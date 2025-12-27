الأوليغارشي اليهودي الأول - الذي كان يعيش في قصر فاخر في الأردن

أهلاً بكم في عالم الآثار اليهودية في الأردن. تبدأ القصة في ديبون، شرق البحر الميت. في عام 1868، عثر بدو هناك على حجر أسود منقوش عليه حروف غامضة. ظنوا أنه يحتوي على ذهب، فقاموا بتسخينه بالنار وسكبوا عليه ماءً مثلجاً، فتحطم الحجر إلى شظايا.

لحسن الحظ وسوف تفهمون لماذا بعد قليل، أن شارل كليرمون-غانو، الذي كان دبلوماسيًا فرنسيًا، أرسل إلى هناك عميلاً من قبله - أردني محلي يُدعى يعقوب كراوكا، لتنفيذ عملية سرية وخطيرة: نسخ الحروف المنقوشة. تم القبض على العميل أثناء العملية من قبل البدو الغاضبين، واضطر إلى تمزيق الورقة عن الحجر والفرار وهو يتعرض للضرب (أو تحت تهديد السيف، حسب الرواية).

تمكن من إحضار قصاصات الورق إلى كليرمون-غانو، وهذا ما أنقذ النص. وماذا كُتب فيه؟ "هذا هو الملك ميشع، عدونا اللدود، الذي يتباهى بانتصاره على إسرائيل". كان ميشع ملك موآب. وقد نقش على البازلت عبارة: "عمري، ملك إسرائيل" والاسم الصريح لإله إسرائيل. هذه ليست أسطورة، بل شهادة من عدو إسرائيل الذي عرفها في القرن التاسع قبل الميلاد.

الأوليغارشي الأول

لننتقل إلى الأمام – إلى القرن الثاني قبل الميلاد. إذا سافرتم اليوم في وادي السير، على بعد ربع ساعة من عمّان، سترون حجراً هائلاً. قصر ضخم، "قصر العبد". حجارة بوزن دبابة ميركافا، تماثيل لأسود ونمور. اكتشف علماء الآثار أدلة على أن المبنى كان محاطاً ببحيرة أو بحوض صناعي – مما أعطى الانطباع بأن القصر يطفو على الماء. من بنى هذا الجنون؟

تعرفوا على هيركانوس من بيت طوبيا. فكروا فيه كأول أوليغارشي يهودي. سئم من السياسة في القدس، فعبر نهر الأردن وأسس دولة خاصة. وترك توقيعًا. في الجرف الطباشيري المقابل للقصر توجد كهوف مخفية، "كهوف الأمير". فوق أحدها، وبلغة آرامية قديمة، كُتبت كلمة واحدة: "طوبيا". يوسيفوس فلافيوس، مؤرخنا في روما، وصف هذا القصر بدقة استثنائية. حدث عن هوركانوس، القائد الصارم الذي كان يجبي الضرائب لصالح مصر وجمع ثروة هائلة، وفي النهاية انتحر بالسيف عندما اقترب الأعداء السلوقيون (اليونانيون).

توأم مسادا - في الأردن

دعونا ننتقل إلى أيام الرومان. القرن الأول للميلاد. الكل يعرف قصة متسادا: الحصن، الحصار، والانتحار. لكن لمتسادا كان لها توأم في الأردن، وكان أكثر فخامة منها بكثير. اسمها مكاور (Machaerus).

موقع قلعة مكاور مذهل: 800 متر فوق البحر الميت على قمة جبل، يطل غربًا نحو جبال يهوذا. الملك هيرودس بنى هناك قصرًا. كان هذا"البنتهاوس" الخاص به، لكن الحفريات هناك كشفت عن دراما يهودية دامية. في قلب القصر، اكتشف علماء الآثار أحد أكبر وأفخم الميكفاه التي وُجدت على الإطلاق. هذا يعني أنه حتى في قمة الفخامة والمجون، تم الحفاظ على الشريعة اليهودية بدقة. لكن النهاية كانت تراجيدية.

في الثورة الكبرى، تحصّن المقاتلون اليهود في مكاور. الفيلق الروماني العاشر – نفس الفيلق من مسادا – وصل إلى هناك أولاً. استسلم اليهود لإنقاذ فتى أُسر، وذبحهم الرومان. تم تدمير مكاور حتى الأساس. حتى اليوم يمكن رؤية حجارة القذائف الرومانية وساتر الحصار هناك.

فهل انتصر الرومان وأصبحت الأردن خالية من اليهود؟ إطلاقاً لا. يتضح أنه بعد الدمار، في القرنين الرابع والخامس للميلاد، لم تنجو الجالية اليهودية في الأردن فحسب، بل ازدهرت. في جرش، وهي مدينة رومانية شمالية في الأردن، يوجد تحت كنيسة بيزنطية محترمة كنيس يهودي مخفي. عند كشف الأرضية، يُكتشف فسيفساء ضخمة لسفينة نوح، مع قافلة من الحيوانات تسير أزواجاً أزواجاً – فيلة، أسود، أفاعي ودببة. إلى جانبهم يظهر أبناء نوح: سام، حام ويافث – وأسماؤهم مكتوبة باليونانية. وماذا أيضاً؟ بين الرسومات تظهر الرموز اليهودية الأكثر شهرة: الشمعدان ذو السبعة فروع، الشوفار وسعف النخيل (لولاف).

وتحت كل هذا الجمال، بقي نقش واحد بالآرامية الذي انتصر على الزمن: "سلامٌ على كل إسرائيل، آمين، آمين، سِلاه". وهذه مجرد جزء من العديد من الاكتشافات – في الأردن.