مجلة عالمية تكشف: 15 وجهة لا بد من زيارتها في اليونان خلال صيف 2026

تُعتبر الرحلة إلى اليونان رحلة لا بد منها للكثيرين، لكن معظمنا يذهب في كل مرة إلى أماكن محددة، بدلاً من اكتشاف وجهات إضافية ورائعة في هذه الدولة المدهشة. من مواقع أثرية، مرورًا ببلدات تقع بين الجبال وعلى المنحدرات، وصولًا إلى الأماكن الشهيرة. مجلة الفخامة الأمريكية Travel&Leisure نشرت توصياتها للدولة المهمة في حوض البحر الأبيض المتوسط – ويجدر بنا جميعًا أن نبدأ بحفظ هذه القائمة.

رودوس

للذين يرغبون بأخذ استراحة من اليونان القديمة والقفز إلى فترة الحملات الصليبية، فالمدينة التاريخية في الجزيرة الشهيرة مليئة بالقصص الفريدة من العصور الوسطى، حيث يمكنكم اكتشاف شارع الفرسان - أحد أكثر شوارع العصور الوسطى المحفوظة في العالم - ومتحف رودوس الأثري الذي يقع في المستشفى التاريخي للفرسان. منطقة مميزة أخرى تستحق الزيارة هي الحي اليهودي القديم ومكتبة حافظ أحمد آغا، التي تحتوي على مجموعة من النصوص النادرة التي تعود إلى فترة الحكم العثماني.

كوالا

مدينة الميناء الواقعة بالقرب من سالونيك في شمال اليونان تقع على سفح تل وتتميز بشواطئ خلابة، مناظر طبيعية رائعة ومزيج بين التاريخ القديم والحياة الحضرية الحديثة. يُوصى بعدم تفويت قناة المياه المثيرة للإعجاب في المدينة، التي يبلغ طولها حوالي 300 متر وبُنيت في القرن السادس عشر. إذا زرتم المكان بين أشهر يونيو وسبتمبر، يمكنكم القيام بجولة قصيرة في حمامات الطين كرينيديس، منتجع صحي يتضمن بركة طين علاجية كبيرة.

خانويا

من المحتمل أن اليونان لم تكن لتبدو كما هي بدون أكبر جزيرة في البلاد، كريت. المدينة الكبيرة الموجودة هناك مشهورة بقنوات مينائها الفينيسي وبلدتها القديمة الساحرة، حيث يمكنكم اكتشاف الفترات المختلفة في تاريخ المدينة من خلال العمارة الرومانية، التركية واليونانية. يُنصح الزوار بالتجول ببساطة في الشوارع المرصوفة بالحجارة، زيارة العديد من المتاحف التاريخية والاستمتاع في أحد المنتجعات التي تقدمها الجزيرة.

نابپليو

المدينة الملونة والهادئة التي تقع جنوب أثينا، هي منطقة السياحة الرئيسية لليونانيين المحليين، وتُعتبر مكانًا سريًا ومحفوظًا يقدّم العديد من خيارات الرحلات بفضل قربها من جبال عديدة، مواقع أثرية وشواطئ من جميع الجهات. هناك من يقول إنها واحدة من أجمل المدن في اليونان، مع ممشى طويل ومنارة أيقونية. إذا كنتم تريدون التعرف على جانب آخر، أصيل وغير تجاري من اليونان، فهذا بالضبط المكان المناسب لكم - خاصة وأن الإسرائيليين بالكاد يعرفونها.

كورفو

أحد أجمل الأماكن في اليونان هي مدينة كورفو، على الساحل الشرقي للجزيرة. هنا يمكن للسياح استكشاف العمارة التاريخية التي منحت المدينة القديمة مكانة مرموقة في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. يُنصح بجولة في الحصون، والتجول في السوق المركزي للمدينة، وزيارة ساحة سبينادا، أكبر ساحة في اليونان. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد تخصيص وقت للتجول في الشوارع الضيقة الساحرة في حي كامبيلو، أحد أقدم وأجمل الأحياء في المدينة القديمة.

أثينا

غالباً ما يمرّ معظم السياح بالعاصمة اليونانية قبل التوجه إلى وجهتهم التالية في البلاد، لكن المدينة تستحق الزيارة بحد ذاتها، حتى لو كان لديك يوم واحد فقط في أثينا. تُعدّ أثينا واحدة من أقدم وأهم مدن العالم، وتضمّ بعضاً من أهم المواقع التاريخية، وأبرزها الأكروبوليس. اليوم، تزخر أثينا بالعديد من المعالم السياحية التي تناسب جميع الأعمار، من المتاحف إلى أماكن السهر.

سالونيك

المدينة الرئيسية في شمال البلاد تقدم مزيجًا مفاجئًا بين التاريخ والأجواء الشابة التي نادراً ما تجدها في مدن أخرى. المركز التاريخي لسالونيك مليء بالمعالم الأثرية الاستثنائية، وعلى التلة فوق المدينة يقع قصر إمبراطوري بناه الإمبراطور الروماني غاليريوس، والذي يوفر اليوم جولات داخل المجمع. تشتهر سالونيك أيضًا بالمطبخ المحلي لشمال اليونان وتُعتبر نقطة انطلاق ممتازة باتجاه جبل الأولمب.

