أحضروا ملابس شتوية: 10 وجهات باردة في أوروبا لصيف الحار

بينما نعاني جميعًا من حرارة الصيف الإسرائيلي اللاهبة، ونسمع عن موجات الحر التي تجتاح أوروبا، يبدو أنه لم يعد هناك مكان للترويح عن النفس. مع ذلك، توجد وجهات سياحية مميزة في القارة المجاورة، حيث لا تتجاوز درجة الحرارة صيفًا 20 درجة مئوية. من الطبيعة البكر، إلى الجزر، إلى المدن التاريخية، وجدنا لكم بعض المفاجآت الصيفية، حتى تلك التي لا تبعد سوى ثلاث ساعات طيران من إسرائيل.

1. آيسلندا - أرض الجليد، النار والصيف البارد

في حين أن درجات الحرارة في معظم أنحاء قارة أوروبا ترتفع إلى حوالي 30 درجة، فإن الصيف في آيسلندا يتميز عادة بدرجات حرارة تتراوح بين 10 إلى 18 درجة فقط. هذه واحدة من أجمل الفترات لزيارة البلاد، حيث تسمح ساعات النهار الطويلة بالسفر تقريبًا على مدار الساعة. من بين أبرز المعالم السياحية شلال جولفوس، الينابيع الحارة، البحيرة الزرقاء، الأنهار الجليدية العملاقة، وشواطئ الرمال السوداء. من يحب الطبيعة سيستمتع أيضًا بمشاهدة الحيتان، طيور البابوين، ومسارات المشي بين المناظر البركانية الفريدة من نوعها في العالم.

2. الفيوردات في النرويج - منظر يبدو كبطاقة بريدية

غرب البلاد يقدم واحداً من أجمل المناطق الطبيعية في العالم. المضايق العميقة، الجبال المغطاة بالثلوج والشلالات الضخمة تخلق مشهداً من الصعب البقاء حياله غير مبالٍ. في الصيف تتراوح درجات الحرارة عادة بين 15-22 درجة مئوية، ما يجعل هذه الفترة مثالية للإبحار، التجديف بقوارب الكاياك، رحلات المشي لمسافات طويلة، ومشاهدة المناظر من قمم مشهورة مثل ترولتونجا وبريكيستولين. مدينة بيرغن تشكل نقطة انطلاق ممتازة للتجوال في المنطقة وتجمع بين أجواء اسكندنافية وحي قديم وملون.

3. لابلاند، فنلندا - شمس منتصف الليل في قلب الطبيعة

معظمنا يعرف لابلاند كوطن سانتا كلوز في الشتاء، ولكن الصيف يكشف جانبًا آخر من المنطقة. في هذه الفترة الشمس بالكاد تغيب، الغابات والبحيرات تمتلئ بالحياة ودرجات الحرارة لطيفة بشكل خاص. هذا وجهة مثالية لمن يبحث عن الهدوء، الطبيعة البرية، الصيد، التجديف بالكانو، ركوب الدراجات وساونات فنلندية تقليدية. من يبحث عن الابتعاد عن صخب السياح سيجد هنا مساحات شاسعة وهواء نقي.

4. السويد - طبيعة، جزر ومدن لطيفة

الصيف هو الفصل المثالي لاكتشاف السويد. ستوكهولم، المبنية على عشرات الجزر، تستمتع بطقس لطيف وتقدم مزيجًا من المتاحف، القصور، المطاعم ومناطق السباحة. خارج العاصمة، الأرخبيل السويدي والمناطق الشمالية تعرض آلاف البحيرات، الغابات ومسارات التنزه. وبفضل المناخ المعتدل، يمكن الاستمتاع بالأنشطة الخارجية تقريبًا طوال ساعات النهار.

5. جزر فارو - جوهرة مخفية في قلب المحيط الأطلسي

لا تزال هذه المجموعة من الجزر، التابعة لمملكة الدنمارك، تُعتبر وجهة سياحية غير معروفة نسبيًا في أوروبا. تتميز الجزر بمنحدراتها الشاهقة، وشلالاتها المتدفقة مباشرة إلى البحر، وقراها الخلابة ذات الأسقف العشبية، ومساراتها المذهلة للمشي لمسافات طويلة. في الصيف، لا تتجاوز درجات الحرارة عادةً 15-17 درجة مئوية، مما يجعلها من أبرد الأماكن في أوروبا حتى في ذروة الموسم السياحي. إنها وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن طبيعة نقية وفرص رائعة لتصوير المناظر الطبيعية.

