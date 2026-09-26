خزائن سرية في باطن الأرض.. هل تمتلك تركيا قنابل نووية؟

رسمياً، تركيا لا تملك أسلحة نووية خاصة بها، لكن بحسب كبار الباحثين في المجال النووي، توجد في قاعدة إنجرليك بجنوب تركيا قنابل نووية أمريكية. قصتها بدأت قبل ما يقارب سبعين عاماً. في عام 1959، في ذروة الحرب الباردة، بدأت الولايات المتحدة بنشر أسلحة نووية في تركيا مقابل الاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مؤامرة - إذ أن وثائق أمريكية سرية كُشف عنها للجمهور تثبت أنه في ذلك الوقت وُضِعت هناك قنابل، ولاحقاً أيضاً صواريخ وقذائف نووية.

لكن الأمريكيين لم يكتفوا بتخزين القنابل هناك. ففي أوائل الستينيات، بدأوا بتدريب فرق تركية للمشاركة في مهمة الناتو النووية. ثم ظهرت مشكلة، إذ لم يكن بعض الأتراك يتقنون اللغة الإنجليزية بالقدر الكافي للتعامل مع مواد التدريب، لذا كان عليهم البدء بتعلم اللغة قبل بدء التدريب النووي. تعلم الأتراك اللغة، واستمرت المهمة. وعلى مر السنين، تم دمج الطائرات المقاتلة التركية في مهمة الناتو النووية. وفي عام 2010، أبلغ سلاح الجو الأمريكي الكونغرس بأن طائرات إف-16 التركية تُستخدم في المهمة النووية.

المرحلة التالية كان من المفترض أن تكون الـ F-35A، القادرة على حمل قنبلة النووية B61-12، لكن تركيا اشترت من روسيا بطاريات دفاع S-400، وفي عام 2019 أخرجتها الولايات المتحدة من برنامج الـ F-35 خشية أن تتسرب معلومات عن الطائرة المبتكرة إلى روسيا. وهكذا نشأ العبث - نظام الدفاع الجوي الروسي ساعد في قطع المسار الذي كان من المفترض أن تنتقل فيه تركيا إلى طائرة أمريكية جديدة قادرة على حمل السلاح النووي الأمريكي التابع للناتو.

فهل لا تزال القنابل هناك؟ البنتاغون لا يؤكد ولا ينفي مواقع الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، لكن هانز كريستنسن، مات كوردا وإليانا جونز، باحثو مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، يقدرون أنه يوجد حالياً في قاعدة إنجرليك ما بين 20 إلى 30 قنبلة نووية أمريكية.

لديهم بعض الأدلة القوية. في القاعدة توجد خزائن تحت الأرض بُنيت خصيصاً لتخزين أسلحة نووية. صور الأقمار الصناعية كشفت أيضاً عن ترقيات أمنية في منطقة الخزائن. في عام 2023، وصل إلى إنجرليك كبار المسؤولين من الجهة في سلاح الجو الأمريكي المسؤولة عن الردع الاستراتيجي والاندماج النووي. رسمياً، جاؤوا لمناقشة "مهمة السلامة والأمن" ودور القاعدة في الردع الاستراتيجي، لكن بالنسبة للباحثين، فإن مجرد استمرار الجهة المسؤولة عن المهمة النووية في زيارة القاعدة ومناقشة دورها في الردع هو قطعة أخرى في اللغز.

إذا كانت التقديرات صحيحة، والقنابل لا تزال هناك فعلاً، تبرز السؤال الطبيعي: ماذا سيحدث إذا قرر أردوغان في يوم من الأيام كسر القواعد مع واشنطن - وتذكر أن لديه في فناء منزله عدة عشرات من القنابل النووية الأمريكية؟

بقدر ما يبدو ذلك غريباً، الأمريكيون فكروا بالفعل في سيناريو مشابه. في عام 1975، خلال أزمة حادة في العلاقات، ناقش وزير الدفاع الأمريكي جيمس شليزنجر والرئيس جيرالد فورد التخوف من أن القوات التركية ستصل إلى المنطقة التي كان يُخزن فيها السلاح. حتى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة أشار إلى أن الضابط الأمريكي المسؤول في المكان كان لديه الصلاحية لفتح النار في حال محاولة استيلاء. وهذا عاد ليصبح ذا صلة في عام 2016. خلال محاولة الانقلاب في تركيا، تم قطع الكهرباء عن إنجرليك، وأُغلق المجال الجوي، واعتُقل قائد القاعدة التركية.

حتى لو تمكن الأتراك من الوصول فعليًا إلى القنبلة، فهم لم يحصلوا بعد على سلاح نووي عملي. الـB61 هو سلاح أمريكي، تحت السيطرة الأمريكية، ويحتوي على آليات أمان تهدف إلى منع تشغيل غير مصرح به.

والآن، بعد سبع سنوات من إخراج تركيا من برنامج الـ F-35، ترامب يريد فتح الباب لها من جديد، لكن القانون الأمريكي يمنع تسليم الطائرات طالما أن تركيا تحتفظ بالمنظومة الروسية.

وهنا تعود القصة بالضبط إلى النقطة التي بدأنا بها – القصف، لأن طائرة F-35A تم تأهيلها بالفعل لحمل قنبلة النووية B61-12. إذًا إذا نجح ترامب في إعادة تركيا إلى مشروع الـ F-35 – فهل في المستقبل سيوافق أيضًا على توسيع الدور النووي لسلاح الجو التركي من جديد؟

لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الأمريكيين يقترحون مثل هذا الأمر. ولكن بعد مشاركة الطيارين الأتراك في مهمة نووية سابقة، وبعد أن يُنظر إلى طائرة إف-35 على أنها الجيل القادم من سلاح الجو التركي، فإن هذا السؤال، الذي بدا وكأنه قد حُسم أمره تقريبًا بعد أزمة إس-400، قد يعود إلى الواجهة مجددًا.