كأس العالم 2026 لا يعرض فقط أفضل مواهب كرة القدم في العالم، بل يتحول أيضًا إلى أول بطولة تُدار فعليًا بواسطة الذكاء الاصطناعي. في ثوانٍ معدودة من لحظة تسجيل الهدف، يتم الآن إنشاء مقاطع مخصصة للملخصات بشكل تلقائي، مع وضع العلامة التجارية وتوزيعها على منصات التواصل الاجتماعي، وغالبًا قبل أن تنتهي البثوث التلفزيونية من عرض الإعادة. في الوقت نفسه، يحصل لاعبو الشباب في الملاعب المحلية على مقاطع فيديو مخصصة وتحليلات أداء بعد لحظات فقط من انتهاء المباريات، وذلك بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي وإنتاج الفيديو التلقائي.

المشجع الذي تَعَلَّم طرح أسئلة مختلفة

في المونديال السابق، في قطر 2022، كان المشجع يلجأ إلى غوغل لمعرفة النتيجة. اليوم يسأل أسئلة مختلفة تمامًا: ما الفرق بين 4-3-3 و4-2-3-1 ومتى يستخدم كل مدرب تشكيلته؟ لماذا أوقف الحكم المباراة؟ ماذا فعل فيسالو موريسيو في الدقائق الـ45 الأولى؟

الإجابات على أسئلة كهذه ، التي كانت في السابق تتطلب البحث بين عدة مواقع وأن تكون خبيرًا تكتيكيًا, تصل الآن مع صور تفاعلية يتم إنشاؤها في الوقت الحقيقي. وضع الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته غوغل قبيل البطولة يتيح للمشجع أن يطرح أسئلة معقدة وأن يحصل على شروحات مخصصة له بشكل خاص. بحث غوغل نفسه أصبح تجريبيًا: نتائج مباشرة من الدقائق الأولى للمباراة، وثوانٍ من المباريات في جميع الملاعب الستة عشر.

تطبيق Gemini خطا خطوة إضافية. لم يعد ينتظر أن يسأل المشجع. من قام بتحديد ملخص صباحي يتلقى كل يوم، في الوقت الذي اختاره، ملخصًا شخصيًا مخصصًا للمنتخبات التي يتابعها: النتائج، اللحظات التي فاتته، وماذا يتوقع اليوم. تطبيقات الـMaps وWaze تقدمان ملاحة في الوقت الفعلي إلى مناطق الملاعب، مع الإشارة إلى تحديثات حركة المرور، نقاط التوقف للمشجعين، وحتى البحث عن مكان لمشاهدة المباراة في باقي أرجاء الحي. المباراة لم تعد تبدأ بصافرة البداية وتنتهي بالنهائي. إنها تستمر 24 ساعة في اليوم، وعلى كل شاشة.

قد يكون هذا التغيير الأكثر وضوحًا للعين. ولكن في حين جوجل تعيد تعريف تجربة المشاهدة، شركتان إسرائيليتان بالكاد تُسمَع خارج عالم التكنولوجيا تُحْدِثان ثورة أعمق بكثير.

49.000 قطعة محتوى في اليوم - ولا أحد ينام

ييتاف توباز، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في WSC Sports، يصف أرقاماً يصعب تصورها: فقط في عام 2025، أنتجت المنصة 16 مليون ملخص فيديو. وتيرة تصل إلى 49 ألف قطعة محتوى يومياً. النظام عالج أكثر من 450 ألف بث مباشر و124 مليون حدث تم التعرف عليه تلقائياً.

"هدفنا هو أن يصل المقطع إلى خلاصة المعجب بأقرب وقت ممكن للحظة الحقيقية"، أوضح لـ i24NEWS، "في اللحظات التي يكون فيها في قمة الحماس من المباراة، حتى قبل أن ينتهي إعادة العرض التقليدية للبث".

