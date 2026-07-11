بالنسبة لمعظم الناس، تبدأ قصة الديانات التوحيدية العالمية باليهودية، بالمسيحية وبالإسلام. لكن قبل وقت طويل من تشكل هذه المعتقدات وتحولها إلى قوة عالمية، كانت هناك تقليد ديني آخر قد وضع بالفعل مفاهيم مثل إله أعلى واحد، المسؤولية الأخلاقية وانتصار الخير على الشر. هذه هي الزرادشتية – ديانة شكلت إمبراطوريات عظيمة، لكنها اضطرت إلى خوض رحلة دراماتيكية من الهيمنة المطلقة إلى مكانة أقلية مضطهدة، دون أن تسمح للشعلة المقدسة بأن تنطفئ بالكامل.

جذور الزرادشتية متأصلة في الماضي البعيد لإيران القديمة. بدأت بين نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، ومرت بعملية تأسيس في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد من خلال تعاليم النبي زرادشت (أو زرتشت). كانت رسالته جذرية لعصره: بدلاً من وجود مجموعة من الآلهة المتعددة، كان هناك سيد حكيم واحد - أهورا مزدا، الإله الذي خلق كل ما هو خير.

النار والخير سوف يغلبان الظلام والشر: العقيدة الزرادشتية

الديانة الزرادشتية تشترك في أساس توحيدي وأخلاقي عميق مع اليهودية، المسيحية والإسلام: الإيمان بإله واحد يطالب بالعدل، التركيز على الاختيار الأخلاقي (الفرائض مقابل "الأعمال الصالحة")، ومفاهيم مشتركة حول الملائكة، قيامة الموتى ويوم القيامة. كلتاهما تضعان المسؤولية الإنسانية في مركز الصراع بين الخير والشر، والأمل بعالم متجدد وكامل.

في صميم العقيدة الزرادشتية يقف الصراع المستمر بين الحقيقة والكذب. أهورا مزدا، الإله الطيب، يقف في مواجهة الروح المدمرة المسماة أنغرا مينيو، أو أهريمان، التي ترمز إلى الظلام والشر. حسب هذا المفهوم، العالم هو ساحة معركة، والإنسان يمتلك حرية إرادة، واختياراته الأخلاقية تحدد مصير الوجود.

الزرادشتيون اختصروا واجبهم الأخلاقي في صيغة بسيطة: أفكار طيبة، كلمات طيبة، أفعال طيبة. علّمت العقيدة أنه في نهاية الزمان سيُهزم الشر، وسيقوم الموتى من جديد، وسيتجدد العالم في حالة مثالية. الرمز الأكثر شهرة لإيمان الزرادشتيين هو النار، التي تُمثّل الحكمة الإلهية وحضور الإله. كان الكهنة يعتنون عناية شديدة باللهب المقدسة في معابد نار فخمة. عبر الأجيال، تحولت هذه اللهب من رمز للقوة الملكية إلى رمز للمرونة المجتمعية في مواجهة الاضطهاد.

الهوية اليومية للزرادشتيين حُفظت من خلال أشياء مقدسة: السدرة – قميص داخلي أبيض، والكُستي – خيط من الصوف مربوط حول الخصر، واللذان كانا بمثابة تذكير دائم بالالتزام الأخلاقي. كما أن التقويم، المليء بالمهرجانات مثل النوروز، والمعروف أيضًا برأس السنة الفارسية، حافظ على الصلة بالطبيعة وبالكونية الزرادشتية. ومن المفارقات أن احتفال النوروز نجا من تراجع الديانة وأصبح جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإيرانية الإسلامية حتى اليوم.

مع مرور السنوات، أصبحت الزرادشتية أكثر بكثير من مجرد طائفة محلية. تحت حكم الإمبراطورية الأخمينية، أول إمبراطورية فارسية عظيمة، أفكار الزرادشتية بدأت تؤثر على الطقوس الملكية. بلغت ذروة قوتها تحت الإمبراطورية الساسانية (224-651 للميلاد)، حين أُعلنت كدين رسمي للدولة.

كهنوت قوي، طقوس مشفرة وأدب لاهوتي واسع جعلوها إيمانًا إمبراطوريًا متشابكًا مع القانون، الملكية والهوية الثقافية في مساحة شاسعة تضم إيران، العراق ووسط آسيا. كانت هذه الذروة الكبرى للدين، ومنها بدأت فترة انحداره الطويل.

نقطة التحول: الفتح الإسلامي وبداية التراجع

الانهيار السياسي للزرادشتيين حدث في القرن السابع للميلاد، مع الفتح العربي-الإسلامي لفارس. الديانة التي حظيت بحماية الدولة فقدت فجأة قاعدتها الاقتصادية والسياسية. أصبح الإسلام دين الحكام، وتحول الزرادشتيون إلى جماعة مقبولة ولكن خاضعة، مطالبة بدفع الجزية وتعاني من قيود قانونية.

وبعد اعتناق الفرس للاسلام، تم تدمير معابد النار أو تحويلها إلى مساجد، والنخبة الزرادشتية فقدت نفوذها. كرد فعل، تراجع الكثير من المؤمنين إلى معاقل صحراوية معزولة مثل يَزْد وكرمان، حيث عاشوا كأقليات مهمشة على هامش المجتمع.

في حوالي القرنين الثامن والتاسع، أصبح الضغط لا يُحتمل بالنسبة لبعض أفراد المجتمع، مما أدى إلى هجرة تاريخية: مجموعات من الزرادشتيين غادروا إيران عبر البحر واستقروا في الساحل الغربي للهند. هناك أصبحوا يُعرفون بالفرس (بارسي)، وحافظوا على إيمانهم في وطن جديد، بينما في إيران نفسها استمر عددهم في التناقص.

الزرادشتية اليوم: بين التراجع والحفاظ

حالياً، يبلغ عدد الزرادشتيين في العالم بضع مئات الآلاف فقط - بقايا قليلة لإيمان كان في يوم من الأيام أساساً لإمبراطوريات. المجتمع يواجه تهديدات ديموغرافية خطيرة: معدلات ولادة منخفضة، جدالات حادة حول الزواج المختلط والاندماج. المجتمع الفارسي في الهند، على سبيل المثال، يحذر منذ عشرات السنين من انهيار ديموغرافي كامل.

مع ذلك، القصة ليست فقط قصة اختفاء. في القرن الأخير نشأت مجتمعات زرادشتية في أمريكا الشمالية وأوروبا، تحاول تكييف الطقوس القديمة مع الحياة الحديثة. على الرغم من حجمها المحدود، بقي تأثيرها التاريخي للدين هائلًا: مفاهيم الجنة، الجحيم ويوم القيامة التي شكّلت ديانات أخرى في العالم - أصلها من تلك الشعلة الفارسية القديمة.

زيارة إلى معبد النار في يزد أو في مومباي تتيح لمحة عن خط متواصل من تقليد عمره أكثر من 2500 سنة. الإمبراطورية الساسانية اختفت، الحدود تغيرت والأعداد انخفضت، لكن الشعلة التي تعتني بها بهدوء الجالية المتفرقة عبر القارات لا تزال مشتعلة، وهي شهادة على قوة دين رفض أن ينقرض حتى عندما فقد عالمه.