6. اسكتلندا - قلاع وبحيرات ومرتفعات خضراء

اسكتلندا تقدم مزيجًا فريدًا من التاريخ، الثقافة والطبيعة الخلابة. منطقة الهايلاندز مليئة بالجبال، البحيرات الغامضة، الطرق الخلابة والقلاع القديمة، وفي الوقت نفسه تعتبر جزيرة سكاي واحدة من أهم الوجهات الطبيعية المطلوبة في بريطانيا. كذلك، مدينتا إدنبرة وغلاسكو تعجان بالحياة في الصيف وتستضيفان مهرجانات دولية، عروض موسيقية وفعاليات ثقافية. الطقس المعتدل يتيح التجول لساعات طويلة دون الحاجة لمواجهة موجات الحر المعروفة في جنوب أوروبا.

7. سويسرا - جبال الألب في أبهى صورها

من يحلم بمناظر الجبال المغطاة بالثلوج حتى في منتصف أغسطس سيجد مبتغاه في سويسرا. البلدات الشهيرة زيرمات، إنترلاكن، غريندلفالد ولاوتيربرونين محاطة بقمم الألب، بحيرات صافية وشلالات رائعة. القطارات الجبلية والتلفريكات تقود إلى نقاط مراقبة تأسر الأنفاس، وبين المسارات يمكن دمج جولات مشي، ركوب دراجات وإبحار في البحيرات. الصيف في المنطقة الجبلية لطيف بشكل خاص ومناسب أيضاً للعائلات.

8. دول البلطيق - أوروبا القديمة بأجواء هادئة

إستونيا، لاتفيا وليتوانيا تقدّم مزيجًا من مدن قديمة، شواطئ، غابات وأسعار مناسبة نسبيًا. تالين تُعتبر من أقدم المدن المحفوظة في أوروبا، ريغا تقدّم عمارة مثيرة وحياة ليلية نشطة، بينما تجمع فيلنيوس بين التاريخ والأجواء الشابة. الطقس في الصيف معتدل أكثر بكثير من جنوب القارة، والمنطقة المليئة بالغابات والخضرة تناسب جميع أنواع الرحلات، سواء في المدينة أو في الطبيعة.

9. أيرلندا - خمسون ظلاً من اللون الأخضر

تشتهر إيرلندا بمناظرها الخضراء، الطرق المتعرجة على طول السواحل والأجواء الودية. مسار "طريق الأطلسي البري" يمر بين المنحدرات، الخلجان وقرى الصيادين الخلابة، بينما تُعتبر منحدرات موهير من أهم الأماكن التي يُنصح بزيارتها في البلاد. تجمع دبلن بين التاريخ، الموسيقى الحية والحانات التقليدية، كما أن درجات الحرارة المعتدلة تتيح القيام بجولات مريحة حتى في ذروة الصيف.

10. جبال الألب السلوفينية - طبيعة أوروبا، على مسافة قريبة نسبيًا

تحولت سلوفينيا في السنوات الأخيرة إلى واحدة من الوجهات الأكثر طلبًا في أوروبا، وليس صدفة. منطقة بحيرة بليد، بحيرة بوهين والمنتزه الوطني تريغلاف تقدم مزيجًا من الجبال، الغابات، البحيرات ذات اللون الفيروزي ووفرة مسارات المشي. درجات الحرارة في الجبال مريحة حتى في شهري يوليو وأغسطس، والمسافات القصيرة بين المعالم تتيح القيام بالكثير في وقت قصير. إضافة إلى ذلك، الأسعار لا تزال مناسبة نسبيًا مقارنة بالدول الكبرى، ومؤخرًا شهدت هناك تحولًا سياسيًا مع حكومة جديدة تحب إسرائيل كثيرًا.