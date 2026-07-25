قد تكون في حديقة منزلك.. أخطر النباتات السامة التي تهدد حياة الأطفال

يميل الأطفال الرضع والصغار إلى استكشاف العالم بأفواههم، وإذا كنت تشارك منزلك (وقلبك) مع واحد أو أكثر منهم، فربما وجدت نفسك تصرخ عليهم وحتى تسحب أشياء من أفواههم لا يُفترض أن يأكلوها.

سواء كنتم تتنزهون في الطبيعة أو تخرجون فقط إلى حديقة الألعاب القريبة من منزلكم، جمعنا لكم النباتات التي تبدو بريئة لكنها قد تؤدي إلى زيارة غرفة الطوارئ.

دفلى الأنهار هو نبات ينمو في جميع أنحاء المنطقة، حيث تبدو شجيرات الدفلى كأنها أشجار حقيقية ذات جذع؛ وفي كثير من المناطق تشكل شجيرات الدفلى هناك غابة كثيفة ومتداخلة. يعتبر الدفلى سامًا بشكل خاص لجهاز الهضم لدى الإنسان، إذ يحتوي على عدة مركبات منها الأولاندرين، المعروف بشكل خاص بتأثيره الحاد على وظائف القلب.

تناول الأوراق يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض منها: فقدان الشهية، الغثيان، القيء، الارتباك، تغييرات في الرؤية، ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، اضطرابات في نظم القلب (مثل نبض سريع أو غير منتظم)، كما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في معدل ضربات القلب وظهور علامات عصبية قد تصل إلى انسداد في نظام التوصيل القلبي، فقدان الوعي وحتى الموت.

الديفنباخيا المنقطة موجودة في العديد من البيوت، لكنها ليست نبتة بريئة كما تبدو – إذ إن ابتلاع إحدى أوراقها قد يؤدي إلى تسمم خطير جداً يتمثل في انسداد مجاري التنفس.

الدورانتا الشائعة هي شجيرة معمرة أصلها بشكل رئيسي من أمريكا الجنوبية، وفي المنطقة وإسرائيل تُستخدم غالباً كسياج حي. ثمارها البرتقالية-الصفراء وأوراقها شديدة السمية.

تُعتبر أزدرخت الشائع اليوم نوعًا غازيًا، حيث أن جميع أجزائه سامة وخطيرة وأعلى تركيز للسم يوجد في الثمار الصفراء. في حالة الابتلاع، هناك خطر حدوث شلل وقيء وضيق في التنفس.

شجرة الكِكيون الشائعة هي شجرة منتشرة في معظم مناطق المنطقة، وجميع أجزائها سامة وخطيرة. أعلى تركيز للسم يوجد في ثمارها الصفراء، وابتلاعها قد يؤدي إلى الشلل، القيء وضيق التنفس. وتعتبر أكثر سمية بستة آلاف مرة من السيانيد وقد تسبب الموت.

نَنتا مُلوَّنة هي شجيرة دائمة الخضرة، فيها بعض الشوك وتفوح منها رائحة قوية وهي شائعة في حدائق الزينة. ثمارها سامة عندما تكون غير ناضجة، إذ تحتوي على قلويدات معقدة من نوع ننتنين، وأكلها قد يسبب تسممًا مشابهًا لذلك الذي يسببه الأتروبين.

اللوف: هذا النبات يتميز بنورة زهرية مذهلة بلون أرجواني داكن، يكاد يكون أسود، وملمسه مخملي. النبات سام، لكنه يُستخدم كغذاء بعد تدمير السم عن طريق الشواء أو الطهي الطويل. السم الحاد يوجد في كل من الدرنة والأوراق، ويسبب القيء.

الشوكران المائي هو نبات مُعمّر، مستقيم وطويل يجف في الصيف. ينبعث منه رائحة كريهة ويُعتبر سامًا وخطيرًا جدًا – حيث يُتركز السم "كونيين" بشكل أساسي في الثمرة قبل نضوجها وكذلك في الجذمور. هذه مادة سامة جدًا ولا لون لها.

ماذا نفعل في حال الاشتباه بالتسمم؟

أولاً وقبل كل شيء، أبعدوا النباتات عن متناول الأطفال الصغار وعلّموهم أنه لا يجوز وضع نباتات غير معروفة في فمهم. بعد ذلك، اتصلوا بمركز الطوارئ واتبعوا تعليماتهم. في جميع الأحوال، لا يجوز إجبار الطفل على التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.