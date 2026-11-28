في خطابه أمام البرلمان في 2 نوفمبر 2026، شدّد الملك عبد الله ملك الأردن على أهمية قطاع المياه بقوله: «الماء، الماء، الماء»، واعتبر الأمن المائي ركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وأعلن الملك أن حق الأردنيين في الحصول على المياه لن يكون رهينة لأي ظرف. وعندما قال ملك الأردن هذه الكلمات من على منصة البرلمان في عمّان، مرتديًا الزي العسكري، كان واضحًا أنها تصريح استراتيجي محسوب. ولم يذكر إسرائيل بالاسم، لكن كثيرًا من المحللين في المنطقة ربطوا كلامه بالتوتر السياسي بشأن إمدادات المياه.

تنبع المخاوف في الأردن من اعتماد المملكة بدرجة كبيرة على مصادر خارجية لتأمين إمدادات المياه في البلاد. وبموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994، التزمت إسرائيل بتزويد الأردن بانتظام بـ50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. وفي السابق، كانت تُباع للمملكة كمية إضافية خاصة تبلغ 50 مليون متر مكعب سنويًا، لكن هذا الاتفاق انتهى في أواخر عام 2025 ولم يُجدَّد منذ ذلك الحين، ما أعاد الإمدادات الإسرائيلية إلى حجمها الأساسي فقط. وجاء عدم تجديد الاتفاق نتيجة قرار إسرائيلي بعدم تقديم كميات إضافية من المياه كبادرة تتجاوز ما تنص عليه اتفاقية السلام، في ظل الهجمات الدبلوماسية الحادة التي تشنها عمّان ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

لفهم حجم الضغوط في القصر الملكي، لا بد من معرفة الواقع الأردني. يُصنَّف الأردن ضمن أكثر ثلاث دول جفافًا في العالم. وبينما يبلغ الحد الدولي للفقر المائي المطلق خمسمئة متر مكعب للفرد سنويًا، انخفض المتوسط في الأردن إلى أقل من ثمانين مترًا مكعبًا. في العاصمة عمّان، تتدفق المياه من الصنابير مرة واحدة فقط في الأسبوع، لبضع ساعات. ويضطر السكان إلى تخزين المياه في خزانات ضخمة على الأسطح، كما أن عدد سكان المملكة، الذي تضاعف في السنوات الأخيرة إلى أكثر من أحد عشر مليون نسمة، ولا سيما بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، يضع البنية التحتية على شفا الانهيار.

لكن الأزمة تنجم أيضًا عن سوء الإدارة الداخلية: فنحو 41% من مياه الشرب في المملكة تذهب هدرًا، نتيجة تقادم الأنابيب وتسربها، فضلًا عن التوصيلات غير القانونية التي تجد السلطات صعوبة في ضبطها. وفي الوقت نفسه، يستهلك القطاع الزراعي نحو نصف كميات المياه في البلاد لري محاصيل شرهة للمياه، مثل الموز في قلب الصحراء، رغم أنه يساهم بأقل من 5% من الناتج الوطني.

للتحرر من هذا الاعتماد، يراهن الأردن بكل ما لديه على مشروع الناقل الوطني في العقبة. لكن الأعمال على الأرض لا تزال في مراحل التخطيط الأولية وإعداد البنية التحتية، ضمن جدول زمني طويل يمتد خمس سنوات على الأقل، ولا يُتوقع أن تتدفق المياه من الصنابير قبل عام 2029. والخطة الهندسية بالغة الطموح: ستُقام محطة تحلية ضخمة على ساحل البحر الأحمر، تضخ ثلاثمئة مليون متر مكعب من المياه سنويًا عبر أنبوب يمتد أربعمئة وخمسين كيلومترًا. وسيتعين على المياه أن تشق طريقًا شاقًا صعودًا عبر الصحراء شمالًا إلى عمّان.

هنا تحديدًا تبرز مفارقة الطاقة: فنقل المياه من العقبة إلى عمّان يتطلب محطات ضخ هائلة. ولتجنّب تحميل شبكة الكهرباء فوق طاقتها، تتضمن الخطة الهندسية إنشاء محطة طاقة شمسية مخصّصة لهذا الغرض بقدرة تبلغ نحو 281 ميغاواط في جنوب البلاد. لكن هذه الطاقة المتجددة لن تغطي سوى نحو 30% من استهلاك المضخات، بينما ستظل نسبة الـ70% المتبقية تُسحب من شبكة الكهرباء الوطنية، التي تعتمد في معظمها على الغاز الطبيعي. أما التكاليف؟ فتتجاوز أربعة مليارات دولار.

فهل يمكن لهذا الأمر أن ينجح فعلًا؟ نظريًا، نعم. من الناحية الهندسية، ستعمل المضخات وسينقل الأنبوب المياه. لكن في واقع الشرق الأوسط، فإن ضخ مياه محلاة باهظة التكلفة في شبكة تفقد أكثر من أربعين في المئة منها في الطريق، يشبه ملء دلو مثقوب بالذهب السائل. الأردن غارق في ديون ضخمة، وإذا تجرأت الحكومة على رفع أسعار المياه للمواطنين لسد العجز في الميزانية، فستشتعل شوارع عمّان.

إذًا، هل تراهن الأردن هنا على مستقبلها؟ بالتأكيد. لكنها لا تراهن على نفسها فحسب، بل على الهدوء على حدودنا الشرقية أيضًا. والسؤال الكبير هو: ماذا سيحدث في لحظة الحقيقة إذا تعثّر المشروع؟ هل يمكن حقًا الهروب من الجغرافيا، أم أن إسرائيل ستكون في نهاية المطاف مرة أخرى مضطرة إلى فتح صمام المياه لإنقاذ استقرار الدولتين؟