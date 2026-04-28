هل خططت لرحلتك المقبلة؟ اكتشف أجمل مدينة مليئة بالألوان في العالم

بحسب تقرير جديد نشرته شركة التأمين "جست كوفر" مطلع أبريل/نيسان، تُعتبر لشبونة المدينة الأكثر تنوعًا في الألوان على مستوى العالم لعام 2026. وحصلت العاصمة البرتغالية على العلامة الكاملة (100) في مؤشر "الحيوية"، بعد تحليل حاسوبي رصد أكثر من 2.6 مليون لون فريد.

واستند التحليل إلى صور فوتوغرافية التُقطت نهارًا لأفق المدينة وشوارعها التاريخية ومعالمها الرئيسية، دون استخدام أي فلاتر.

أشار الباحثون إلى أن الألوان المتنوعة في لشبونة نابعة من الدمج الفريد بين المباني المطلية بألوان الباستيل وبين القرميد المزخرف (الأزوليجوس) الذي يغطي جدران المنازل في أحياء قديمة مثل ألفاما وبايرو ألتو.

عنصر مركزي إضافي في التصنيف هو الترامات الصفراء الشهيرة، وعلى رأسها الخط 28، التي تضيف "بقعة" لون بارزة وحيوية لشوارع المدينة.

في المرتبة الثانية في التصنيف جاءت كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، مع درجة 94.5 وما يقارب 2.5 مليون لون فريد.

المدينة الآسيوية تميزت بفضل التباين بين ناطحات السحاب الحديثة، مثل أبراج بتروناس، وبين المعابد التقليدية والملونة.

تغلق الثلاثة الأوائل ممثلة أخرى للبرتغال – مدينة بورتو (بتقييم 91.6)، بفضل حي ريبيرا الخلاب وأسقف القرميد الحمراء الممتدة على طول نهر الدويرو.

للمسافرين الذين يبحثون عن أفضل نقاط المراقبة لتجربة الغنى اللوني هذا، ينصح الدليل بـ "ميرادورو دا سينهورا دو مونتي" (Miradouro da Senhora do Monte) في لشبونة.

ومع ذلك، يشير خبراء السفر المحليون تحديدًا إلى "ميرادورو دو توريل" (Miradouro do Torel) كبديل أقل ازدحامًا يوفر إطلالة بانورامية رائعة على أسطح المنازل والجدران الملونة للمدينة.

في بورتو، أفضل نقطة مشاهدة موصى بها هي من بلدة فيلا نوفا دي جايا، التي تقع على الضفة المقابلة للنهر وتوفر إطلالة مثالية على الأفق التاريخي.