اوروبا، وهي القارة الأكثر زيارةً من قِبل دول العالم، تشتهر أساسًا بمدنها القديمة والتاريخية ذات الأجواء العصرية النابضة بالحياة. ورغم أنه قد يبدو لنا أنه لا يوجد شيء مثير للاهتمام تقريبًا على بُعد ساعتين بالسيارة من المدن الكبرى، إلا أن هناك بالفعل أماكن مميزة ورائعة وفريدة من نوعها بالقرب من بعضها، لم نكن نعرفها من قبل.

توبنغن، ألمانيا (نصف ساعة بالسيارة من شتوتغارت)

في جنوب غرب البلاد ستجدون البلدة الخلابة توبنغن. هي موطن لإحدى أقدم الجامعات في أوروبا وتزخر بتاريخ وثقافة غنيين، إلى جانب طعام ونبيذ محلي فاخر. أكثر الأطباق شعبية التي ستجدونها هناك هو "ماولتاشن"، معكرونة تحتوي على كمية كبيرة من الجبن المذاب.

من بين المعالم البارزة في المدينة القديمة، يوجد الحديقة النباتية التابعة لجامعة توبنغن، وكنيسة سانت جورج، وهي مبنى على الطراز القوطي مع نوافذ كبيرة وإطلالة تطل على المنطقة بأكملها من قمة البرج. في الوقت نفسه، يمكن زيارة مبنى البلدية من القرن الخامس عشر المزين بالزخارف وساعة ضخمة مثبتة عليه، وكذلك متحف الآثار في قلعة هوهن توبنغن حيث ستجدون عددًا لا يحصى من القطع اليونانية والرومانية والمصرية. ومع ذلك، فإن الجولات الخاصة حقًا هي تلك التي تنطلق على القوارب في نهر نيكار حيث يوجد على جانبي النهر منازل ملونة.

موتوفون، كرواتيا (ساعة قيادة من رييكا)

تبدو المدينة القديمة وكأنها حُفظت من العصور الوسطى، وتقع فوق وادي نهر ميرنا وقريبة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومعروفة بشوارعها الحجرية، مناظرها البانورامية وأسوارها القديمة المحفوظة بشكل رائع. يُنصح بقضاء معظم الوقت في التجول في الأزقة الضيقة، تسلق برج الجرس في المدينة والتوقف في المطاعم ذات الشرفات التي تطل على الكروم والغابات.

غابة موتوفون المحيطة هي واحدة من أشهر مناطق زراعة فطر الكمأ الأبيض في العالم، مما يجعل جمع الفطر هو الجذب الرئيسي، خاصة في موسم الخريف. خلال الصيف، تقام العديد من المهرجانات مثل الأسواق الكثيرة التي تقام في المدينة وكذلك مهرجان موتوفون السينمائي.

جزيرة سان جوليو، إيطاليا (ساعة وربع بالسيارة من ميلانو)

إنها جزيرة صغيرة في بحيرة أورتا شمال البلاد، بالقرب من حدود سويسرا، ويشعر وكأنه عالم مختلف تمامًا مقارنة مع البلدات الواقعة على بحيرة كومو. الجزيرة الصغيرة، التي تُسمى غالبًا "جزيرة الصمت"، معروفة بأجوائها الهادئة، مبانيها التاريخية ومناظرها التي تبدو كبطاقات بريدية. في مركزها تقع بازيليك القديس جوليو، وهي كنيسة من القرن الثاني عشر، مليئة بالجداريات، الأعمال الفنية القديمة والفسيفساء المزخرفة.

الجزيرة، التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر رحلة بحرية قصيرة وخلابة من بلدة أورْتا سان جوليو، ويمكن تجربة المنطقة بأفضل شكل عبر "طريق الصمت"، وهو ممر مشي هادئ يحيط بساحل الجزيرة. حول الجزيرة يمكن للزوار الاستمتاع بالمطاعم على ضفاف البحيرة التي تقدم أطباقاً محلية مثل الريزوتو الكريمي، وتناول "باجنا كاودا" – صوص ساخن مصنوع من الثوم، الأنشوجة وزيت الزيتون إلى جانب أجبان محلية، وكل ذلك مع مجموعة من النبيذ المحلي مثل نِـبيولو وغاتينارا.

