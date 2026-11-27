يعود القمر مجددًا ليصبح ساحة تنافس بين القوى العظمى الثلاث: الولايات المتحدة والصين وروسيا. وهذه المرة، لا يقتصر التنافس على من ستصل أولًا، بل يشمل أيضًا من ستنجح في إقامة قاعدة دائمة عليه. مراسل القناة العبرية عميحاي شتاين يسلّط الضوء على السباق الجديد إلى القمر.

كما ذُكر، ظلّ القمر لآلاف السنين رمزًا لأحلام البشرية، وفي عام 1969 أصبح الحلم حقيقة عندما خطا نيل أرمسترونغ أولى خطواته عليه. وبعد بضع بعثات أخرى، توقّف السباق، وفي ديسمبر 1972 كان يوجين سيرنان آخر إنسان تطأ قدمه سطح القمر، إذ صعد مع هاريسون شميت إلى المركبة الفضائية أبولو 17، وبذلك انتهت البعثات المأهولة إلى القمر. وبعد نحو 60 عامًا، يعود القمر إلى صدارة المشهد، لكن الهدف هذه المرة ليس الوصول إليه فحسب، بل البقاء عليه.

وفقًا للتقديرات، هناك احتمال معقول بأن تُقام على سطح القمر، في غضون نحو عقد من الزمن، قاعدة بشرية تجريبية أولية. في المرحلة الأولى، ستختار ناسا موقعًا للهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وستُطلق المسبار فايبر لاستكشاف المنطقة وتحديد مواقع تحتوي على الجليد، ما يجعلها مثالية للهبوط. وتُظهر الدراسات أنه يمكن إثراء تربة القمر بالمعادن وإنشاء دفيئات لزراعة محاصيل مثل البطاطس، لتجنب نقل جميع الأغذية من الأرض.

وفقًا للجدول الزمني لناسا، ستُنفَّذ بحلول عام 2029 مهام روبوتية وتجارب، وستُوضَع البنية التحتية الأولية. وبحلول عام 2032، ستُنشر بنية تحتية إضافية تشمل الكهرباء والاتصالات والنقل والإقامة، وفي المرحلة الأخيرة سيترسخ وجود بشري طويل الأمد.

ظروف المعيشة على القمر قاسية: تنخفض درجة الحرارة ليلًا إلى ما يقارب 200 درجة تحت الصفر، وترتفع بشدة نهارًا. بالإضافة إلى ذلك، تلزم الحماية من الإشعاع الشمسي والأشعة الكونية والنيازك، فضلًا عن إمداد مستمر بالأكسجين والطاقة.

في نوفمبر 2026، أعلنت ناسا عن سلسلة من المناقصات والعقود الاستراتيجية لتعزيز تطوير القاعدة، بما في ذلك تطوير مركبات هبوط روبوتية للشحن، وتمويل مركبة جوالة ذاتية القيادة لعام 2028 لرسم خرائط الموارد تحت السطح، وطرح مناقصة لإنشاء أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء، يوفر إمدادًا مستمرًا بالطاقة على سطح القمر.

المساهمة الإسرائيلية وبرنامج أرتميس

تُعدّ إسرائيل من بين الدول العشر الأولى في العالم التي تمتلك القدرة على إطلاق الأقمار الصناعية بشكل مستقل. وتطوّر شركات إسرائيلية معدات متقدمة، مثل بدلات الفضاء ومكوّنات حواسيب المركبات الفضائية وحلولًا في مجال طب الفضاء. وفي الوقت نفسه، يجري تطوير مركبتين ميدانيتين لنقل رواد الفضاء، وقد بلغتا مرحلة متقدمة من التطوير.

بالتوازي مع خطة القاعدة، تواصل الولايات المتحدة برنامج أرتميس: فقد دار رواد فضاء أمريكيون هذا العام حول القمر، للمرة الأولى منذ عقود، في إطار مهمة أرتميس 2، فيما تستهدف الخطة هبوط الإنسان على القمر عام 2028. والمركبة الفضائية الجديدة أكبر وأكثر تطورًا ورحابةً بكثير من مركبات أبولو الضيقة.

وتسعى بكين وموسكو أيضًا إلى تحقيق الهدف نفسه: تطوّر الصين صواريخ ومركبة هبوط مأهولة بهدف إنزال رواد فضاء على القمر بحلول نهاية العقد، وتعمل مع روسيا على إنشاء محطة أبحاث دولية في القطب الجنوبي للقمر، حيث يمكن استخدام المياه للشرب وإنتاج الأكسجين وحتى إنتاج وقود الصواريخ.

الآن، يبرز قلق قانوني ودولي. فبمجرد إنشاء منشآت دائمة وبدء استغلال الموارد، سيُطرح السؤال: من يحدد أين يُسمح بالعمل، وما القواعد التي تسري على الجميع؟ لقد أنزلت الصين بالفعل مسبارًا على الجانب البعيد من القمر، ويُقدَّر أن روسيا والصين، وربما الهند أيضًا، ستنضم سريعًا إلى جهود إنشاء مستعمرات.

المستعمرة على القمر كنقطة انطلاق إلى المريخ

بالتوازي، تُجرى تجارب استعدادًا لرحلة إلى المريخ: فقد أمضى أربعة متطوعين 378 يومًا في منشأة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في مركز جونسون للفضاء بولاية تكساس، حيث حاكوا عمليات السير في الفضاء، وزرعوا نباتات، وتعاملوا مع العزلة والأعطال والتأخر في الاتصالات.

الاستنتاج الرئيسي هو أنه قبل السفر إلى المريخ، يجب التدرّب في مكان أقرب. وسيكون القمر نقطة انطلاق إلى بقية أرجاء النظام الشمسي: فنظرًا إلى أن الجاذبية على القمر أضعف بكثير منها على الأرض، فإن إطلاق مركبات فضائية ثقيلة منه إلى المريخ أو إلى أقمار المشتري وزحل سيتطلب صواريخ أصغر ووقودًا أقل بكثير.

على عكس ما كان عليه الحال في ستينيات القرن الماضي، لا يقتصر السؤال هذه المرة على من سيرفع العلم أولًا، بل يشمل أيضًا من سينجح في البقاء على سطح القمر مدة طويلة.