هل أردتم في مرحلة ما من حياتكم فقط القيام والرحيل؟ ترك كل شيء والانتقال إلى مكان جديد والبدء من جديد؟ هذه هي الأفكار التي مرت في أذهان مجموعة من الضباط وأفراد المجتمع الراقي البريطانيين، الذين بحثوا عن وسيلة للابتعاد عن صدمات الحرب العالمية الأولى وعن الضغوط الاجتماعية. وبدعم من الحكومة في لندن، انتقلوا في أوائل العشرينات للعيش في كينيا، التي كانت مستعمرة بريطانية في تلك السنوات. هذه هي قصة أعضاء مجتمع "وادي السعادة"، الذي تطور مع مرور السنين ليكتسب سمات طائفة.

كما ذُكر، الحديث يدور عن مجموعة من الضباط وأفراد من الطبقة الراقية، الذين استوطنوا في المنطقة الجبلية من وادي واندو في كينيا، حيث كان المناخ معتدلاً وكانت هناك مناظر طبيعية خلابة، وأقاموا مزارع في المكان.

المال الكثير الذي جلبوه معهم إلى أفريقيا عندما هربوا من الواقع في أوروبا ما بعد الحرب، أتاح لهم أن يعيشوا دون الحاجة للعمل الشاق، مستغلين قوة العمل المحلية الرخيصة.

الحياة في "وادي السعادة" تميزت بتعاطي المخدرات والكحول، وبحفلات صاخبة استمرت لأيام وشملت ألعاب رياضية، صيد وتبادل الأزواج.

أسلوب حياة أعضاء المجموعة منحهم شهرة عالمية - وأيضاً تعرضوا لانتقادات كثيرة جعلتهم سيئي السمعة. من بين أمور أخرى، عاشوا حياة متحررة ومفرطة للغاية، تضمنت جوانب مثل تبادل الشركاء والاستخدام الواسع للمخدرات والكحول. إلى جانب ذلك، كانوا يستهينون بالأعراف الاجتماعية والأخلاقية في تلك الفترة.

القائدة غير الرسمية للطائفة، التي اعتُبرت "ملكة"، كانت الليدي إيدينا سكويل، التي كان منزلها، قصر فخم يُدعى "Clouds"، مركز النشاط الاجتماعي للأعضاء. في ذلك المكان أُقيمت حفلات صاخبة وفضائحية إلى حد كبير، تضمنت كسر الأعراف مثل تعاطي الكحول والمخدرات وتبادل الأزواج.

سكوويل اشتهرت، من بين أمور أخرى، بأسلوب حياتها الذي اعتُبر متحررًا (بالنظر إلى العادات في تلك السنوات)، والذي شمل، من بين أمور أخرى، خمس زيجات انتهت جميعها بالطلاق. بالإضافة إلى ذلك، اشتهرت أيضًا كمضيفة استفزازية، حيث كانت أحيانًا تستقبل ضيوفها وهي جالسة في حوض استحمام من الرخام الأخضر.

على الرغم من أن حياتها قد تبدو براقة من الخارج، إلا أنها كانت مليئة بالأزمات والمآسي. من بين الأمور، هناك الشوق لأولادها من زواجها الأول، الذين اضطرت لتركهم خلفها بعد أن فقدت حق الحضانة عليهم بسبب مغادرتها لزوجها.

بعد سنوات، قُتل الاثنان أثناء خدمتهما في الحرب العالمية الثانية. هي لم تتعافَ بالكامل من ذلك. سكويل، التي أصبحت مع السنوات أيقونة ثقافية، توفيت في كينيا عام 1955، وكان عمرها 62 عامًا فقط.

أطلقت عليها الصحافة في المملكة لقب "The Bolter" (الهاربة)، بسبب ما وُصف هناك بميلها لترك الزواج والعلاقات بمجرد أن شعرت بأنها مقيدة. إذا بدا لكم اللقب مألوفًا ولا تستطيعون تذكّر من أين - فالإجابة أنه اسم أغنية لتايلور سويفت تحمل نفس الاسم.

وفقًا للتقديرات، فإن قصة سكويل، امرأة حاولت أن تعيش حياة متحررة – ودَفَعَت ثمناً باهظاً مقابل ذلك – كانت أحد مصادر الإلهام للأغنية، التي أُدرِجت في الجزء الثاني من ألبوم The Tortured Poets Department.

تفكك المجتمع

الحدث الذي أدى إلى نهاية المجتمع كان مقتل اللورد إيرول، الذي كان يُقيم علاقة غرامية علنية إلى حد ما مع ديانا بروتون، الزوجة الشابة لعضو آخر في المجموعة - السير جوك بروتون. في يناير 1941، عُثر على إيرول في سيارته عند مفترق طرق خارج نيروبي، حيث كان مصابًا بطلق ناري وفاقدًا للحياة. تم اعتقال بروتون وتقديمه للمحاكمة بتهمة القتل، لكنه بُرئ لاحقًا لعدم كفاية الأدلة. أثارت القضية ضجة إعلامية كبيرة وبقيت دون حل رسمي، وتُعد اليوم واحدة من أشهر ألغاز القتل في التاريخ.

الحرب العالمية الثانية وقضية جريمة القتل التي لاقت تغطية إعلامية واسعة، أدت إلى نهاية المجتمع السيء السمعة في أوائل خمسينيات القرن العشرين، مع تمهيد الطريق لاستقلال كينيا وبعد رحيل أو وفاة معظم أعضائه.