ألبرابيلو، إيطاليا (ساعة بالسيارة من باري)

على الجانب الآخر من إيطاليا، تقع في جنوب البلاد بلدة تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم خيالي. تشتهر هذه البلدة الصغيرة ببيوتها الحجرية المطلية باللون الأبيض ذات الأسقف المخروطية الشكل، وقد حازت على مكانة موقع تراث عالمي لليونسكو. أفضل طريقة لاستكشاف هذا المكان هي ببساطة التجول بين هذه البيوت الفريدة التي تضم بارات نبيذ ومتاجر بوتيك ومطاعم عائلية.

من بين المواقع البارزة يوجد ترولو سوبرانو، المبنى الوحيد ذو الطابقين في البلدة، إلى جانب كنيسة سانت أنطوني الاستثنائية التي بُنيت بالكامل بأسلوب الترويلي التقليدي. الطعام بالطبع جزء هائل من التجربة هنا. الأطباق المشهورة هنا هي باستا أوركيتي، جبنة بوراتا الكريمية، فوكاتشا برزة، وبسكويت تارالي المقرمش، والتي غالبًا ما يُستمتع بها مع النبيذ المحلي.

ميتيورا، اليونان (ساعتان بالسيارة من سالونيك)

هذه البلدة تقع في شمال اليونان، وهي مبنية على منحدرات عملاقة وأُعلنت كموقع تراث عالمي لليونسكو. اشتهرت البلدة بشكل رئيسي بفضل الأديرة الموجودة على عشرات المنحدرات التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 500 متر والتي تشكلت قبل آلاف السنين. أول المستوطنين وصلوا إلى ميتيورا في القرن الحادي عشر، وبدأت تزدهر وتُبنى بالشكل الذي نعرفه اليوم عندما بدأت الأديرة تُبنى في القرن الرابع عشر.

اليوم، لم يتبقَّ سوى ستة أديرة نشطة، من بينها دير ميتيورون العظيم ودير فارلام، وكلاهما يزخر باللوحات الجدارية والمناظر البانورامية الخلابة التي تمتد عبر منطقة ثيساليا. وإلى جانب الأديرة نفسها، تُعدّ ميتيورا جنةً لهواة المشي، حيث تتخلل مساراتها التكوينات الصخرية والغابات، وتنتشر فيها نقاط المشاهدة في أرجاء المنطقة.

فيسكاردو، اليونان (30 كم بالقارب من زاكينثوس)

في الطرف الشمالي لجزيرة كيفالونيا يقع أحد القرى الأكثر جمالاً في اليونان. بخلاف العديد من المستوطنات في المنطقة التي تضررت في الزلزال الكبير عام 1953، تمكنت قرية فيسكاردو من الحفاظ على هندستها المعمارية الفينيسية الأصلية، مع منازل ملونة، أزقة ضيقة وممشى لطيف على طول المرسى.

بالإضافة إلى المنظر الطبيعي الخلاب، تعتبر فيسكاردو أيضًا نقطة انطلاق ممتازة للرحلات إلى الخلجان الخفية والشواطئ الصافية في كيفالونيا. يمكن للزوار الجمع بين رحلة بحرية قصيرة إلى الكهوف البحرية، مسارات المشي بين غابات الصنوبر أو زيارة القرى التقليدية في المنطقة. إن الجمع بين الجمال الطبيعي، والتاريخ، والأجواء الفاخرة ولكن غير المتعالية، جعل من فيسكاردو أحد أكثر الوجهات طلبًا في الجزر الأيونية.

