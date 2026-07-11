إذا كنتم دائماً حلمتم بزيارة ماتشو بيتشو وهذا بدا لكم كحلم بعيد، اعلموا أن لديكم بديل أقرب بكثير، لا يقل إعجاباً بل وأكثر عراقة وغنى بالتاريخ. الحديقة الوطنية "ميسا فيردي"، التي تقع في طرف كولورادو بين دنفر ولاس فيغاس، بعد غراند كانيون، وكانت موطناً لـ26 مجموعة من السكان الأصليين. اليوم، ما تبقى هناك هو أساساً مبانٍ تاريخية مذهلة بُنيت على منحدرات الجبال.

مع الجمع بين علم الآثار القديم والمناظر الجبلية الخلابة، يُطلق أحيانًا على الحديقة الوطنية "مسا فيردي" لقب "ماتشو بيتشو لأمريكا". ومع ذلك، من نواحٍ عديدة، "مسا فيردي" أكثر إثارة للإعجاب حتى من نظيرتها في جبال الأنديز، إذ تمثل إرثًا طويل الأمد من الثقافة والتاريخ، وتستفيد من موقع مريح وتنوع في المرافق المتاحة في الحديقة الوطنية للزوار.

لماذا يُطلق على ماسا فيردي اسم "ماتشو بيتشو الأمريكية"؟

في زاوية ما من ولاية كولورادو تقع جبال "مسا فيردي" التي تضم مجموعة من المباني المعقدة والمحفوظة بشكل مذهل على جانب جبل صخري. بعض المواقع الأثرية في الحديقة هي أحياء كاملة تبدو وكأنها محفورة في جدران المنحدرات نفسها. من بين حوالي 5,000 موقع أثري إضافي في الحديقة توجد أبراج حجرية محفوظة، مبانٍ زراعية، وحتى مبانٍ أكبر على قمم المنحدرات.

في الواقع، العديد من المباني الحجرية في الحديقة الوطنية ميسا فيردي هي الأكبر والأفضل حفظًا في أمريكا الشمالية، بما في ذلك كنوز أثرية مثل المساكن القديمة ومركز استخدم لإقامة الطقوس للسكان الأصليين في أمريكا الشمالية.

حضارة أقدم من ماتشو بيتشو

منازل السكن المذهلة على المنحدرات وروائع الهندسة المعمارية التي وُجدت في ميسا فيردي هي إرث 26 جماعة هندية معروفة باسم "البويبلوس القدامى"، الذين أسسوا مجتمعات حول ما يُعرف اليوم بمنطقة الزوايا الأربع في جنوب غرب أمريكا. رغم أن البويبلوس القدامى كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، إلا أنهم تميزوا بفضل هندستهم المعمارية والمنشآت الهندسية التي شيّدوها، كما يظهر في العديد من مدن الحجر التي تركوها وراءهم.

تراث شعب البويبلو القدماء في ميسا فيردي قديم ومثير للإعجاب في آن واحد. الاستيطان البشري على نطاق واسع في ميسا فيردي بدأ على الأرجح قبل حوالي 1,400 عام، عندما بدأ الشعوب البدوية بالانتقال نحو مجتمعات وشراكات أكثر استقرارًا، قائمة على الزراعة. هذه المجموعات عاشت في ملاجئ أبسط، بنيت من الخشب والحجر، وحفروا في المناطق المنخفضة حول الأودية.

كلما ازدهروا أكثر، بدأ شعب بويبلو القديم في ميسا فيردي بتطوير تقنيات بناء أكثر تقدماً بالحجارة، مما أتاح لهم بناء مساكنهم صعوداً داخل المنحدرات العالية. منازل السكن المدهشة على المنحدرات بُنيت على الأرجح بين عامي 1100 و1200 للميلاد. للمقارنة، مباني قمم الجبال الأيقونية في ماتشو بيتشو بُنيت على الأرجح حوالي عام 1450 - أي بعد أكثر من ثلاثمئة عام.

على الرغم من الظروف الصعبة التي غالبًا ما تسود جنوب غرب الولايات المتحدة، نجح شعب البويبلو القدماء في زراعة الذرة واليقطين والفاصوليا داخل وحول المنحدرات. تكشف هذه المدن أيضًا عن حياة مدنية ودينية وطقسية متقدمة. كما تم العثور في المكان على مدرجات كبيرة تُسمى "كَيڤا"، والتي استخدمت كمواقع مهمة للاجتماعات الطقسية والسياسية. من الناحية الثقافية، كان شعب البويبلو القدماء أيضًا فنّانين حقيقيين، إذ أبدعوا تقاليد مستمرة في صناعة الفخار ونسج السلال والحرف اليدوية الأخرى.

المتنزه القومي اليوم

على الرغم من الازدهار الكبير للسكان الأصليين في ميسا فيردي، توقفت الحياة هناك. لأسباب غير واضحة، بدأ السكان الذين عاشوا في المنطقة بمغادرة الموقع حوالي القرن الثالث عشر. وعلى الرغم من أن أحفادهم لا يزالون يعيشون في جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، إلا أن المباني القديمة في ميسا فيردي بقيت مهجورة لمئات السنين حتى أعيد اكتشافها في سبعينيات القرن التاسع عشر. في عام 1906، وقع الرئيس ثيودور روزفلت على قانون ثبت مكانة ميسا فيردي كمنتزه وطني.

الرحلة إلى الحديقة الوطنية خلابة تقريبًا مثل الحديقة نفسها، مع مناظر رائعة وإطلالات بانورامية، بما في ذلك توقف عند نقطة التقاء الحدود حيث يمكنكم رؤية أربع دول مختلفة في نفس الوقت. بعد دخول الحديقة، يمكنكم الاستفادة من مجموعة واسعة من خيارات المشي، ولكن يجب أن تأخذوا في الاعتبار أن معظم المواقع الأثرية في الحديقة متاحة فقط من خلال جولة يتم حجزها مسبقًا.