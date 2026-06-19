هل خسرت آبل الريادة؟ أجهزة قابلة للطي تقترب من السوق وآبل تبتعد خطوة أخرى

تميل شركة آبل إلى أن تكون حذرة جدًا عند إطلاق أجهزة جديدة، وكثيرًا ما تم الإبلاغ عن تأجيل أو حتى إلغاء منتجات مخطط لها بسبب مشاكل مختلفة - وفي الوقت نفسه تحرص على مواعيد إطلاق ثابتة لمختلف المنتجات. ومع ذلك، في الفترة الأخيرة نُشرت عدة تقارير تفيد بأن الشركة تخطط لتغيير الجدول الزمني المعتاد وتأجيل إطلاق عدة أجهزة كان من المتوقع، بحسب التقارير، الكشف عنها في سبتمبر القريب.

كما ذُكر، ووفقًا للتقارير المختلفة التي نُشرت في عدة مصادر في الفترة الأخيرة، تفكر شركة آبل في اتباع نهج مختلف في حدث الخريف السنوي لها – فبدلاً من الكشف عن جميع سلسلة الأجهزة، التي تشمل عادةً ثلاثة نماذج فرعية على الأقل في نطاقات أسعار مختلفة ومتنوعة – ستقوم بتقسيم الإعلان عن أجهزة iPhone 18.

الخطة المتبلورة حسب هذا السيناريو هي إطلاق آيفون 18 برو، برو ماكس، ونموذج ألترا (في حال تم تنفيذه فعلاً) في سبتمبر، ونماذج آيفون 18 العادي، e وAir – في ربيع 2027. ليس من الواضح كيف سيؤثر ذلك على حدث الخريف نفسه وعلى بقية الإطلاقات المقررة للعام القادم، إذ أن إعلان سبتمبر يشمل بالفعل العديد من المنتجات – لكنه يعتمد على سلسلة أجهزة الآيفون كمنتج رائد، "الشيء الإضافي" الذي يختتم الحدث.

في الوقت نفسه، قال رئيس شركة Largan Precision، وهي الشركة الرئيسية المصنعة لعدسات كاميرات الآيفون، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، إن "عميلًا أمريكيًا كبيرًا أجل إطلاق أحد منتجاته إلى الربع الأول من عام 2027 – الأمر الذي سيؤثر على مواعيد طلب المكونات ويجعل الربع الأخير من السنة مزدحمًا بشكل خاص".

لم يكشف عن تفاصيل الشركة المُصنِّعة المعنية - لكن كثيرين يقدّرون أن الحديث يدور عن Apple التي تواجه تأخيرًا إضافيًا في جهازها القابل للطي الأول. على الرغم من أن Apple هي آخر المصنّعين الذين يدخلون سوق الأجهزة القابلة للطي – يقدّر المحللون أنها من المتوقع أن تبيع أكثر من 11 مليون جهاز.

في غضون ذلك، أفادت عدة وسائل إعلام في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إلى جانب تقارير نشرتها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، أن سامسونج من المتوقع أن تكشف في 22 يوليو عن الجيل القادم من الأجهزة القابلة للطي - حيث من المتوقع ولأول مرة أن يكون هناك طراز إضافي من الفولد يُسمى "فولد واسع". ووفقاً للتقديرات، فإن سبب إنتاج الطراز الجديد هو محاولة لمنافسة كل من الأجهزة القابلة للطي المختلفة التي تنتجها الشركات الصينية، وكذلك الشائعات حول الجهاز القابل للطي من شركة آبل.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يكون الجهاز أقل طولًا وأكثر عرضًا، بحيث يُشبه في شكله جواز سفر أو كتاب، وذلك على غرار طراز بيكسل القابل للطي، وذلك الخاص بشركة OPPO الصينية. وتُشير التقارير أيضًا إلى أن حجم الشاشة الخارجية للجهاز سيكون 5.4 بوصة، وعند فتحه سيكون 7.6 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3. سُمكه عندما يكون مفتوحًا يبلغ حوالي 4.3 ملم وعندما يكون مغلقًا حوالي 9.8 ملم، ويزن حوالي 200 غرام فقط.

جهاز Galaxy Z Fold 8 Wide مزود بكاميرا خلفية مزدوجة - تمامًا مثل الجهاز القابل للطي المتوقع من Apple. من المتوقع أن يكون السعر حوالي 1,800 دولار، وهو سعر أقل قليلاً من سعر جهاز Apple.

موعد الإطلاق المخطط له، وفقًا للتقارير والتقديرات، هو בסמוך لنماذج الفولد والفليب 8، التي من المتوقع الإعلان عنها في يوليو القادم في لندن. الحديث يدور عن إعلان هام لشركة سامسونج، إذ أن هذه هي المرة الأولى التي من المتوقع أن تُنافس أجهزتها القابلة للطي أجهزة آبل القابلة للطي.