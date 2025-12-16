"الحوت الأزرق": الغواصة الإسرائيلية الذاتية التي تغيّر قواعد الحرب

يمثل عام 2025 تحولاً تاريخياً في معادلة إسرائيل البحرية. فعلى مدار مئة عام، كان الضعف الأكبر للغواصات هو العنصر البشري – القلب النابض، الحاجة للأكسجين والخوف. الآن، الصناعات الجوية تُخرج الإنسان من خط النار وتعرض الـ BlueWhale ("الحوت الأزرق"): روبوت تحت مائي يمتص المخاطر ويتيح السيطرة على البحر في صمت تام.

"خرائط جوجل" لأعماق البحار

هذه غواصة ذاتية القيادة بطول 11 مترًا، بدون مطبخ أو دورات مياه، وتعمل بمحرك كهربائي صامت تمامًا. هي قادرة على الجلوس في قاع البحر قبالة ميناء في إيران لأسابيع والاستماع.

تكمن ميزتها التقنية الرئيسية في نظام الرؤية الخاص بها: سونار SAS متطور ينتج صورة بدقة تصل إلى سنتيمترات، مطابقة للصورة الفوتوغرافية الحقيقية. على عكس السونار العادي الذي يعرض نقاطًا ضبابية، يُنتج جهاز BlueWhale خريطة "جوجل" للأعماق في الوقت الفعلي، وهو قادر على التمييز بين صخرة ولغم مموه، أو بين خط أنابيب نفط وعبوة ناسفة.

ميزة المياه الضحلة و"مصاص الدماء الرقمي"

على عكس غواصات "دولفين" الثقيلة (2000 طن) التي لا يمكنها الاقتراب من الساحل، تم تصميم الحوت الأزرق للمياه الضحلة. يمكنه التسلل إلى مدخل ميناء عدو والاختباء تحت قوارب الصيد. بمجرد أن يرفع السارية التلسكوبية، يتحول إلى "مصاص دماء رقمي": يلتقط الإشارات اللاسلكية، يتنصت على هواتف القادة، ويرسم خريطة للرادارات بشكل مباشر. المشغلون، الجالسون في مقطورة في إسرائيل أو على بعد 100 كيلومتر، يرون بالضبط ما تراه الغواصة – مثلاً قبالة سواحل بيروت – ويمكنهم إغلاق دائرة النيران مع الطائرات الحربية خلال ثوانٍ.

حاملة طائرات صغيرة وموفرة

ليست الغواصة "الحوت الأزرق" مجرد سفينة تجسس، بل تحمل في جوفها "أسماكًا آلية" للبحث عن الألغام وتطهير الأنفاق، وهي قادرة حتى على إطلاق ذخائر موجهة نحو أهداف ساحلية.

ومن الناحية اللوجستية، تُعدّ ثورة حقيقية: إذ يمكن وضع الغواصة في حاوية قياسية ونقلها جوًا بواسطة طائرة هيركوليز إلى أي قاعدة في العالم، مما يوفر أسابيع من الإبحار. كما أن تكلفة تشغيلها أقل بكثير، فتكلفة الإبحار ليوم واحد تعادل تكلفة شحن سيارة تسلا، مما يجعل تحديد موقعها أمرًا بالغ الصعوبة على العدو.

الرد على التهديد الإيراني

يأتي هذا التطوير في ظل تهديد متزايد من إيران، التي تنسخ نموذج الطائرات المسيّرة ("الشاهدات") إلى البحر. في طهران يبنون غواصات "نازير" – غواصات روبوتية انتحارية تعمل كصواريخ طوربيد "غبية" بعيدة المدى، بهدف استهداف منصات الغاز. أمام هذا "سرب الزومبي"، يعمل الحوت الأزرق كـ"الشرطي الذكي" الذي يعرف كيف يكتشف ويوقف التهديد.

في حالة محاولة الاستيلاء الجسدي من قبل العدو، يتم تفعيل آلية "ممنوع الدخول". أجهزة استشعار خاصة تكتشف الاقتحام، والدماغ الإلكتروني "يقلي" نفسه ويمحو جميع الأسرار خلال ثوانٍ، بحيث يبقى العدو مع قشرة معدنية فارغة.

الـ BlueWhale لا تستبدل الغواصات المأهولة، بل ترقيها إلى مستوى "مفترس فائق". فهي تعمل كـ"كلب صيد" يسبق القوة ويجذب النيران، وتشكل الدرع الواقية المطلقة التي تُمكن المقاتلين من البقاء في موضع القائد والسيطرة على المعركة دون أن يصابوا بأذى.