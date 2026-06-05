البحر يتغير، والتهديدات تتطور، لكن الصناعات الجوية (IAI) تثبت مرة أخرى أنه لكي تنتصر في المعركة الحديثة، ليس من الضروري بناء سفينة عملاقة جديدة، بل يكفي التفكير خارج سطح السفينة. تعرّفوا على DIAMOND – الابتكار الجديد الذي يهدف إلى منح سلاح البحرية قوة نارية غير مسبوقة دون الحاجة للانتظار سنوات في أحواض بناء السفن.

على الورق، لديها كمية محدودة من صواريخ ومساحة سطح محدودة. لكن في لحظة الحسم تنتشر حولها زوارق صغيرة وسريعة، أشبه بـ"حراس شخصيين" غير مأهولين. هؤلاء لا يرافقونها فقط، بل هم ذراعها العملياتي الطويل. إنهم يحملون الذخيرة، يوسّعون مدى الرادار، ويحوّلون السفينة إلى منظومة قتال موزعة، فتاكة وذكية.

في مركز المفهوم تقف فكرة القتال الموزع. بدلًا من تركيز جميع الأنظمة على سفينة واحدة باهظة الثمن وعرضة للخطر، يتم توزيع القوة. تُركب الأنظمة على سفن أصغر تُشغّل عن بُعد من سفينة الأم.

النقطة الأبرز هي التكامل: نحن نتحدث عن نظام "بلَغ أند بلي" (Plug-and-Play). كل شيء مبني على حاويات قياسية يمكن تحميلها أو تبديلها أو تحديثها خلال ساعات قليلة. تحتاجون إلى دفاع جوي؟ يُحمَّل نظام باراك (Barak MX). ذاهبون إلى مهمة هجوم استراتيجية؟ يستبدلونها بصواريخ لورا الباليستية أو صواريخ كروز من نوع Blue Spear.

النظام الجديد يتيح للسفينة الحربية تنفيذ مهمات دفاع وهجوم في آن واحد، وهو أمر كان يتطلب في الماضي أسطولًا كاملًا. قائمة القدرات التي تجلبها معها DIAMOND تبدو أنها تشمل ثلاثة ميزات رئيسية:

الأول - ذخائر متجولة: "هاربي"، "هاروب" و"ميني هاربي"، الأدوات التي تنتظر الهدف وتهاجمه بدقة جراحية.

الثاني - الصواريخ: بدءًا من الصواريخ الباليستية القوية وصولًا إلى أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة.

والسمة الثالثة هي المرونة المطلقة: الأنظمة تُدار عن بُعد من سفينة الأم، وكأنها مُركبة فعليًا على سطحها. مزيد من القوة، وتكلفة أقل.

نائب المدير العام للصناعات الجوية، غاي بار ليف، يوضح: "القتال البحري ينتقل من مفهوم المنصات الفردية إلى تشكيلات قوة مرنة ومتصلة". وهناك ميزة إضافية - لا حاجة لاستثمار مليارات في بناء سفن جديدة، بل يمكن ترقية الموجود.

يؤكد بوعز ليفي، رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية، أن نظام DIAMOND يتيح الانتقال السريع بين مهام الدفاع والهجوم، مما يمنح القوات البحرية قدرة استجابة سريعة للتهديدات المتغيرة في الوقت الحقيقي. (فقط في نص الموقع، وليس في التعليق الصوتي)

الـ-DIAMOND هي رؤية عالمية. إنها تتيح للجيوش زيادة بقاء قواتها على قيد الحياة، توسيع نطاق عملها وخلق ردع فعّال في الحد الأدنى من الوقت وبأقصى قدر من الكفاءة. في عالم أصبحت فيه الساحة البحرية أكثر تعقيداً، فإن ماسة الصناعات الجوية هي بالضبط الترقية التي كانت القوات البحرية الحديثة بانتظارها.