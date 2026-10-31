من الايرلندية إلى اللادينو.. لغات مهددة بالاندثار قبل نهاية القرن

وفقًا للتقديرات، فإن ما بين 40% و50% من نحو 7000 لغة يتحدث بها الناس اليوم حول العالم مهددة بالاندثار. وتشير أكثر التوقعات تشاؤمًا إلى اختفاء ما يصل إلى 90% منها بحلول عام 2100. وراء هذه الأرقام المجردة تكمن خسارة عميقة، لا للكلمات وحدها، بل لطرائق التفكير والمعارف والشعر والفكاهة والذاكرة الجماعية وهوية كاملة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على قارات بعيدة أو قبائل معزولة، بل تحدث أيضًا في قلب أوروبا، في دول ثرية لديها سياسات لغوية معلنة، وكذلك في مجتمعات يهودية نجت من الاضطهاد والهجرة. فيما يلي بعض اللغات التي تقف على شفا الاندثار.

الرومانشية: لغة سويسرا الرابعة التي تناضل من أجل مكانتها

الرومانشية إحدى اللغات الوطنية الأربع في سويسرا، إلى جانب الألمانية والفرنسية والإيطالية. يُتَحدث بها أساسًا في كانتون غراوبوندن في جبال الألب، ويُقدَّر عدد متحدثيها حاليًا بنحو 40 ألف متحدث أصلي ونحو 60 ألف شخص يستخدمونها بانتظام، أي أقل من واحد في المئة من سكان البلاد. ورغم وضعها الرسمي والدعم الحكومي البالغ ملايين الفرنكات سنويًا، تُصنَّف اللغة ضمن نطاق يتراوح بين "معرّضة للخطر ومهددة بالاندثار بصورة مؤكدة".

أسباب التراجع واضحة: هجرة الشباب إلى مدن ناطقة بالألمانية، وانقسام اللغة إلى خمس لهجات رئيسية يصعب على متحدثيها التواصل فيما بينهم، والضغط الاقتصادي والثقافي الذي تمارسه اللغات الأكبر. وقد أثارت محاولة وضع صيغة معيارية موحدة للغة خلافات عميقة بين متحدثي اللهجات. ومن دون انتقال قوي للغة بين الأجيال، قد تنحسر حتى اللغة التي تتمتع بوضع رسمي لتصبح مجرد رمز فولكلوري في غضون بضعة عقود.

الأيرلندية: اللغة الرسمية التي لا يكاد أحد يتحدث بها في الحياة اليومية

في أيرلندا، الوضع متناقض على نحو لافت. فقرابة 40% من السكان، أي ما يقرب من مليوني شخص، يقولون إنهم يعرفون اللغة الأيرلندية، لكن نحو 72 ألفًا فقط يستخدمونها يوميًا خارج نظام التعليم، ومن بينهم نحو 20 ألفًا فقط في مناطق الغيلتاخت، وهي مناطق في البلاد تُستخدم فيها اللغة الأيرلندية رسميًا بوصفها اللغة الرئيسية، أي لغة التخاطب اليومية. وتصنّفها اليونسكو بأنها "معرّضة لخطر الاندثار بشكل مؤكّد".

لم يحدث التراجع في يوم واحد. فعلى مدى قرون من الحكم البريطاني، حظيت الإنجليزية بالأولوية في جميع مجالات الحياة، من الإدارة والتعليم إلى التجارة والقضاء. وفي القرن العشرين، حتى بعد استقلال أيرلندا، ظلت الإنجليزية اللغة المهيمنة في الاقتصاد والثقافة الشعبية. وعلى الرغم من مكانة الأيرلندية الرسمية، واللافتات ثنائية اللغة، والقناة التلفزيونية (TG4)، والمناهج الدراسية الإلزامية، فإن معظم الشباب يتعلمون الأيرلندية في المدرسة لكنهم لا ينقلونها إلى أطفالهم في المنزل. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تصبح الأيرلندية في غضون جيل أو جيلين لغة رمزية فحسب، حتى لو كان الملايين "يعرفونها" على الورق.

