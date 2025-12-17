"رقم واحد يا أنصاص" ستدخل الفنان محمد رمضان الى الحبس، ما القصة؟

رفضت محكمة جنح مستأنف الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، وأيّدت حكم حبسه عامين مع كفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بتهمة نشر محتوى فني عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص.

وتعود القضية إلى أغسطس الماضي، عقب طرح رمضان أغنية «رقم واحد يا أنصاص» من دون الحصول على تصاريح رسمية. ووفق التحقيقات، اعتبرت الرقابة على المصنفات الفنية أن الأغنية تتضمن ألفاظًا تخالف الذوق العام وتحريضًا على العنف، وأنها غير صالحة للعرض أو الترخيص.

ولم يحضر رمضان جلسة الاستئناف، بينما حضر محاميه الذي طالب ببراءته، إلا أن المحكمة قررت رفض الطعن وتثبيت الحكم.