تعمل WSC مع أكثر من 700 عميل في 50 دولة: الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، الدوري الإسباني، دوريات النخبة في كرة القدم العالمية. لكن ما يغير الصورة ليس فقط السرعة. الحديث هنا عن حجم لم يكن ممكنًا من الناحية البشرية، وعن التغيير الذي يصنعه الذكاء الاصطناعي.

"لقد تغير السؤال"، يقول توباز، "من 'كيف نخرج ملخصات بسرعة' إلى 'كيف ندير استراتيجية محتوى رقمية كاملة دون زيادة حجم الفريق'".

الأتمتة التي بنتها WSC تغطي اليوم دورة المحتوى الكاملة:

- الإحماءات والتدريبات قبل المباريات، والمؤتمرات الصحفية، وردود فعل الجماهير.

- اختصارات وسائل التواصل الاجتماعي واختيار التنسيق المناسب لكل منصة (عمودي لتيك توك، وأفقي ليوتيوب).

- تخصيص السوق واللغة، وإضافة الرسومات والعلامات التجارية - دون تدخل بشري.

- طبقة ذكاء اصطناعي توليدي جديدة: سرد تلقائي بلغات مختلفة وإنتاج فيديو مباشرةً من النص.

كأس العالم 2026 يمثل الاختبار الأكبر لهذا النهج. 104 مباريات في 39 يومًا، 48 منتخبات، مرة ونصف أكثر من أي كأس عالم سابق. في قطر 2022، ساعدت WSC عملاءها في إنتاج آلاف الساعات من المحتوى التي جمعت مئات الملايين من المشاهدات. أرقام 2026، يقول توباز، ستكون "بحجم آخر تمامًا".

ليس بسبب وجود عدد أكبر من المحررين في غرف البث، بل لأن الآلة ستستمر في العمل دون توقف، في 45 قناة بث في نفس الوقت، بـ12 لغة، لجماهير مختلفة، حيث يحصل كل واحد على نسخة أُعدّت خصيصاً له.

وهذا المعنى تدركه أيضًا منصات مثل YouTube و-TikTok، التي مرت من مستودع تاريخי للملخصات إلى قنوات استراتيجية رئيسية. قال طوباز: "الفيفا تعتمد عليهم للوصول إلى الجمهور الشاب". "اللعبة لا تُقام فقط في 39 مدينة تستضيف المونديال، بل تُقام أيضًا على TikTok، وReels، وYouTube Shorts. محرر فيديو كان يقضي 8 ساعات على ملخصات مباراة واحدة، يمكنه الآن الإشراف على محتوى 10 مباريات في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي يمنح المحررين قوى خارقة تمكنهم من فعل أكثر بكثير من أي وقت مضى".

هناك أيضًا مُعطى آخر يُغيّر الصورة بأكملها: النوع الأكثر اجتذابًا من جميع أنواع المحتوى ليس هو المباراة نفسها، بل ما يحدث خارجها. محتوى "ما وراء الكواليس"، المؤتمرات الصحفية، لحظات اللاعبين، غرفة الملابس، الخروج من الحافلة، هو الأكثر طلبًا. محتوى لم يكن بالإمكان إنتاجه على نطاق واسع حتى الآن. أما الآن فهو يُنتج ويُوزع تلقائيًا، مع زيادة تفوق 500% في المحتوى القصير والرأسي حول لاعبين محددين.

الصبي الذي وجدته الكاميرا

أريئيل يحزقئيل، مدير عمليات التسويق في بيكسلوت، يصف واقعًا موازيًا داخل واقع مختلف تمامًا: أنظمة الشركة الإسرائيلية تصوّر أكثر من مليوني مباراة في السنة. أكثر من 850,000 منها يتم بثها مباشرة. أربعون ألف نظام تصوير منتشرة حاليًا فعليًا في الملاعب والقاعات في أكثر من 80 دولة. ليست ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز. ملاعب شباب. ملاعب الأحياء. دوريات لم ترَ عيون مصوّر محترف أبدًا.

