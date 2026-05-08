أوروبا السرية.. دول صغيرة مذهلة قرب اليونان وإيطاليا تستحق الزيارة

العديد منا الذين يخططون لإجازة قصيرة في أوروبا سيزورون على الأرجح مرة أخرى في حياتنا أماكن معروفة مثل اليونان، إيطاليا وفرنسا، وهي من أكثر الدول السياحية في أوروبا، ولكن بهذا نحن نفوت العديد من الوجهات الأخرى. في أنحاء القارة هناك بعض الدول التي يمكنكم فيها تجنّب الحشود ومع ذلك الاستمتاع بإجازة لا تُنسى.

ليختنشتاين

هذه الإمارة الصغيرة جدًا، التي يترأسها أمير، تستقبل في أراضيها عددًا قليلًا جدًا من الزوار كل سنة، حيث بلغ المتوسط في السنوات الأخيرة حوالي 85,000 سائح فقط. إحدى أصغر الدول في العالم وواحدة من دولتين فقط في العالم اللتين لا يوجد لجيرانهما وصول إلى البحر (النمسا وسويسرا)، وتقدم جمالًا طبيعيًا ألبينيًا استثنائيًا وأجواء زيارتك لمملكة أسطورية، نظراً لعدد القلاع المشيدة على قمم الجبال.

رحلة قصيرة بالقطار لمدة 35 دقيقة من عاصمة فادوز إلى "الجانب الآخر" من الدولة ستأخذ المسافرين لرؤية الحياة الريفية بين الجبال، التاريخ الملكي والفن المعاصر.

من بين الأماكن البارزة في البلاد توجد قلعة فادوتس التي تشتهر بجولاتها الخلابة ومناظرها البانورامية، المتحف الوطني للينشتاين، متحف الطوابع وغرفة كنوز الأمير، وجميعها تقع بجوار بعضها البعض في العاصمة. محبو النبيذ سيحظون أيضًا بتجربة تذوق النبيذ في مصنع نبيذ الأمير في فادوتس.

المتزلجون بيننا سيتمكنون من الاستمتاع في ميلبورن، بلدة تزلج مشهورة، حيث يمكن الخروج في جولات منظمة في المنطقة ومشاهدة الحيوانات البرية في أنحاء الجبال.

سان مارينو

على الرغم من كونها دولة صغيرة جدًا مسجلة بالكامل كموقع تراث عالمي لليونسكو وأقدم جمهورية تقع في قلب إيطاليا، فقد بلغ عدد الزوار السنويين قليلاً أكثر من مليونين في عام 2025، إلا أن هذا العدد لا يزال منخفضًا نسبيًا بالنسبة للمنطقة.

نظرًا لصغر حجمها، يُوصى باستكشاف الدولة سيرًا على الأقدام، حيث يمكن زيارة الأبراج الثلاثة من العصور الوسطى - كوستا، غوايتا من القرن الحادي عشر، ومونتالي الخلابة، على طول درب الساحرات (Passo delle Streghe)، الذي يقدم مناظر خلابة للبحر الأدرياتيكي وجبال الأبنين.

أماكن أخرى يُنصح بزيارتها هي ساحة ديلا ليبرتا وقصر بوبليكو، حيث يمكنكم إلقاء نظرة على اجتماع حكومة سان مارينو ومشاهدة تبديل الحراس. كذلك، يُنصح بالقدوم إلى التلفريك البانورامي من بورغو مادجوري والاستمتاع بالمناظر الخلابة والتجول في مسار الجرف سانتييرو ديلا روكا.

لسان مارينو الصغيرة لديها حتى جانب فني واسع يشمل المتحف الوطني لسان مارينو، متحف الطوابع والعملات المعدنية، وفي الشوارع توجد العديد من الأكشاك التي تعرض طوابع محلية، منتجات خزفية ومنتجات فنية على طول الشوارع المبلطة بالحجر.

كوسوفو

أحدث دولة في أوروبا لم تُعرف بعد فعلياً في عالم السياحة، رغم أنها تقدم مزيجاً فريداً بين قمم الجبال، أجواء مدينة مزدحمة وتاريخ عثماني غني. في الدولة التي تأسست فقط عام 2008، زارها في العام الماضي حوالي 463 ألف سائح فقط.