اللادينو: لغة يهود إسبانيا التي تختفي بصمت

نشأت لغة اللادينو، المعروفة باسم "الإسبانية اليهودية"، في شبه الجزيرة الأيبيرية خلال العصور الوسطى، وظلت حية لأكثر من 500 عام بعد طرد اليهود من إسبانيا عام 1492. وانتقلت مع المطرودين إلى الإمبراطورية العثمانية والبلقان وشمال أفريقيا والأمريكتين، واستوعبت كلمات من التركية واليونانية والعربية والفرنسية والعبرية. وفي أوج انتشارها، مطلع القرن العشرين، كان يتحدث بها مئات الآلاف في سالونيك وإسطنبول وإزمير وصوفيا. وفي سالونيك وحدها، عاش نحو 50 ألف متحدث باللادينو قبل المحرقة.

اليوم، بعد المحرقة وتعاقب الأجيال، يُقدَّر عدد المتحدثين بلغة اللادينو بما يتراوح بين 50 ألفًا و130 ألفًا، تعيش الغالبية العظمى منهم في إسرائيل، ويزيد عمر جميعهم تقريبًا على 70 عامًا. وتصنّفها اليونسكو بأنها "معرّضة لخطر شديد". ويكاد الجيل الشاب لا يكتسبها لغةً أمًّ، وعلى الرغم من وجود الهيئة الوطنية لثقافة اللادينو، التي أُنشئت بموجب قانون سنّه الكنيست عام 1996، يبدو أن اللغة لا تزال حيّة أساسًا في الأغاني والأمثال وذاكرة العائلات، بينما يواصل عدد المتحدثين بها الانخفاض باطراد.

البريتونية: لغة فرنسا الكلتية التي اندثرت بالكامل تقريبًا

البريتونية لغة كلتية تُتحدّث في إقليم بريتاني شمال غربي فرنسا. ويتحدث بها نحو سُدس سكان الإقليم. وهي قريبة من الويلزية، وكان يتحدث بها في الماضي مئات الآلاف. وفي القرن العشرين، تعرضت البريتونية لقمع ممنهج من جانب الجمهورية الفرنسية، التي رأت في اللغات الإقليمية تهديدًا للوحدة الوطنية. ومنع المعلمون التلاميذ من التحدث بالبريتونية، وتوقف الآباء عن نقلها إلى أطفالهم.

يُقدَّر عدد المتحدثين بها اليوم بنحو 200 ألف شخص، لكن الغالبية العظمى منهم تجاوزوا سن الستين. أما عدد المتحدثين الشباب فأقل بكثير. ورغم وجود مدارس ثنائية اللغة وجهود للحفاظ عليها، تواصل اللغة تراجعها. وتصنّفها اليونسكو على أنها "مهددة بشدة بالاندثار". وفي مسابقة يوروفيجن لعام 2022، أُدّيت الأغنية التي مثّلت فرنسا باللغة البريتونية. وقال مؤدو الأغنية في مقابلة إنها لغتهم الأم، ولذلك كان من المهم بالنسبة إليهم أن يغنوا بها في يوروفيجن.

الهاوايية: اللغة التي كادت تموت ثم عادت إلى الحياة

الهاوايية لغة بولينيزية كان يتحدث بها معظم سكان الجزر حتى نهاية القرن التاسع عشر. وبعد ضم هاواي إلى الولايات المتحدة، حُظر استخدامها في المدارس، وكادت تندثر. وفي ثمانينيات القرن العشرين، لم يبقَ سوى أقل من 50 طفلًا يتحدثون بها، وانخفض عدد المتحدثين البالغين إلى بضعة آلاف فقط.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، بدأت عملية إحياء لافتة؛ فأُنشئت رياض أطفال تُدرّس لغة هاواي، واعترف بها لغةً رسمية إلى جانب الإنجليزية. ويُقدَّر عدد المتحدثين بها اليوم بما يتراوح بين 18 ألفًا و27 ألف شخص، بمن فيهم المتعلمون. ومع ذلك، لا يزال عدد الناطقين الأصليين بها ضئيلًا جدًا، وتواصل اليونسكو تصنيفها لغةً مهددة بالاندثار. وتُعدّ لغة هاواي من أبرز الأمثلة في العالم على أن إحياء اللغات ممكن، لكنه لا يزال هشًّا.