"الفكرة أن بيكسيلوت هي فقط 'كاميرا على عمود' تفوت الثورة الحقيقية"، يقول يحزقيل. "نحن نوفر منظومة متكاملة مبنية على الذكاء الاصطناعي تستبدل سلسلة إنتاج بشرية كاملة: المصور، المنتج والمحرر".

برنامج الذكاء الاصطناعي يتتبع الكرة، يحدد موقع اللاعبين، ويولد تجربة تصوير ديناميكية تشبه عمل مصور بشري. فور انتهاء المباراة، يقوم النظام بإنتاج مقاطع فيديو، ملخصات وإحصاءات على مستوى الفريق وعلى مستوى كل لاعب فردي.

لاعب شاب في أكاديمية تستخدم بيكسيلوت يحصل على إمكانية الوصول إلى الفيديو الكامل للمباراة، مع تمييز كامل. يمكنه الضغط على اسمه والحصول فورًا على جميع لمسات الكرة الخاصة به، التسديدات، فقدان الكرة - إلى جانب إحصاءات شخصية مفصلة. النظام يُنتج له مقاطع هايلايت شخصية يمكنه إرسالها للمدربين والكشافين.

"في الماضي، كان الكشاف بحاجة إلى السفر فعليًا إلى ملاعب الشباب أو الدوريات الدنيا للعثور على المواهب"، يقول يحزقيل. "اليوم يمكن لكشافين من أندية مرموقة الجلوس في المكتب، فتح المنصة، ومتابعة أداء لاعبين يبلغون من العمر 16 عامًا في الطرف الآخر من العالم، مدعومين بفيديو عالي الجودة وبيانات دقيقة".

الولايات المتحدة ربما هي المثال الأوضح: آلاف المدارس الثانوية والكليات هناك تستخدم اليوم بيكسيلوت. لاعبون شباب من دوريات ثانوية، لم يحظوا بأي تغطية تلفزيونية، ينكشفون لأول مرة أمام أعين الكشافين. "بطاقة العمل الرقمية" المبنية على الفيديو والبيانات فتحت الأبواب لمواهب كانت ستضيع تحت الرادار لولا ذلك.

ما كان محفوظًا لبرشلونة

هنا يلتقي الخيطان في نقطة واحدة هي ربما الأهم: الذكاء الاصطناعي لا يوضح العمليات فقط، بل يمحو الفجوات.

حتى قبل بضع سنوات فقط، كانت أندية القمة فقط مثل برشلونة، مانشستر سيتي، وريال مدريد، تمتلك فرق محللين مخصصة، مصورين محترفين وأنظمة تكنولوجية بتكلفة مئات آلاف الدولارات. هم הפיקوا ملخصات فورية لأنهم استطاعوا تحمل تكلفة فريق يفعل ذلك. هم حللوا لاعبي شباب בכל اتجاه لأنهم استطاعوا إرسال كشافة إلى أي مكان في العالم.

اليوم، قناة رياضية صغيرة يمكنها تشغيل استراتيجية محتوى بمستوى Fox Sports. أكاديمية شباب في الأطراف يمكنها أن توفر لكل لاعب تحليلًا كان في السابق مخصصًا فقط لكبار الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا ليس مجرد تحسين في الكفاءة، بل هو تغيير في من يمكنه المشاركة. "ما كان في الماضي امتيازًا لطبقة النخبة العليا في الرياضة، أصبح اليوم معيارًا في كل ملعب حي"، يقول يحزقيل.

تتيح WSC لهيئة بث إقليمية إنتاج محتوى يبدو وكأنه من ESPN. بيكسيلوت تتيح لفريق شباب إنتاج تحليلات تبدو كما لو كانت من مانشستر سيتي. هاتان الشركتان الإسرائيليتان، من جوانب مختلفة لنفس السوق، تفعلان الشيء نفسه: تخفضان الحاجز الذي كان يفصل بين الأندية الكبرى وباقي العالم.

