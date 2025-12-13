ليبيا: متحف السراي الحمراء يفتح أبوابه لأول مرة منذ سقوط القذافي

أعادت ليبيا افتتاح المتحف الوطني، والذي كان يعرف سابقاً باسم السراي الحمراء، في العاصمة طرابلس، ما يسمح للجمهور بالاطلاع على بعض أروع الكنوز التاريخية في البلاد لأول مرة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.

وتبلغ مساحة قاعات العرض في المتحف، الذي بني في ثمانينيات القرن الماضي، 10 آلاف متر مربع تتوزع فيها لوحات فسيفساء وجداريات ومنحوتات وعملات وقطع أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وتمتد عبر العصور الرومانية واليونانية والإسلامية في ليبيا.

وقال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في حفل إعادة الافتتاح، الجمعة: "إعادة افتتاح المتحف الوطني ليست لحظة ثقافية، بل هي شهادة حية على أن ليبيا تبني مؤسساتها". وقالت مديرة المتحف فاطمة عبد الله أحمد لوكالة "رويترز": "البرنامج الآن يركز على تمكين المدارس من زيارة المتحف في الفترة الحالية حتى فتحه بشكل رسمي لعامة الناس".

وتشمل المجموعة أيضاً مومياوات تعود إلى آلاف السنين من التجمعات السكنية القديمة في جبال أكاكوس في عمق الجنوب الليبي، وواحة جغبوب قرب حدودها الشرقية مع مصر.

وأُغلق المتحف، وهو الأكبر في ليبيا، في 2011 خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وألقى ذات مرة خطاباً نارياً عند أسوار المتحف. وبدأت أعمال تجديد المتحف في مارس 2023 من حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، وتولت الحكومة السلطة في 2021 في عملية سياسية مدعومة من الأمم المتحدة.