البيان الرسمي أيضًا بأن هيئة الإذاعة الأيسلندية غير راضية عن القواعد الجديدة للمسابقة التي وضعها اتحاد البث الأوروبي، وأنها "تشكك في فعاليتها. وتعارض نقابات الفنانين في أيسلندا، فضلًا عن الرأي العام، المشاركة في المسابقة طالما أن إسرائيل تشارك فيها".

وكانت أيسلندا من أوائل الدول التي أعربت عن معارضتها لمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية القادمة، ومنذ عام 2024، بدأت الأصوات تتعالى في البلاد للمطالبة بمقاطعة المسابقة لهذا السبب، وكثير منها من مشاركين سابقين مثلوا البلاد.

اليوم هو في الواقع التاريخ الأخير الذي يمكن فيه لهيئات البث الأعضاء في اتحاد البث الأوروبي تأكيد مشاركتها في المسابقة القادمة. بولندا أكدت اليوم مشاركتها في المسابقة بعد أسبوع من المناقشات الداخلية في هيئة البث في البلاد، والتي بدأت بعد انتهاء الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي، حيث تقرر أن إسرائيل يحق لها المشاركة في المسابقة.

على الرغم من أنهن أكدن مشاركتهن في المسابقة بشكل رسمي، تُمارس الآن ضغوط كبيرة للانسحاب أيضًا في بلجيكا، فنلندا والبرتغال بسبب مشاركة إسرائيل. خلال الأسبوع، أعرب ثلاثة فائزين سابقين في اليوروفيجن عن معارضتهم لمشاركة إسرائيل في المسابقة القادمة.