وقع أكثر من 200 سينمائي إسرائيلي عريضة تضامن مع المخرجين يوفال أبراهام وراشيل شور، صانعي الفيلم الوثائقي "نازا"، الذي عُرض الأسبوع الماضي في مهرجان البندقية السينمائي وفاز بجائزة خاصة من لجنة التحكيم.

وشارك في توقيع العريضة عدد من أبرز الأسماء في السينما الإسرائيلية، بينهم آري فولمان، شلومي إلكابيتس، ران تال وميخال أفيعاد، معربين عن قلقهم من تصاعد ما وصفوه بحملة تحريض ضد أبراهام وشور، معتبرين أن الخطاب المتداول ضد المخرجين يقترب من التهديد الجسدي.

وجاء في العريضة أن الموقعين عليها يدعون كل من لا يزال يتمسك بحرية التعبير والإبداع إلى إظهار الدعم والتضامن مع المخرجين، مؤكدين أن دور الفن والصحافة يتمثل في طرح الأسئلة أمام المجتمع وفتح نقاش عام حتى عندما تكون القضايا المطروحة صعبة ومثيرة للجدل.

انتقادات لمهاجمة الفيلم دون مشاهدته

وانتقد الموقعون على العريضة ظاهرة مهاجمة الفيلم من جانب أشخاص لم يشاهدوه، وهي ممارسة قالوا إنها كانت تُستخدم حتى الآن بصورة أساسية من قبل وزراء الثقافة والسياسيين، قبل أن تنتشر خلال الأيام الأخيرة في أوساط أوسع.

وأشاروا إلى أنهم لم يشاهدوا الفيلم أنفسهم حتى الآن، لكنهم شددوا على أن انتقاد عمل فني حق مشروع، في حين أن الخطاب التحريضي والعنيف ضد صانعيه يمثل ظاهرة مقلقة، بصرف النظر عن الموقف من الفيلم أو مضمونه.

كما حذر الموقعون من أن انضمام شخصيات من الوسط الثقافي والأكاديمي والإعلامي إلى انتقاد الفيلم من دون مشاهدته قد يسهم، بحسب رأيهم، في تدهور مستوى الحوار العام في إسرائيل، ويمنح دعمًا للتهديدات التي أطلقها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر بشأن إمكانية سحب جنسية المخرجين.

وأعرب السينمائيون عن أملهم في توزيع «نازا» داخل إسرائيل في أقرب وقت، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته وتكوين مواقفه بشأنه، وفتح نقاش عام حول الحرب في غزة وتداعياتها.

إدانات واسعة للتهديدات

وتنضم العريضة إلى بيانات أصدرها في نهاية الأسبوع المنتدى الوثائقي الإسرائيلي واتحاد المخرجين والمخرجات، أدانا فيها التهديدات التي تعرض لها أبراهام وشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المنتدى أن من حق صانعي الأفلام مراقبة الواقع وتوثيقه وعرضه أمام الجمهور، حتى عندما تكون وجهة نظرهم مثيرة للجدل أو مرفوضة لدى قطاعات من المجتمع.

وشدد المنتدى على إمكانية الاختلاف مع الفيلم وتفسيره وسياقه وانتقاده بشدة، لكنه اعتبر أن التهديدات ضد المخرجين، ولا سيما التهديدات بالقتل، ليست نقدًا فنيًا ولا جزءًا من نقاش عام مشروع، بل محاولة لبث الخوف لدى من يسعى إلى التعبير عن رأيه والإبداع.

فيلم "نازا" يثير جدلًا واسعًا

وفاز فيلم «نازا» مساء السبت بجائزة خاصة من لجنة التحكيم في مهرجان البندقية. ويستند الفيلم إلى شهادات 24 جنديًا وعاملًا في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ويسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الآليات التي يقول صانعوه إنها أتاحت وقوع قتل واسع للمدنيين في غزة.

وأثار الفيلم جدلًا حادًا في إسرائيل عقب عرضه وفوزه في البندقية، خصوصًا بعدما طالب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر وزارة الداخلية بدراسة إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من أبراهام وشور.

ويأتي التضامن الواسع من أوساط السينما الإسرائيلية مع المخرجين في ظل استمرار الجدل حول الفيلم، بين من يعتبره عملًا فنيًا يطرح أسئلة صعبة بشأن الحرب في غزة، ومن يرفض روايته ومضمونه بشدة.