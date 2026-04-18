دليل مضيفي الطيران: طرق النجاة من الرحلات الطويلة واختيار المقعد المثالي

ليست كل الوجهات المميزة في العالم، وخاصة المفضلة جدا، قريبة منا. تايلاند، الولايات المتحدة، اليابان، جميعها تقع على بعد لا يقل عن 11 ساعة طيران متواصل. فكيف إذًا يمكن اجتياز رحلة شاقة كهذه إلى وجهة تستحق العناء؟ كريس ميجور، مضيف جوي بريطاني ذو خبرة تزيد عن 25 عامًا، رأى كل شيء بالفعل. كان في رحلات قصيرة وأيضًا في رحلات استغرقت 14 ساعة. في مقابلة مع CNN كشف جميع الأسرار التي يعرفها عن الرحلات إلى الجانب الآخر من العالم.

• هل من الأفضل تناول الطعام قبل أو أثناء رحلة ليلية؟

كريس يوصي بتناول الطعام قبل الصعود إلى الطائرة لزيادة مدة نومكم، لأن ذلك سيجعلكم تشعرون بثقل أثناء الرحلة، على الرغم من أنكم ستحصلون أيضًا على طعام خلال الرحلة. يوضح "هذا مهم بشكل خاص إذا كنتم ستسافرون لفترة طويلة، مثلًا إذا كنتم تخططون للنوم لمدة 5-6 ساعات".

بالإضافة إلى ذلك، في الرحلات الطويلة يتم تقديم أكثر من وجبة واحدة غالبًا، وكريس يوضح أنه من الأفضل أن تستمعوا إلى أجسامكم. "إذا كنتم منهكين، من الأفضل أن تناموا بدلاً من أن تجبروا أنفسكم على تناول العشاء في ساعة تعادل الثالثة صباحاً"، يقول.

• هل يُنصح بإحضار وسادة وسماعات أم الاعتماد على شركات الطيران؟

عادةً ما توفر شركات الطيران الوسائد وسماعات الرأس للركاب بغض النظر عن الدرجة التي تجلسون فيها، لكن كريس يقول إنه إذا جلبتم قناع عينين/سماعات/بطانية فسيكون ذلك أفضل بكثير لضمان أقصى درجات الراحة.

• ماذا تفعل إذا لم تتمكن من النوم؟

النوم في الطائرات هو بالتأكيد تحدٍ، سواء بسبب الضوضاء أو بسبب راحة المقاعد. صعوبة النوم في رحلة طويلة، مع العلم بأنكم ستدفعون ثمن الساعات الضائعة عندما تهبطون، قد تكون تجربة غير سارة. كريس يقول: "لا فائدة من محاولة إرغام أنفسكم على النوم، خاصة إذا كانت ساعتكم البيولوجية تعتقد أن الوقت هو منتصف النهار وأنكم ببساطة لستم متعبين. ولكن إذا كنتم تنوون القيادة، مثلاً، أو الذهاب مباشرة إلى اجتماع بعد الرحلة، من الأفضل أن تحاولوا الراحة قدر الإمكان".

• كيف نشعر بالانتعاش بعد النوم في الطائرة؟

النصيحة الرئيسية لكريس للشعور بالانتعاش بعد الراحة أثناء الرحلة ربما ستفاجئكم. "تنظيف الأسنان هو أكثر شيء ينعش"، يقول ويشير إلى أن أفراد الطاقم لديهم دائمًا ما بين خمس إلى عشر دقائق للانتعاش قبل أن يعودوا لمهامهم. "هذا وقت كافٍ لارتداء الملابس، والاستحمام، وإذا لزم الأمر، أيضًا لتمشيط الشعر وإنعاش المكياج"، أضاف.

• هل من المفيد ممارسة التمارين أثناء رحلة طيران طويلة؟

الجلوس في نفس الوضعية المستقيمة لساعات متواصلة ليس مريحًا، لكنه ليس دائمًا من السهل الوقوف والتمدد. قد يكون ضوء حزام الأمان مضاء، أو ربما تفضلون تجنب إزعاج الراكب بجانبكم. كريس يقترح على الأقل فقط تحريك أصابع القدمين. "تحركوا في المقعد، حركوا أرجلكم، افعلوا ما تشعرون به بشكل طبيعي"، كما يقول.

• ما هو أفضل مقعد يمكن حجزه لرحلة طيران طويلة؟

إذا كنت قلقًا بشأن المطبات الهوائية، ينصح كريس بالجلوس بالقرب من مقدمة الطائرة. يوضح أنك ستشعر عادةً بحركة أقل في المقدمة، بينما ستشعر باهتزازات أكثر في الخلف. إذا كنت طويل القامة، فمن المستحسن حجز مقعد بجوار مخرج الطوارئ لتوفير مساحة إضافية للأرجل. باختصار، مقعد كريس المفضل للرحلات الطويلة هو مقعد بجوار النافذة.

• إذا كان لديكم توقف مؤقت، كيف يمكنكم الاستفادة القصوى من هذا الوقت؟

إذا كان لديكم بضع ساعات قبل الرحلة القادمة، كريس يوصي بالحركة قدر الإمكان. إذا كان لديكم وقت كافٍ للخروج من المطار واستنشاق بعض الهواء النقي، افعلوا ذلك.