اليهود الذين أنقذهم هتلر بنفسه خلال المحرقة.. من هم ولماذا استثناهم؟

اسم أدولف هتلر نُقش كمهندس لإحدى أبشع الفظائع في تاريخ البشرية. الأيديولوجية النازية، التي تأسست على كراهية عميقة وعنصرية بيولوجية، لم تترك مجالاً للشك: كان اليهودي هو "العرق المضاد"، العدو الذي يجب إبادته من على وجه الأرض. ستة ملايين يهودي قُتلوا في آلة إبادة صناعية منسقة، تنفيذًا للأوامر التي وقعها الفوهرر بيده. ومع ذلك، وسط النسيج المظلم للحل النهائي، تختبئ بعض القصص التي تناقض كل منطق تاريخي.

هذه هي قصصهم لثلاثة رجال - طبيب مخلص، ضابط إس إس كبير وقاضٍ مُكرّم - الذين كان من المفترض أن ينهوا حياتهم في غرف الغاز، لكن بدلاً من ذلك حصلوا على حماية شخصية ومباشرة من الرجل الذي سعى لتدمير شعبهم. قصص إدوارد بلوخ، إميل موريس وإرنست موريتس هيس لا تدل على ذرة من الإنسانية من جانب هتلر، بل تكشف التناقض الوحشي للدكتاتور: عالم يمكن فيه للولاء الشخصي والأهواء اللحظية أن تتغلب، في حالات نادرة ومصلحية، حتى على الأيديولوجية الأكثر صرامة.

إدوارد بلوخ: اليهودي النبيل من لينتس

تبدأ القصة الأولى في مدينة لينز بالنمسا، في أوائل القرن العشرين. الدكتور إدوارد بلوخ، طبيب يهودي من مواليد بوهيميا، كان شخصية معروفة ومحبوبة في المدينة. كان معروفًا بأنه يعالج الفقراء دون مقابل ويقوم بزيارات منزلية في جميع ساعات اليوم. من بين مرضاه كانت هناك عائلة فقيرة واحدة - عائلة هتلر.

في عام 1907، تم تشخيص والدة أدولف الشاب، كلارا هتلر، بأنها مصابة بسرطان الثدي، وكانت حالتها ميؤوس منها. قام بلوخ برعايتها بتفانٍ لا حدود له، وأخضعها لعلاجات مؤلمة باليودوفورم وحاول التخفيف من معاناتها حتى لحظاتها الأخيرة. كان أدولف، الذي كان مرتبطًا بأمه بروابط من الحب المرضي تقريبًا، حاضرًا في كل مرحلة. لقد رأى بلوخ يتنازل عن أجره عندما أدرك أن العائلة لا تملك المال. كان بلوخ هناك عندما توفيت كلارا في 21 ديسمبر 1907. في تلك الأيام، صافح هتلر الشاب يد الطبيب وقال له: "سأبقى ممتنًا لك إلى الأبد".

بعد ثلاثة عقود لاحقًا، في عام 1938، ضمت ألمانيا النازية النمسا باتفاقية "الأنشلوس". الجحيم فتح أبوابه ليهود لينتس. بلوخ، الذي كان في السادسة والستين من عمره، وجد نفسه تحت تهديد مباشر. قرر أن يقوم بأكثر فعل يائس: كتب رسالة إلى الفوهرر، وذكّره بالأيام في لينتس.

كانت الاستجابة غير مسبوقة. هتلر، الذي وصف بلوخ بـ"إدليوده" (Edeljude - يهودي نبيل)، أمر الجستابو بمنحه حماية خاصة. في حين تعرّض بقية يهود المدينة للملاحقة والسرقة والطرد، وُضعت حراسة على بيت بلوخ. سُمح له ولعائلته بالبقاء في منزلهم دون إزعاج لمدة ثلاث سنوات. في عام 1940، عندما قرروا الهجرة إلى الولايات المتحدة، وافق هتلر على أن يبيعوا ممتلكاتهم بسعر السوق ويغادروا البلاد دون "ضريبة الرحيل" المرتفعة التي فُرضت على اليهود. توفي بلوخ بسرطان المعدة في حي البرونكس في نيويورك عام 1945، بعد أسابيع قليلة من انتحار الفوهرر الذي أنقذه في المخبأ.

إميل موريس: اليهودي الذي أسس قوات الإس إس

قصة إميل موريس هي قصة صداقة وثيقة في قمة السلطة الأكثر فسادًا. موريس، الذي كان صانع ساعات بمهنته وجنديًا سابقًا، كان من أقرب المقربين لهتلر منذ عام 1919. كان عضو حزب رقم 594، السائق الشخصي لهتلر، حارسه الشخصي وأحد مؤسسي "الشتوستراب" – الوحدة التي أصبحت فيما بعد قوات الإس إس. في الواقع، كان موريس يحمل بطاقة عضوية إس إس رقم 2.

