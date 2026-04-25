لا طرق، لا كهرباء، لا تغطية خلوية، لا ميناء للعبّارات وحتى لا بلدية. يبدو لكم كأن هذا وصف لمكان ناءٍ في إفريقيا أو في سهول سيبيريا، أليس كذلك؟ لكن في الواقع، هو يقع في واحدة من أكثر الدول السياحية في العالم، إيطاليا. تعرفوا على جزيرة بالمارولا في أرخبيل "الجزر البونتية"، التي تقع على بعد 35 كيلومتراً من سواحل الدولة. الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الجزيرة هي عبر قارب صغير من الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل، بونزا، التي تبعد عنها ثمانية كيلومترات.

على الرغم من أن هذا الأرخبيل قريب نسبياً من إيطاليا القارية، إلا أنه بعيد بما يكفي بحيث لا يعرف السياح عن وجوده، وطرق الوصول إليه معقدة بشكل خاص. في الحقيقة، معظم السياح الذين زاروا إيطاليا لم يسمعوا مطلقاً عن هذا المكان، ومن المحتمل أنكم أنتم أيضاً لم تسمعوا به. حتى أن هذه الجزر تقع قبالة سواحل روما، ومع ذلك فإن معظم سكان المدينة لم يزوروها قط.

ما يجذب الناس إلى بالمرولا ليس البنية التحتية أو وسائل الراحة، بل افتقارها إليهما. ترتفع منحدراتها الشاهقة من الماء، وتضم أجزاءً منها كهوفًا وخلجانًا ضيقة تطل على البحر. لا يوجد سوى شاطئ واحد وعدد قليل من مسارات المشي، ومع ذلك، يصفها العديد من السياح بأنها الجزيرة الأكثر إثارة للإعجاب في أوروبا، بل وفي العالم أجمع.

كيف بدأ كل شيء؟

على مر التاريخ، كانت بالمارولا دائمًا مكانًا هادئًا يمكنكم فيه القيام برحلة شبيهة بالسفر عبر الزمن إلى الفترات ما قبل التاريخية. في الماضي البعيد، كان الجزيرة متصلة باليابسة، وكان رجال الكهوف يتدفقون إليها باحثين عن حجر الأوبسيديان الأسود (نوع من الزجاج البركاني) الذي أصبح مع مرور الوقت ثمينًا جدًا. حتى اليوم، يمكن رؤية النقوش السوداء في كهوف الجزيرة التي قام بها رجال الكهوف بفضل هذا الحجر، الذي استخدموه لصناعة الأسلحة وأدوات المطبخ.

قفزة صغيرة إلى الأمام في الزمن ستأخذنا إلى الرومان القدماء الذين استخدموا الجزيرة كنقطة مراقبة بحرية استراتيجية لأسطولهم الإمبراطوري، لكنهم لم يستقروا فيها قط.

تعود الملكية الأولى للجزيرة إلى القرن الثامن عشر، عندما سُمح لعائلات نبيلة أُرسلت للاستيطان في جزيرة بونتسا بتقسيم جزيرة بالمارولا فيما بينها. اليوم، الجزيرة مملوكة ملكية خاصة، ومقسمة إلى العديد من القطع التي تحتفظ بها عائلات لا تزال تعيش في بونتسا.

ماذا يوجد في الجزيرة اليوم؟

الجزيرة نفسها لا تحتوي على مرافق منظمة، إلا أن الطبيعة تقوم بواجبها. على الساحل الرئيسي، يمكن الخروج للغطس السطحي، الغوص، زيارة أنقاض الأديرة القديمة، التنزه على طول الساحل الخلاب، القيام بجولات شروق الشمس إلى قمة المنحدرات، وبفضل موقع الجزيرة البعيد عن "تلوث الضوء" الحضري، فهي مكان ممتاز لمراقبة النجوم ليلاً.

بعيداً عن الشاطئ الرئيسي، يمكن استكشاف باقي سواحل الجزيرة بأفضل طريقة عن طريق القوارب. المنحدرات الصخرية تخلق أنفاقاً وكهوفاً، والمياه المحيطة تتيح للزوار ممارسة الغطس، التجذيف بقوارب الكانوي والغوص في مناطق أخرى أيضاً. الحيوانات الوحيدة التي قد تصادفونها هي الماعز البري، والتي غالباً ما تختبئ بين أشجار النخيل القصيرة في الجزيرة.

لكن ليس كل شيء منسيًا في هذا المكان. يوجد في بالمرولا مطعم واحد يُدعى "أو فرانسيز" يُقدم الأسماك الطازجة ويؤجر عددًا محدودًا من الغرف المنحوتة في كهوف الصيادين القديمة على طول المنحدرات. لكن لا تتسرع في الوصول إليه، فهو مكان صغير لا يوجد فيه منافسون، ومن يرغب في الإقامة فيه عليه الحجز قبل أشهر والحصول على إقامة شاملة، وتبدأ أسعار الغرف من 150 يورو لليلة الواحدة.

على المنحدرات، تم تحويل كهوف صغيرة إلى مساكن خاصة بسيطة، وبعضها مطلي بالأبيض والأزرق. استخدمها الصيادون تاريخياً كملاجئ أثناء العواصف، ولا يزال العديد من المالكين يحتفظون فيها بالإمدادات في حال منعهم الطقس من العودة إلى بونزا.

فكيف نصل إلى هناك؟

الوصول إلى الجزيرة من روما يتطلب ركوب القطار إلى ميناء أنزيو، ثم أخذ عبارة إلى الجزيرة الرئيسية بونزا، وبعد ذلك الصعود على قارب خاص أو الانضمام إلى أحد الصيادين المحليين للوصول إلى الجزيرة. كما فهمتم، لا يوجد هناك سكان دائمون أو سياح دائمون أو أماكن إقامة منظمة، والعنصر الرئيسي الذي يشكل الجزيرة ليس الناس، بل الطقس، والجيولوجيا، وقوة الطبيعة.

إذا كنتم ترغبون بالوصول في موسم يكون فيه "قليل" من الحركة، من المفضل أن تصلوا في شهر يونيو. في ذلك الوقت، يبحر الصيادون من بونزا إلى بالميرولا بمناسبة عيد القديس سان سيلفريو، حاملين الزهور ومعرضين على القارب تمثالاً خشبياً للقديس سان سيلفريو. المشاركون يتسلقون بدورهم درجات صخرية شديدة الانحدار إلى أعلى المحراب، حيث يوجد المذبح الرئيسي، ليصلوا هناك. الأساطير المحلية تروي عن بحارة وقعوا في عواصف وصلوا للقديس سان سيلفريو فنجوا، ومنذ ذلك الحين يُقام الاحتفال التقليدي كل عام.