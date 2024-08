هل سيؤثرون على الانتخابات؟ لهذا السبب يحب معجبو المغنية تايلور سويفت نائب هاريس تيم والز

لقد مرت حوالي 48 ساعة منذ اللحظة التي أعلنت فيها المرشحة الديموقراطية لرئاسة الولايات المتحدة عن هوية المرشح لمنصب النائب - تيم والز من ولاية مينيسوتا، والآن تأتي تفاصيل جديدة ومثيرة للاهتمام حول أنشطته في السنوات الأخيرة. أطلق معجبو المغنية تايلور سويفت لقب "النائب سويفتي" على والز، بعد أن تبين أنه كان أحد الموقعين على تعديل قانوني تهدف إلى حماية مشتري تذاكر الحفلات، وأطلق عليها اسم "لائحة 1989"، نسبة إلى سنة ميلاد سويفت،والألبوم الناجح لسويفت.

ويهدف التعديل القانوني للتعامل مع الاحتكار الذي خلقته Ticketmaster - الشركة الوحيدة اليوم التي تبيع تذاكر الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة، والضجة التي نشأت أثناء بيع تذاكر جولة سويفت- The Eras Tour في الولايات المتحدة. تسبب هذا الوضع، من بين أمور أخرى، في عدم تمكن العديد من المعجبين من شراء التذاكر لهذه العروض، ووجد عدد قليل منهم أنفسهم يشترون التذاكر من فيسبوك بأسعار باهظة - حتى يتمكنوا من الوصول إلى العرض المنشود.

وكتب أحد المعجبين: "قد يكون لهوية نائب هاريس تأثير أكبر مما كنا نعتقد على الانتخابات الرئاسية - وبطريقة أفضل". وأضاف معجب آخر: "لدينا أخيرًا نائب رئيس ’سويفتي’ الذي يمكنه مساعدتنا في القضاء على Ticketmaster."

https://x.com/i/web/status/1672261715348664320