شلالات كرافيتسا، البوسنة والهرسك (ساعتان بالسيارة من دوبروفنيك في كرواتيا)

في قلب المناظر الطبيعية الخضراء بجنوب البوسنة والهرسك، يختبئ أحد أبرز المعالم الطبيعية في منطقة البلقان، شلالات كرافيتسا الحديث يدور عن منظومة شلالات واسعة تنتشر على شكل نصف دائرة على طول نهر تربيجات، حيث تتساقط المياه من ارتفاع حوالي 25 مترا إلى بحيرة كبيرة بلون فيروزي. في موسم الصيف يتحول المكان إلى وجهة سياحية شهيرة جداً بفضل إمكانية السباحة في المياه الصافية والاستمتاع بالظل الذي توفره الأشجار.

على الرغم من شعبيتها المتزايدة، لا تزال كرابيتسا تحافظ على إحساس طبيعي وهادئ بفضل مسارات المشي، نقاط المراقبة والمطاعم الصغيرة التي تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر بعيداً عن الصخب، وبعيداً عن ضوضاء المدن الكبرى.

بحيرة ريسيا، إيطاليا (على بعد ساعة ونصف بالسيارة من بولزانو)

في شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع النمسا وسويسرا، تقع هذه البحيرة التي تُعتبر موقعًا استثنائيًا وأصبحت واحدة من أكثر الرموز المصورة في منطقة جنوب تيرول. في وسط البحيرة ينتصب برج جرس وحيد من القرن الرابع عشر، وهو الأثر الأخير للقرية التي غمرتها المياه في الخمسينيات بعد بناء السد.

منظر البرج الذي يعلو من المياه يخلق مشهداً يكاد يكون سريالياً، خاصة في الأيام الضبابية أو عند الغروب. اليوم يجذب البحيرة زواراً على مدار السنة، في الصيف للتنزه وركوب الدراجات حول المياه، وفي الشتاء عندما تتجمد سطح البحيرة وتتيح الوصول سيراً على الأقدام إلى البرج نفسه.

بروجيه، فرنسا (نصف ساعة بالسيارة من ليون)

تُعتبر هذه البلدة المحصنة (Pérouges) واحدة من أفضل الأمثلة على فرنسا في العصور الوسطى. الشوارع المرصوفة، المنازل القديمة، والأسوار المدهشة تخلق إحساسًا برحلة عبر الزمن، إلى درجة أن المكان استُخدم على مر السنين كموقع تصوير للعديد من الأفلام والمسلسلات.

على الرغم من صغر حجمها، تقدم فروج تجربة ثقافية غنية. ورش العمل، المعارض الصغيرة والمطاعم المحلية تحافظ على الطابع التقليدي للبلدة. أحد الأطعمة الأكثر ارتباطاً بالمكان هو كعكة السكر المحلية، التي تباع في المخابز العائلية وتوفر لمحة عن التراث الطهوي للمنطقة.

مونساراز، البرتغال (ساعتان بالسيارة من لشبونة)

على تلة تطل على مقاطعة ألنتيجو وبحيرة ألكوا الهائلة، تقع بلدة مونسرّاش (Monsaraz)، التي بُنيت في العصور الوسطى وتبدو وكأن الزمن توقف فيها. يوجد فيها أسوار حجرية قديمة، شوارع ضيقة وبيوت بيضاء مع لمسات زرقاء تميز البرتغال التقليدية. من القلعة في طرف البلدة تُشاهد مناظر واسعة للريف البرتغالي، خاصة في ساعات الغروب.

المنطقة المحيطة بمونساراش معروفة أيضاً بمصانع النبيذ، بالمطاعم الريفية، وواحدة من أكبر المحميات في أوروبا التي تتيح مشاهدة مذهلة للنجوم. الجمع بين الثقافة، المناظر الطبيعية والهدوء يجعل من مونساراش وجهة فريدة في وسط البرتغال لأولئك الذين يرغبون في الهروب من الازدحام.