يمكن للسياح تسلق قلعة كلاجِه للحصول على إطلالة بانورامية على العاصمة، أو زيارة مسجد سنان باشا من القرن السابع عشر. من يرغب بالخروج أيضًا يمكنه زيارة دير غراتشانيستا المُدرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتجول في سلاسل الجبال والشلالات الكثيرة.

على الرغم من أنها دولة شابة، يُعتبر الطعام المحلي مميزًا في منطقة البلقان، ويُنصح بتجربته في أقدم بازار في كوسوفو، البازار الكبير في جاكوفا، حيث ستجدون مقاهي تقليدية وأعمالاً يدوية، ويمكنكم تذوق بعض الأطباق المحلية مثل البليا (فطائر الطبقات) والجبة (لحم مشوي).

شمال مقدونيا

على الرغم من قربها من اليونان، إحدى الدول السياحية في العالم، الوضع لدى الجارة الشمالية مختلف تماماً. فقط حوالي 1.2 مليون سائح زاروا فيها العام الماضي. في الواقع، هم يفوتون الكثير لأن الدولة تحتوي على طبيعة جميلة، تاريخ بلقاني وإرث ثقافي غني، وخاصة عدد من الأماكن الكبيرة المسجلة كمواقع تراث عالمي من قبل اليونسكو.

تتميز العاصمة سكوبيه بمزيج من العمارة الحديثة والعثمانية، وتشمل قلعة كيل وجسر الحجر. خارج المدينة يُنصح بزيارة بحيرة أوهريد، إحدى أعمق وأقدم البحيرات في أوروبا، أو كنيسة سانت يوحنا كانيو من القرن الثالث عشر.

في شمال مقدونيا هناك أيضًا ثلاثة منتزهات وطنية - مبروبو، بيليستر وغاليتشيا، والتي تضم قممًا عالية، مسارات صخرية وبحيرات جليدية، إلى جانب حيوانات برية نادرة. لأولئك الذين يرغبون في القيام بأنشطة أكثر مغامرة، يُنصح بالخروج في جولة بالقارب في كهف ورلو أو التنزه على طول منحدرات الوادي أعلاه، حيث تحيط مجموعة من الأديرة الصغيرة بالمنطقة.

مولدوفا

على الرغم من أنها أبعد عن اليونان وإيطاليا مقارنة بالدول الأخرى، لم نتمكن من عدم إدراجها أيضًا في القائمة. نحن نتحدث عن واحدة من أكبر الدول في أوروبا والتي تعاني من نقص ملحوظ في السياحة، إذ زارها في عام 2025 حوالي 525 ألف سائح فقط. لكن ما لديها لتقدمه هو أكثر إثارة للإعجاب ويشمل طبيعة خضراء مذهلة في فصل الصيف، ومطبخ محلي غني - وكل ذلك طبعًا بأسعار زهيدة جدًا.

الجو في مولدوفا متأثر بالثقافة السوفيتية والسلافية والرومانية، التي تظهر بشكل خاص في العمارة في جميع أنحاء البلاد. تشتهر مولدوفا بتاريخها الغني في زراعة النبيذ، حيث يوجد العديد من الكروم والمعاصر الكبيرة التي يمكن زيارتها، وأشهرها معمل نبيذ كريكوفا، وهي مدينة نبيذ ضخمة تحت الأرض مخصصة لحفظ النبيذ.

بفضل تاريخها الطويل تحت الحكم السوفيتي وتأثير روسيا الحديثة، يشعر الزوار وكأن البلاد "متجمدة في الزمن" خلال الحقبة السوفيتية. فإلى جانب المباني السوفيتية في المدن الرئيسية، توجد منطقة أثرية شمال العاصمة كيشيناو تُعرف باسم "أورهيول فيكي" (أورهي القديمة). يضم هذا المجمع أديرة قديمة منحوتة في كهوف من الحجر الجيري.

لمن يرغب في الخروج للتنزه في الطبيعة يمكنه زيارة غابة كودرِي أو التنزه في منتزه ستيفان سيل مارِي في كيشيناو. بالإضافة إلى ذلك، في بعض القرى الصغيرة توجد أسواق تبيع المنتجات المحلية.