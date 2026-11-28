الجمعة السوداء (Black Friday) هي واحدة من أكبر فعاليات التسوق في العالم. تُقام سنويًا يوم الجمعة الذي يلي عيد الشكر الأمريكي، وتُشكّل بداية موسم التسوق استعدادًا لعيد الميلاد. هذا العام، في 2026، تصادف يوم 27 نوفمبر، لكن العروض لم تعد تقتصر على يوم واحد منذ زمن طويل، إذ تقدم العديد من المتاجر ومواقع التسوق خصومات طوال الشهر.

ما هو الجمعة السوداء، وكيف بدأ؟

الجمعة السوداء هي يوم تقدّم فيه المتاجر والسلاسل التجارية والمواقع الإلكترونية عروضًا وخصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وصولًا إلى الملابس والأثاث والمنتجات المنزلية. ويُعدّ هذا اليوم من أكثر أيام التسوق ازدحامًا وربحيةً خلال العام، سواء في المتاجر الفعلية أو على المواقع الإلكترونية.

يرتبط اسم «الجمعة السوداء» بمدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي. وقد استخدمه رجال الشرطة في المدينة لوصف الازدحام المروري والضجيج الناجمين عن حشود المتسوقين الذين توافدوا إلى وسط المدينة بعد عيد الشكر.

لماذا يُعدّ نوفمبر شهر التخفيضات؟

التوقيت ليس مصادفة: فعيد الشكر الأمريكي يصادف دائمًا يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر، ويليه يوم الجمعة السوداء. وفي الوقت نفسه، تكون هذه الفترة هي التي يبدأ فيها المستهلكون الاستعداد لعيد الميلاد، الذي يحل بعد ذلك بنحو شهر.

أدى تزامن انطلاق موسم التسوق للأعياد مع رغبة سلاسل المتاجر والمحلات في جذب الزبائن إلى تحويل شهر نوفمبر إلى شهر للعروض الترويجية. وعلى مر السنين، امتدت التخفيضات إلى ما بعد يوم الجمعة نفسه، وأصبحت متاجر كثيرة تبدأ بتقديمها منذ مطلع الشهر.

كيف أصبح بلاك فرايدي تقليدًا للتسوق؟

كان موكب عيد الشكر الذي تنظمه سلسلة متاجر ميسيز في نيويورك، وأُقيم لأول مرة عام 1924، أحد الأحداث التي ساعدت على ترسيخ العلاقة بين عيد الشكر وموسم التسوق. وقد أصبح الموكب حدثًا سنويًا يعلن بدء الاستعدادات لعيد الميلاد.

لاحقًا، في خمسينيات القرن الماضي، بدأ رجال الشرطة في فيلادلفيا باستخدام تسمية «الجمعة السوداء» لوصف الازدحام والفوضى في المدينة في اليوم التالي لعيد الشكر. وفي الثمانينيات، تبنّى تجار التجزئة المصطلح ومنحوه معنى أكثر إيجابية: وفقًا للتفسير الذي شاع، هذا هو اليوم الذي تنتقل فيه الشركات من «الخسائر»، التي تُسجَّل باللون الأحمر في الدفاتر المحاسبية، إلى «الأرباح»، التي تُسجَّل باللون الأسود.

ما الأشياء التي يمكن العثور عليها بعروض خاصة؟

خلال الجمعة السوداء، تُقدَّم خصومات في مجموعة متنوعة من الفئات، ومنها:



الإلكترونيات: أجهزة التلفاز، سماعات الرأس، الكاميرات، والأجهزة الذكية.

أجهزة التلفاز، سماعات الرأس، الكاميرات، والأجهزة الذكية. الحواسيب والهواتف: أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية. الأجهزة المنزلية: آلات صنع القهوة، المكانس الكهربائية، وأجهزة المطبخ.

آلات صنع القهوة، المكانس الكهربائية، وأجهزة المطبخ. الأزياء: الملابس، الأحذية، الحقائب، والإكسسوارات.

الملابس، الأحذية، الحقائب، والإكسسوارات. الأثاث والمنتجات المنزلية: الأثاث، أدوات المطبخ، وديكورات المنزل.

تبدأ العديد من سلاسل المتاجر ومواقع التسوق عروضها مبكرًا، وتقدم تخفيضات قبل يوم الجمعة السوداء بأسابيع، لجذب المستهلكين قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع.

إذًا، ما هو سايبر مونداي؟

الجمعة السوداء ليست نهاية احتفال التسوق. ففي يوم الاثنين الذي يليها يأتي «الاثنين الإلكتروني» (Cyber Monday)، وهو حدث تسوّق نشأ حول العروض على مواقع الإنترنت. ويُعدّ امتدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الحافلة بالعروض، ويمكن خلاله العثور على خصومات إضافية، لا سيما عند التسوق عبر الإنترنت.

من حدث محلي إلى ظاهرة عالمية: ما بدأ كتسمية لازدحام المرور في فيلادلفيا تحوّل إلى حدث تسوّق عالمي. واليوم، يجذب «الجمعة السوداء» ملايين المستهلكين حول العالم، وأصبح شهر نوفمبر بأكمله موسمًا تتنافس فيه السلاسل التجارية والمتاجر ومواقع التسوّق على جذب انتباه المتسوقين والفوز بأموالهم.