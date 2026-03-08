في قلب حي الطالبية في القدس يقف مبنى حجري مهيب، محاط بأسوار سميكة، والذي أثار الخوف والهمسات لأكثر من مئة عام. اعتاد سكان المنطقة أن يطلقوا عليه اسم "البيت الملعون" - مكان لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، خوفاً من العدوى، أو من النجاسة، أو لمجرد جلب الحظ السيء. إلا أن وراء الأسطورة الحضرية هذه يختبئ تاريخ فريد واستثنائي.

في نهاية القرن التاسع عشر، اعتُبر مرض الجذام، أو باسمه العلمي "مرض هانسن"، قَدَرًا محتوماً. وقد سُمّيت بهذا الاسم نسبةً إلى الطبيب النرويجي غيرهارد أرمو هانسن الذي اكتشف البكتيريا المسببة لها، لكن في تلك الأيام لم يُعثر بعد على علاج فعّال لها.

في البداية ظهرت أعراض المرض كبقع فاتحة أو محمرّة على الجلد، بفقدان الإحساس وتضرر الأعصاب. في المراحل المتقدمة ظهرت تشوهات في الأطراف والوجه. بالإضافة إلى المعاناة الجسدية، كان المرضى يعانون من وصمة اجتماعية شديدة: اعتُبروا "أنجاسًا"، نُفوا من عائلاتهم وأحيانًا تُركوا بالكامل.

في عام 1887 أُقيم في الطالبية مستشفى "مساعدة يسوع"، الذي عُرف لاحقاً باسم "بيت هانسن". كان هذا مبنى معزولاً محاطاً بأسوار عالية، وُجه لإيواء مرضى الجذام، أغلبهم من العرب المسلمين، إلى جانب مسيحيين ويهود، الذين قدموا من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

لم تُبنَ الأسوار فقط لمنع العدوى، بل أيضًا لإخفاء المرضى عن أعين الجمهور. بينما كان المرضى يعيشون في عزلة شبه تامة، كان الحي من حولهم يتطور وينمو. مع مرور السنين، انتشرت شائعات عن الأرواح واللعنات، وكان السكان يحذرون بعضهم البعض من لمس حجارة الجدران.

فقط في النصف الثاني من القرن العشرين حدث التحول الدراماتيكي: دمج دوائي فعّال نجح في علاج المرض. أحد رواد البحث والتطبيق السريري في إسرائيل كان الدكتور موشيه غولدغاربر، الذي أقام مع عائلته في المجمع وعمل على إلغاء سياسة العزل.

العلاج الجديد غيّر مصير المرضى ومصير المبنى. لم يعد هناك حاجة لجدران تخفي وتفصل.

في عام 2002 توقف المكان عن كونه مركزًا طبيًا. اليوم، "البيت الملعون" سابقًا هو مركز ثقافة، تصميم وتكنولوجيا نابض بالحياة. بين جدرانه تعمل صالات عرض، استوديوهات، مختبرات أبحاث وبرنامج الماجستير في التصميم التابع لأكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم.

الجدران بقيت قائمة، لكن معناها تغير. لم تعد تفصل بين "أنقياء" و"نجسين"، بل تحفظ ذاكرة تاريخية معقدة: من الخوف، الجهل والوصمة، ومن العلم، الرحمة والانتصار على مرض كان يُعتبر يومًا ما لعنة.

في المرة القادمة التي تمرون فيها بالطالبية وترون المبنى الفاخر خلف الحجر المقدسي، تذكروا: قصته الحقيقية أقل رعبًا – وأكثر إلهامًا بكثير.