الدكتورة نعومي أونكلوس شبيغل، من قسم هندسة البرمجيات في الكلية الأكاديمية للهندسة براودة في كرميئيل، تضيف الجانب النظري: "الأندية لم تعد تعتمد فقط على الحدس عند تجنيد لاعب أو تسعير تذكرة. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي الذي يحلل كيف يتصرف المشجعون، وما يقولونه على الشبكات الاجتماعية، وكيفية أداء اللاعبين في الوقت الحقيقي."

تشير إلى نظرية العزم الذاتي كمفتاح لفهم نجاح الأدوات الرقمية الجديدة: "المشجعون لا يحبون الفريق فقط، بل يحتاجون أيضًا إلى الشعور بالانتماء، والقدرة، والسيطرة. التطبيقات التي تتيح اختيار المحتوى، تتبع لاعب مفضل أو تلقي توقعات شخصية تقدم بالضبط هذا. والنتيجة هي علاقة عاطفية أقوى مع النادي."

وفيما يتعلق بغرف اتخاذ القرار، تذكر كهنمان: "نحن نميل إلى اتباع الحدس حتى عندما تشير المعطيات إلى شيء آخر. هنا تدخل الذكاء الاصطناعي الذي يساعد المديرين على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات. الأندية التي ستدمج بين الأمرين: فهم المشجع من جهة، والحكم المبني على البيانات من جهة أخرى، هي التي ستقود المجال إلى الأمام."

البيانات التي تنبأت بهذه اللحظة

في تقرير نشرته UBS قبل أيام فقط، قبل أن يُسمع الصفارة الأولى، تم تحليل تحول كرة القدم من رياضة إلى صناعة عالمية. السبب الرئيسي الذي تكرر وبرز في الصفحات: كرة القدم هي العدسة الأوضح لرؤية كيف أصبحت الرياضة واحدة من أكثر الصناعات تنظيماً، وقياساً، وتسويقاً في العالم.

"لم تعد البيانات مدخلًا مكملًا، بل أصبحت جزءًا من صميم الأنشطة اليومية"، كتب باحثو البنك. تركّزت ملاحظاتهم على الاقتصاد، وعلى مواسم البث وعلى الأندية كأصول. لكنهم تناولوا أيضًا، وبشكل لا مفر منه، التكنولوجيا التي تدفع الجميع.

الأرقام تؤكد:

من المتوقع أن يشاهد 6 مليارات مشاهد بطولة كأس العالم 2026، أي ما يقارب ثلاثة أرباع سكان العالم.

ومن المتوقع أن تساهم البطولة بمبلغ 41 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يتابع 74% من مشجعي الرياضة حول العالم الرياضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشاهد 61% من مشجعي الرياضة مقاطع فيديو قصيرة وملخصات لأبرز اللحظات.

استهلاك الرياضة تحوّل من متابعة مباشرة لمباراة تدوم 90 دقيقة إلى تدفق مستمر من المحتوى قبل المباريات، بعدها وخلالها، تماماً كما يصف توباز ويحزقيل. الأدوات التي تسرّع هذا "التحوّل" لم تُطوّر بسبب المونديال. لكن المونديال هو اللحظة التي تعمل فيها هذه الأدوات معًا لأول مرة على نطاق واسع وحقيقي أمام جمهور من مليارات الأشخاص، في الوقت نفسه.

كان مونديال 1998 مونديال الإنترنت. وكان مونديال 2010 مونديال شبكات التواصل الاجتماعي. وسيُذكر مونديال 2026 على أنه لهم. ليس بسبب من سيرفع الكأس في نيويورك في يوليو، بل لأن الذكاء الاصطناعي أصبح فيه، بهدوء ودون إعلانات كبيرة، جزءًا لا يتجزأ من اللعبة الشعبية في العالم.