في سماء أبوظبي والدوحة، لم تعد صفارات الإنذار سيناريو نظرياً. العام الماضي في الشرق الأوسط أوضح لدول الخليج أن هجومًا دقيقًا واحدًا على ميناء نفط أو مطار يمكن أن يشل اقتصادًا كاملاً في دقائق. الرد؟ "سوبرماركت" أمني عالمي يربط بين الغرب والشرق بهدف واحد: بناء جدار حماية لا يمكن لأي شيء اختراقه.

الإمارات العربية المتحدة: الكوكتيل الفائز

الإمارات العربية المتحدة تقف في طليعة المعركة. في الربيع الماضي، عندما امتلأت السماء بالتهديدات من جهة إيران، أثبتت أبوظبي أنها لا تضع كل رهاناتها على طرف واحد. فإلى جانب بطاريات "باتريوت" وصواريخ الاعتراض الأمريكية المتقدمة، تم الكشف عن نشر منظومات القبة الحديدية الإسرائيلية – تعاون تحول من فكرة على الورق إلى درع عملياتي حاسم.

لكن الخطوة المفاجئة حقًا تأتي من الهند. الإمارات تجري محادثات متقدمة لشراء صاروخ "براهموس" - صاروخ كروز فائق السرعة، من بين الأسرع في العالم، والذي تم تطويره بالتعاون الهندي-الروسي. "البراهموس" هو "اللسعة" في المنظومة: فهو يرسل رسالة للإيرانيين أن الإمارات يمكنها أن تصل بعيدًا وبسرعة. إلى جانبه يتم شراء منظومة "الأكاش تير" - "العقل" الهندي الذي يجمع بيانات الرادار والحساسات ليخلق صورة دفاعية واحدة، ذكية وسريعة. لم تعد أبوظبي تشتري صواريخ فقط؛ بل تبني شبكة عصبية ترى كل شيء.

قطر: الحرب الرخيصة

بينما تسير الإمارات نحو القوة، تقود قطر ثورة مفاهيمية: اقتصاد الاعتراض. قادة الدولة فهموا أنه من الجنون الاقتصادي إطلاق صاروخ يكلف ملايين الدولارات لإسقاط طائرة مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" لا تكلف سوى بضعة آلاف من الدولارات.

وفقًا لتقارير، قطر تدرس شراء "مسيرات اعتراض" من أوكرانيا – طائرات صغيرة وذكية مهمتها الاصطدام بمسيرات العدو وتدميرها في الجو. هذا حل ذكي، متاح ورخيص بشكل خاص، ويهدف إلى حماية مرافق الغاز الاستراتيجية والمطارات دون استنزاف خزينة الدولة على كل تهديد صغير.

البحرين: عندما يدخل ساحة المعركة إلى غرفة المعيشة

بالنسبة للبحرين، الحرب لم تعد حدثًا يحدث فوق كثبان رملية مهجورة. في مارس 2026، اعترض نظام "باتريوت" طائرة إيرانية بدون طيار فوق منطقة سكنية مكتظة. اللحظة التي تسقط فيها شظايا الاعتراض على أحياء سكنية ومستشفيات غيرت الخطاب العام في الجزيرة الصغيرة.

تعتمد البحرين على الحماية الأمريكية، لكن هذا الحادث زاد من الحاجة إلى أنظمة دفاعية أكثر دقة، قادرة على صدّ التهديد قبل وصوله إلى المجال المدني. بالنسبة لهم، لم يعد الدفاع الجوي حكرًا على الخبراء العسكريين، بل أصبح ضمانة للأمن الشخصي لكل مواطن.

مرصد هرمز ولجنة البناية

القاسم المشترك لجميع هذه الدول هو الفهم أن التهديد الإيراني انتقل من مرحلة التصريحات إلى واقع عملي مؤلم. السيطرة على مضيق هرمز، أهم طريق لتصدير الطاقة في العالم، تفرض على دول الخليج أن تكون متأهبة على مدار الساعة.

في نهاية المطاف: هذا السباق هو أكثر بكثير من مجرد شراء أسلحة؛ إنه إعادة تشكيل الجيوسياسة الإقليمية. الإمارات وقطر والبحرين لا تبحث فقط عن طوربيدات أو صواريخ - إنها تبحث عن الهدوء. في عالم 2026، حيث يمكن لطائرة بدون طيار واحدة أن تغيّر ميزان القوى الإقليمي، فإن الدمج بين التكنولوجيا الإسرائيلية، والجرأة الهندية، والدعم الأمريكي هو الطريقة الوحيدة لضمان بقاء هذا الهدوء. الخليج الفارسي أصبح حصنًا، ولا ينوي السماح لأي أحد باختراق جدرانه.