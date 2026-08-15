بينما ينشغل العالم طوال اليوم مع إسرائيل وأوكرانيا، في أطراف الخريطة تجري دراما جيو-سياسية قد تغيّر النظام العالمي. الجليد الذي يذوب في الدائرة القطبية الشمالية يكشف ليس فقط عن مساحات بحرية جديدة، بل أيضاً عن طموحات روسيا لأن تتحول إلى قوة عظمى حتى في القطب الشمالي. من طرق ملاحية تقصر الرحلات البحرية وصولًا إلى قواعد “نبتة البرسيم” المسلحة - هكذا أصبح الشمال البعيد جبهة مشتعلة للكرملين.

لمئات السنين، كان المحيط المتجمد الشمالي محمية طبيعية متجمدة، حاجزًا طبيعيًا من الجليد غير القابل للاختراق. لكن أزمة المناخ أدت إلى تغييرات وكلما تراجع الجليد، يُفتح باب خلفي هائل لعالم جديد وبالنسبة لبوتين هذه فرصة تحدث مرة كل مئة عام.

بالنسبة لروسيا، الدائرة القطبية الشمالية هي أكثر بكثير من مجرد منظر رعوي للدببة البيضاء. إنها أصل استراتيجي ثلاثي: حدود أمنية جديدة أمام الناتو، بنك هائل للموارد الطبيعية (نفط، غاز ومعادن)، وفوق كل ذلك - "الطريق السريع" للمستقبل.

طريق الحرير الجليدي

يُعدّ "طريق بحر الشمال" ذروة الرؤية الروسية. وهو ممر بحري يمتد على طول الساحل الشمالي لروسيا، ويختصر المسافة بين آسيا وأوروبا بآلاف الكيلومترات مقارنةً بالممر التقليدي عبر قناة السويس. وتطمح موسكو إلى تحويل هذا الطريق إلى شريان تجاري عالمي يدرّ مليارات الدولارات على خزائنها.

وراء اللوجستيات تختبئ إعلان سيادة. من يسيطر على هذا المسار، يسيطر على صمام تجارة العالم في المنطقة. بالنسبة لبوتين، الرقابة على السفن التي تمر هناك ليست مجرد مسألة مال، بل هي مسألة هيبة وطنية واستعراض قوة أمام الغرب.

الحديد الذي تحت الثلج

منذ عام 2014، روسيا لا تكتفي بالكلام، بل تبني. سلسلة قواعد عسكرية مستقبلية ظهرت في قلب الصحراء المتجمدة. أسماء مثل "Arctic Trefoil" (نفل القطب الشمالي) أو "Northern Clover" (نفل شمالي) تبدو تقريبًا ريفية، لكن في الواقع هي حصون حديثة مزودة برادارات متطورة، ومطارات قادرة على تشغيل قاذفات استراتيجية وأنظمة دفاع جوي.

تهدف هذه المنشآت إلى ضمان السيطرة الكاملة على الجو والبحر، وتوفير إنذار مبكر لروسيا ضد أي تحرك للناتو. أصبحت المنطقة القطبية الشمالية ساحة تجارب للأسلحة الروسية الجديدة.

روسيا ربما هي اللاعب الأكثر نشاطًا، لكنها بالتأكيد ليست وحدها. الصين، التي تعرّف نفسها بأنها "دولة قريبة من المنطقة القطبية الشمالية"، تتطلع إلى الموارد ومسارات الشحن، وتحاول ترسيخ وجود اقتصادي من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الروسية. من الجانب الآخر، الولايات المتحدة وحليفاتها في الناتو بدأن في الاستيقاظ.

واشنطن تدرك أنه إذا أصبح القطب الشمالي منطقة عسكرية نشطة، فعليها أن تستثمر أكثر بكثير في المراقبة وحماية الحدود الشمالية للتحالف. ما كان في الماضي ساحة هامشية في أطراف الكرة الأرضية، يتحول اليوم إلى رقعة شطرنج تُعاد عليها صياغة علاقات القوة بين القوى العظمى والمعركة على النظام العالمي في أوجها.

التطور المفاجئ: البطانية القصيرة لبوتين

هنا تدخل إلى الصورة واقع روسيا العالقة في الوحل الأوكراني. بوتين يريد أن يظهر القوة في الشمال، لكن الحرب في الجنوب تستهلك موارده. تقارير استخباراتية تشير إلى أن بعض أنظمة الدفاع الجوي والقوات النخبة التي كانت متمركزة في القطب الشمالي قد تم نقلها إلى الجبهة الأوكرانية.

كلما حاول بوتين تحويل القطب إلى ركيزة قوة، تجبره الحرب على سحب الغطاء الاستراتيجي الخاص به، وتكشف عن نقاط ضعف بالذات في المكان الذي يريد أن يظهر فيه كأنه لا يُقهَر. السؤال هو هل روسيا قادرة على الحفاظ على إمبراطورية مشتتة إلى هذا الحد في الوقت الذي تنزف فيه في ساحات القتال في أوروبا.

الزاوية الإسرائيلية: لماذا يهمها ذلك؟

وماذا عن إسرائيل؟ للوهلة الأولى، ما العلاقة بين ذوبان جبل جليدي في القطب الشمالي وبين الشرق الأوسط الملتهب؟ كلما اضطرت روسيا لاستثمار المزيد من الموارد، والمال، والانتباه في حماية الشمال البعيد وفي الصراعات مع الناتو، يبقى لديها اهتمام أقل بساحات أخرى – مثل سوريا والتحالف مع إيران.

إذا انتقل التركيز الروسي شمالًا، قد تتغير حرية التحرك الإسرائيلية في بيئتها القريبة. الدائرة القطبية لم تعد منذ زمن بعيد هامشية. من الممكن أن تكون مستقبل الطاقة، التجارة والأمن العالمي، وفي عالم يذوب فيه الجليد، تزداد سخونة الحرب على الخريطة.