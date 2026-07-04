تقرير موجز:

تتلاشى المهن القائمة على المهام الروتينية والمتوقعة بسرعة بسبب إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.

سجلت وظائف الطباعة ومعالجة النصوص أعلى نسبة انخفاض، بينما سجل أمناء الصناديق أكبر خسارة في الوظائف من حيث الأرقام المطلقة.

إن مهنة برمجة الكمبيوتر (على عكس تطوير البرمجيات) آخذة في التراجع بنسبة 6٪ بسبب استبدال أدوات البرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي لكتابة التعليمات البرمجية الأساسية.

المجالات المناعية: المهن التي تتطلب التواجد الجسدي والعلاقات الإنسانية والثقة والحكم المعقد - مثل الطب والتعليم والعمل الاجتماعي والحرفيين (الكهربائيين والمقاولين) - تسجل نموًا حادًا.

إذا كنت ترغب في تأمين مستقبلك المالي، فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي إلقاء نظرة صادقة على وجهة سوق العمل العالمي. تُظهر بيانات جديدة، تجمع بين توقعات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) للتوظيف للفترة 2024-2034، وتقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، صورة واضحة: فالوظائف القائمة على مهام ثابتة ومتوقعة تتلاشى بسرعة لصالح الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وفقًا للتقارير نفسها. ويبدو أن هذا يتوافق مع سوق العمل الإسرائيلي أيضًا.

فيما يلي المهن العشر التي تشهد الانخفاض الحاد الأكبر، ومن المتوقع أن تختفي تقريباً بالكامل خلال عقد من الزمن:

1. كاتبو الطباعة ومعالجو النصوص

الوظيفة التي تسجل أعلى معدل تراجع في سوق العمل. برامج التعرف الصوتي المتطورة وأدوات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أصبحت المعيار، وألغت تمامًا الحاجة إلى شخص تكون وظيفته الحصرية هي الطباعة.

2. مركزي الهاتف وخدمات الرد

أنظمة التوجيه الآلي والمساعدين الصوتيين الذكيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي قللوا الحاجة إلى المشغلين البشريين إلى ما يقارب الصفر في معظم الصناعات.

3. مدخلو بيانات

تحليل لعام 2025 حول تعرض المهام للذكاء الاصطناعي يُظهر أن وظائف إدخال البيانات والمحاسبة الأساسية هي من بين الأكثر عرضة للخطر، حيث إن ما يصل إلى 95% من المهام في هذا المجال يمكن بالفعل أتمتتها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الحالية.

4. التسويق الهاتفي

مع معدل تعرّض للأتمتة يبلغ 96.25%، وهو الأعلى بين جميع المهن التي تم فحصها – يتم استبدال ممثلي المبيعات الهاتفية البشر بأعداد كبيرة بأنظمة الرد الآلي الصوتي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية الموجهة.

5. موظفو الطلبات

أنظمة إدارة الطلبات الذكية تتعامل اليوم مع استقبال، تأكيد وتوجيه الطلبات دون تدخل بشري.

6. موظفو الرواتب وتسجيل الحضور

منصات الرواتب الآلية تدير اليوم الحسابات، الامتثال للقانون والتقارير مع حد أدنى من التدخل البشري. حوالي 94% من المهام الأساسية للوظيفة يمكن أتمتتها بالكامل.

7. صرّافون في البنوك

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، التطبيقات، إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول وتحديث أجهزة الصراف الآلي استبدلوا معظم المهام التي كان يقوم بها موظفو البنوك عند النافذة في الماضي. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى أن الصرافين هم من بين الوظائف التي تشهد تراجعاً حاداً على مستوى العالم.

8. صناديق

هذا التوجه نابع من توسع الصناديق ذاتية الخدمة، المتاجر بدون صناديق دفع، والمدفوعات المعتمدة على التطبيقات.

9. مبرمجو الحواسيب

الإحصائية المفاجئة في القائمة. فبينما يشهد مجال تطوير البرمجيات نموًا سريعًا، لا يزال هناك تمييز واضح بين المطورين و"المبرمجين" - أولئك الذين يقتصر دورهم على كتابة التعليمات البرمجية التقنية وفقًا لمتطلبات ومواصفات محددة مسبقًا. تُحدث أدوات البرمجة القائمة على الذكاء الاصطناعي (مثل Copilot وغيرها) تغييرًا جذريًا في هذا المجال، ويتجه الطلب نحو وظائف تصميم هندسة البرمجيات وتصميم الأنظمة ذات المستوى الأعلى.

10. موظفو البريد وفرز الرسائل

الانتقال الكامل إلى البريد الإلكتروني، الفواتير الرقمية والانخفاض المستمر في حجم إرسال الرسائل التقليدية يواصلون تقليص عدد القوى العاملة المطلوبة في هيئات البريد حول العالم.

ما هي المهن المحصنة؟

التوقعات تظهر اتساقاً واضحاً: الوظائف التي تتطلب مرونة جسدية، علاقات إنسانية حقيقية وحُسن تقدير معقد – هي الأكثر مقاومة.

نظام الصحة: الأطباء، الممرضات، المعالجون والفرق الطبية مُصنفون في صدارة المهن الأسرع نمواً.

الياقات الزرقاء والحرفيون: مقاولو البناء، الكهربائيون وفنيو تكييف الهواء (HVAC) محصنون تمامًا من الأتمتة، إذ إن أعمالهم تتطلب وجودًا جسديًا وحل مشاكل متغيرة في الميدان لا يستطيع الروبوتات تنفيذها بشكل اقتصادي.

التربية والرفاهية: المعلمون، المستشارون، الأخصائيون الاجتماعيون وعلماء النفس يشغلون مناصب تعتمد على الثقة البشرية والفهم العاطفي والعلاقاتي، وهذه المجالات ليست في خطر.

الذكاء الاصطناعي لا يحتاج أن يكون أذكى من البشر لكي يقضي على وظيفة؛ فهو فقط يحتاج أن يكون أسرع، أرخص و"جيد بما فيه الكفاية" في أداء مجموعة محددة من المهام الثابتة. بالنسبة للعاملين الذين ينشطون في هذه المجالات، الخطوة الصحيحة هي التقدم نحو مهارات يصعب تقليدها: الذكاء العاطفي، إدارة العلاقات واتخاذ قرارات معقدة في ظل ظروف عدم اليقين.

نقطة للتفكير: تبين أن العمل عن بعد (Remote Work) هو سيف ذو حدين. الوظائف التي تُنفذ عن بُعد بالكامل وتعتمد فقط على المهام، هي الأسهل للاستبدال عبر الأتمتة أو الاستعانة بمصادر خارجية في دول منخفضة التكاليف. بالمقابل، الوظائف الهجينة أو الوجاهية التي تتطلب بناء علاقات وأن يكون الموظف يقظًا اجتماعيًا وبيئيًا في الميدان – تميل إلى أن تكون أكثر مقاومة بكثير.