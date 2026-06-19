اليابان هي واحدة من الدول المميزة والملونة في آسيا، حيث تضم ما لا يقل عن 14 ألف جزيرة، وهو أمر يتجاهله معظمنا وبالتأكيد لا نركز على ما تقدمه هذه الجزر. على الرغم من أن معظمها صغير جداً، إلا أن هناك مجموعة معينة من الجزر التابعة لليابان تتميز بأجواء غريبة وبرية مع شواطئ بيضاء ناصعة ومياه صافية، تشبه إلى حد كبير الجزر المشهورة في العالم.

جزيرة إيشيغاكي، التي تنتمي إلى مجموعة جزر أوكيناوا، تمتد على مساحة تقارب 136 كيلومترًا مربعًا، ويمكن التنقل حولها بالسيارة خلال ثلاث إلى أربع ساعات. الجزيرة، المعروفة بشواطئها ذات الرمال البيضاء المحاطة بمياه صافية وشعاب مرجانية ومحصول الأناناس الحلو الذي ينمو فقط في الصيف، تُلقب أحيانًا بـ"هاواي اليابان".

مع ذلك، فإن معظم الزوار لا يعرفون أن في إيشيغاكي توجد ثقافة، ولغة وهوية فريدة جدًا، لأن للسكان المحليين تاريخًا مختلفًا عن كل من اليابان القارية وبقية جزر أوكيناوا. في الماضي، كانت التقاليد هنا جزءًا من ثقافة "ريوكيو"، حيث تم تشكيلها من خلال تأثيرات محلية، صينية وجنوب شرق آسيوية.

بالإضافة إلى الأجواء الاستوائية، أحد أكبر عوامل الجذب في إيشيغاكي هو الشفنينات البحرية التي تسبح على شواطئ الجزيرة. فهي تنجذب إلى المياه الدافئة والغنية بالعوالق الحيوانية في إيشيغاكي لتنمو وتعيش هناك. تصل هذه الكائنات المجنحة العملاقة إلى "محطات التنظيف" تحت الماء، والتي تُستخدم أيضًا كمواقع للغوص، قبالة الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، حتى تقوم الأسماك الصغيرة بفحص خياشيمها.

أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها

رصد النجوم في الحديقة الوطنية إريوموتي-إيشيغاكي

هذه الحديقة هي الأبعد جنوبًا في البلاد ونقطة رائعة لجولة لمشاهدة النجوم بعد حلول الظلام. في الوقت نفسه، في منتزه إيروموته أدفينتشر بيبي، يمكنكم القيام بجولات ليلية مُرشدة في إيشيغاكي ومحيطها، وخلالها يمكنكم أيضًا مشاهدة السرطانات الصغيرة وزهرة الساجاريبانا النادرة في المنطقة، التي تتفتح فقط في شهر يوليو.

الغوص مع أسماك شيطان البحر

المياه قبالة سواحل إيشيغاكي صافية بشكل خاص حتى أنه إذا غصت هناك ستكون لديك رؤية تصل إلى 30 مترًا داخل الماء (!)، ولذلك تُعتبر من بين الأفضل في العالم للغوص. أفضل موقع هو في خليج كابيرا، حيث تخرج القوارب من الشاطئ إلى "محطات التنظيف" التي تتجمع فيها الأسماك. أفضل الشهور هي من مارس حتى ديسمبر، وخلالها تُقام رحلات منتظمة للغطس والغوص مع فقمة البحر، وكذلك لاستكشاف الشعاب المرجانية والكهوف البحرية المذهلة في المنطقة.

الغطس بأنبوب التنفس في الكهف الأزرق

على طول الساحل الشمالي لجزيرة إيشيغاكي، تظهر مياه الكهف الأزرق بلون الفيروز المتوهج، ما يخلق مشهداً ساحراً للغوص باستخدام الأنبوب أو حتى للسباحة فقط. عند الجَزْر يمكن الوصول إلى الكهف سيراً على الأقدام، أما في ساعات المد فيمكن الوصول إليه فقط من خلال الجولات التي تنطلق عبر القوارب.

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رحلة مشي على الأقدام في جبل أموتو

هذه هي النقطة الأعلى في محافظة أوكيناوا، بارتفاع 524 متراً. خلال المسار الذي يستغرق حوالي 90 دقيقة حتى قمة جبل أموتו، ستمرون بجانب شلال ماء، وبعد ذلك ستبدؤون في الصعود على طريق يصبح أكثر انحداراً داخل الغابة. في القمة ستنتظركم إطلالة رائعة على خليج كابيرا، جزر ياياما والمحيط الهادئ.

جولات تاريخية عن مملكة "ريوكيو"

في قرية إيشيغاكي-ياما تُقام جولات خاصة في المتحف وفي مجمع ثقافي على الساحل الغربي للجزيرة. في المجمع ستجدون منازل محفوظة عمرها 100 عام، توفر لمحة عن طريقة حياة سكان أوكيناوا الأصليين قبل العصر الحديث. هناك أيضًا نقطة مراقبة جميلة يمكن الوصول إليها عبر مسار مشي قصير.

متى أفضل وقت لزيارتها؟

تُعتبر الأشهر من يونيو حتى نوفمبر الفترة الأفضل لزيارة إيشيغاكي. مع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الجزيرة قد تكون حارة ورطبة جدًا خلال أشهر الصيف، خاصة في يوليو وأغسطس. من يرغب في الاستمتاع بطقس أبرد وأسعار أفضل للإقامة، يُنصح بتخطيط الزيارة في شهري أبريل ومايو أو في أكتوبر ونوفمبر.

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كيف نصل إلى هناك؟

بينما لدى اليابان شبكة قطارات مترابطة بشكل جيد، لا يمكن ركوب القطار إلى إيشيغاكي بسبب المسافة البعيدة عن البر الرئيسي لليابان. الرحلات الجوية من مطاري ناريتا الدولي في طوكيو (NRT) ومطار هانيدا (HND) تستغرق حوالي 3.5 ساعات.

حتى الآن، لا توجد خطوط عبّارات منتظمة تغادر من أوكيناوا أو من اليابان القارية إلى إيشيغاكي، لذلك الطيران هو الخيار الوحيد. ومع ذلك، هناك عبارة جديدة تربط شمال تايوان بإيشيغاكي. كذلك، هناك عبّارات من هذه الجزيرة إلى جزر أخرى إذا كان لديكم وقت لاستكشاف المنطقة.