كاستوريا

ساعتان شرقًا بالسيارة من سالونيك – وستجدون مدينة شمالية أخرى تستحق الزيارة. كاستوريا تقع على بحيرة أورستيادا بين الجبال، ويمكن للزائرين هناك الاستمتاع بجولة زورق، أو جولة بالدراجة على طول شاطئ البحيرة، وفرصة لزيارة واحدة من أكبر وأشهر كهوف الهوابط في اليونان – كهف التنين، الواقع على شاطئ البحيرة.

يَوَانِينَا

من يرغب في الاستمتاع بكنز طبيعي مخفي، من الأفضل أن يبتعد ويسافر حتى المدينة التي تعتبر بوابة جبال شمال اليونان. هذه المدينة أيضًا تقع بالقرب من بحيرة، وبفضل الجبال والمنازل الملونة، المناظر التي تنعكس منها رائعة بجمالها ولا تقل عن مناظر مدينة في قلب جبال الألب. من هناك يمكنكم الانطلاق إلى عشرات نقاط الرحلات المشهورة في شمال اليونان، مثل وادي فيكوس الذي يقع على بعد ساعة بالسيارة من المدينة.

كالاماتا

إذا كان هذا الاسم مألوف لكم בגלל الزيتون، אתם لستم مخطئين. المدينة المعروفة بإنتاج الزيتون שלה هي مكان مفاجئ إلى حد ما يشمل مدينة قديمة مبنية من الحجر إلى جانب قلاع من العصور الوسطى، وتعرض عدة متاحف مثل المعرض للفن اليوناني، وهناك إمكانية لزيارة حقول زراعة الزيتون بالطبع. فقط انتبهوا أنه من الأفضل حجز مكان مسبقاً، لأنه كما خمنتم هناك طابور.

كلامبكا

المدينة التي تقع في وسط اليونان، مشهورة بمنظرها الفريد على جبال ميتيورا المدهشة، وهي أعمدة صخرية ضخمة بارتفاع عشرات الأمتار، تعلوها أديرة مسجلة كموقع تراث عالمي لليونسكو والتي بُنيت بالفعل في القرن الحادي عشر للميلاد. إلى جانب الأديرة التي تُعتبر موقعًا لا بد من زيارته، يمكنكم أيضًا زيارة متحف الطبيعة في ميتيورا الذي يضم حتى متحفًا للفطر، بالإضافة إلى القيام بجولة تذوق النبيذ في أحد مصانع النبيذ في المنطقة.

كورينثوس

هذه المدينة القديمة الواقعة بالقرب من أثينا مليئة بالأطلال والمواقع التاريخية المحفوظة، بما في ذلك معبد أبولو الأيقوني وقلعة أكروكورينثوس. أحد عجائب المدينة هو قناة كورينثوس، وهو مشروع هندسي بدأ كفكرة في العصور القديمة لكنه لم يكتمل حتى القرن التاسع عشر، واليوم تمر به العديد من السفن. كورينثوس وبلدات الساحل المحيطة بها تشكل رحلة نهارية مثالية من العاصمة أثينا.

بِيريوس

إذا لم يكن يوم واحد من التجول في أثينا كافياً لكم، فمن الأفضل أن تزوروا أيضاً جزءاً آخر المجاور لها مباشرةً. يُنصح باستكشاف مدينة الميناء الشهيرة بزيارة الأماكن الكبيرة مثل المتحف البحري، الذي يعرض التراث البحري الغني لليونان. كما يُستحسن اكتشاف المدينة من خلال المطاعم المحلية المحيطة بالميناء الشهير والاستمتاع بالطعام المحلي.

بتريس

وأخيرًا، إذا كنتم تبحثون عن مكان جيد للخروج مساءً، يُفضّل أن تزوروا هذه المدينة الساحلية في غرب اليونان. شارع ريغا فريو، الشارع الرئيسي للمشاة، يقدّم نوادي، مطاعم، متاجر تعرض منتجات الصناعة المحلية وطعام يوناني أصيل ولذيذ بشكل خاص. في الوقت نفسه، المعلم الأكثر شهرة في المدينة هو كاتدرائية القديس أندراوس، التي تملك واحدة من أكبر القباب في البلقان. رغم أنها بُنيت في السبعينيات، إلا أن المكان كان موقع حج مهم لمئات السنين.

لاريزا

وأخيرًا، في قلب البلاد، لا يوجد مكان أفضل لتجربة الحياة اليومية الأصيلة في اليونان. لاريسا هي أيضًا موطن لأقدم المباني في البلاد – حيث عُثر في الموقع على بقايا تعود إلى العصر الحجري الحديث (قبل حوالي 8000 عام). الجذب الرئيسي هو المسرح القديم في لاريسا. بجانبه، يمكنكم أيضًا التجول في أطلال المدينة القديمة حيث توجد مطاعم رائعة تطل على الآثار.