العلاقة بينهما كانت قريبة جداً, حتى بالوقت الذي كان هتلر مسجوناً في قلعة لندسبرغ عام 1924، كان موريس هو الذي ساعده في إملاء أجزاء من كتاب "كفاحي". لكن في عام 1935، في ذروة ترسيخ قوانين العنصرية، جاءت الضربة: تحقيق أنساب أجراه ضباط الإس.إس اكتشف أن جد موريس، شارل موريس، كان يهودياً. ووفقاً للتعريفات النازية، كان موريس "ميشلينغ" (مختلط العرق)، وحكمه هو العزل الفوري والعار.

هاينريش هيملر، قائد قوات الإس إس الذي اعتبر نقاء العرق قيمة عليا، غضب بشدة وطالب بطرد موريس، لكن هتلر استخدم الفيتو. أصدر مرسوماً خاصاً أعلن فيه موريس وأخاه "آريين شرفيين" (Ehrenarier). هذا اللقب النادر سمح لموريس بالبقاء في المنظمة التي كان هدفها إبادة اليهود. واصل موريس الازدهار في النظام النازي، ورُقي إلى رتبة أوبرفورر (عقيد) وحتى خدم كضابط في اللوفتفافه (سلاح الجو في الجيش النازي). نجا من الحرب، وقضى عقوبة سجن قصيرة في معسكر عمل، ثم عاد ليعمل صانع ساعات في ميونخ حتى وفاته في السبعينيات.

إرنست موريتس هس: القائد من الحفريات في الحرب العالمية الأولى

القصة الثالثة تعيدنا إلى ساحات الحرب العالمية الأولى. إرنست موريتس هس كان ضابطًا مُكرمًا في الجيش الإمبراطوري الألماني. في عام 1916، قاد سرية في فوج ليست البافاري. أحد الجنود تحت قيادته كان عريفًا شابًا وهادئًا يُدعى أدولف هتلر. هس، يهودي حسب الشريعة (ابن لأم يهودية) ونشأ كبروتستانتي، كان قائد هتلر المباشر في الجبهة الغربية.

في ثلاثينيات القرن الماضي، حين كان هس يشغل منصب قاضٍ في دوسلدورف، صفعه الواقع على وجهه. قوانين نورمبرغ صنفته كـ"يهودي كامل"، واضطر إلى الاستقالة من منصبه. تعرّض لهجوم في الشوارع على يد بلطجيين نازيين وانتقل مع عائلته إلى إيطاليا، لكنه اضطر للعودة إلى ألمانيا. في يأسه، توجه هس إلى ضابط الاتصال الذي كان يعرفه من الحرب، فريتس فيدمان، الذي كان في ذلك الوقت مساعد هتلر.

وصلت الرسالة إلى مكتب الفوهرر. في أغسطس 1940، أصدر هاينريش هيملر رسالة رسمية إلى جميع سلطات الدولة: "إرنست موريتس هس سيحصل على الدعم والحماية حسب رغبة الفوهرر". كان الأمر واضحًا - لا يجوز إزعاج الرجل.

ومع ذلك، كانت حماية هس هي الأضعف من بين الجميع. في عام 1941، عندما تصاعدت الحرب وأصبح الحل النهائي منهجيًا، أزيلت الحماية. هس أُرسل إلى أعمال السخرة وأُختُه قُتلت في أوشفيتز. نجا من الحرب فقط بفضل زواجه من امرأة مسيحية ("الزيجات المختلطة المفضلة")، لكن الرسالة من الفوهرر منحته نافذة الوقت الحاسمة التي كان قد هلك فيها العديد من الآخرين بالفعل. توفي في ألمانيا بسن متقدم عام 1983، عن عمر يناهز 93 عامًا.

مفارقة الاستثناء

عند التمعّن في هذه القصص الثلاث، يبرز السؤال: هل كان لهتلر "قلب"؟ الجواب التاريخي قاطع: لا. هذه الحالات لا تدل على ندم أو شفقة، بل على نرجسية خالصة. هتلر أنقذ أولئك الذين خدموه، أو الذين اعتنوا بأمه، أو الذين كانوا جزءًا من تاريخه الشخصي. بالنسبة له، لم يكونوا "يهودًا" بالمعنى الأيديولوجي، بل مجرد أدوات في سيرته الذاتية.

الدفاع عن بلوخ، موريس وهَس هو دليل على أن هتلر رأى نفسه فوق القوانين التي شرعها بنفسه. كان هو السيد المطلق، الذي يستطيع أن يمنح الحياة أو الموت بضربة قلم، حسب نزوة شخصية.

في نهاية المطاف، نجا هؤلاء الثلاثة من هتلر بفضل هتلر نفسه. لقد بقوا كشهادة حية على عبثية الشر: عالم قُتل فيه ستة ملايين إنسان بسبب "عيب" في دمهم، بينما ثلاثة آخرون يحملون نفس "العيب" بالضبط نجوا – فقط لأن القاتل الرئيسي تذكر لهم معروف شبابه. هذه القصص لا تثير العزاء، بل تؤكد على حجم المأساة: مدى سهولة اتخاذ القرار بشأن من يعيش ومن يموت في مملكة الظلام للرايخ الثالث.