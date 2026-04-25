في عالم يرتفع فيه متوسط ​​العمر المتوقع لكن جودة الحياة تتدهور، أصبح مصطلح "Healthspan" — وهو مقياس لعدد السنوات التي نعيشها بصحة جيدة — كلمة السر الجديدة. الدكتورة روندا باتريك، إحدى الشخصيات الأكثر شهرة في عالم العلم والصحة، تحاول أن تعرض الطريق للبقاء في أوج العطاء حتى مع تقدمنا في السن.

باتريك يفكك الأساطير حول الصحة ويكشف الأعداء الصامتين الموجودين في مطبخنا، في محفظتنا - وفي بطوننا.

لنبدأ بالعدو الداخلي: الدهن الذي يخنق الأعضاء

هل تعرفون مصطلح TOFI - "نحيف من الخارج، سمين من الداخل"؟ الدكتورة باتريك تؤكد أن الدهون الحشوية، تلك الدهون العميقة في البطن التي تحيط بالكبد والكلى والأمعاء - هي قنبلة موقوتة. بخلاف الدهون تحت الجلد، هذه الدهون نشطة أيضيًا وتفرز مواد التهابية في مجرى الدم.

الأرقام مقلقة: وجوده المتزايد يرفع بنسبة 44% من خطر الإصابة بسرطان انتشاري ويضاعف خطر الوفاة المبكرة. علاوة على ذلك، هو العامل الرئيسي لـ"ضبابية الدماغ" – التي تتسم بانخفاض التركيز، صعوبة في الذاكرة، ارتباك، تعب نفسي ومقاومة للأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري. الخبر السار؟ هذا الدهن هو أول ما يُحرق أثناء الصيام المتقطع أو العجز السعري.

ننتقل إلى السموم في المحفظة وفي المطبخ - ولماذا من الأفضل التوقف عن لمس الإيصالات من السوبرماركت؟

واحدة من التحذيرات الأكثر إثارة للدهشة من دكتور باتريك تتعلق تحديداً بالفواتير التي نحصل عليها في السوبرماركت. هذه الفواتير مغطاة بمادة BPA (بيسفينول A)، وهي مادة كيميائية موجودة في البلاستيك الصلب. هذه المادة تعطل النشاط الهرموني ويتم امتصاصها عبر الجلد خلال ثوانٍ. أظهرت دراسات على المراهقين وجود علاقة مباشرة بين مستويات مرتفعة من BPA وانخفاض بنسبة 50% في مستويات التستوستيرون.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. تدعو باتريك إلى ثورة في عالم الطهي. تشمل توصياتها التخلي عن البلاستيك الأسود، الذي يُصنع غالبًا من النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها ويحتوي على مواد سامة مثبطة للهب تتسرب إلى طعامنا. كما توصي بتجنب التفلون، الذي يحتوي على مواد PFAS - وهي "مواد كيميائية دائمة" تبقى في الجسم لسنوات.

لذا فإن التوصية هي استخدام الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الخشب - خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الساخنة أو الحمضية مثل صلصة الطماطم.

ليس كل شيء فقد: المثلث المقدس - اللياقة البدنية، النوم والتغذية

العلاقة بين النوم والوزن أوثق مما كنا نظن. نقص النوم المزمن قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 11% بالدهون الحشوية خلال أسبوعين فقط، حتى لو لم يتغير وزنك الكلي. من أجل نوم أفضل، باتريك توصي بالتوقف عن الأكل على الأقل 3 ساعات قبل النوم، وذلك لإتاحة الفرصة للجسم للانخراط في ما يسمى بـ"الالتهام الذاتي" - آلية تطهير السموم التي تقوم بتفكيك العناصر التالفة أو الزائدة في الخلية لتجديدها وإنتاج الطاقة.

في جانب اللياقة البدنية، باتريك يدعونا لزيادة الوتيرة. دقيقة واحدة من تمرين شاق (قوي) مثل السبرينت أو التمارين المتقطعة تعادل صحياً بين أربع إلى ثماني دقائق من المشي. وبما أن كتلة العضلات والعظام تبدأ بالانخفاض بالفعل في سن 25، فإن تمارين القوة ليست اختيارية، بل ضرورة للبقاء.

الدكتورة باتريك لا تؤمن بالطرق المختصرة، لكنها تشير أيضًا إلى خمسة مكملات تعتبر شائعة ومدعومة علميًا، والتي ليست بالطبع بديلاً عن نظام غذائي متنوع ومتوازن:

الأول: أوميغا 3 - ضروري لصحة الدماغ والوقاية من الالتهابات. نصيحة ذهبية: احتفظوا بزيت السمك في الفريزر لمنع الأكسدة. الثاني: فيتامين D3 - المحرك لجهاز المناعة وإبطاء الساعة البيولوجية. يضاف إليهم أيضاً المغنيسيوم - المعدن المسؤول عن إصلاح الـDNA وتحسين جودة النوم. الرابع هو مالتي-فيتامين وهو شهادة التأمين الغذائية التي ترتبط بتحسين القدرات الإدراكية في سن الشيخوخة. وأخيراً وليس آخراً - الكرياتين. حسب باتريك، عشرة غرامات في اليوم يمكن أن تحسن اليقظة والأداء العقلي - خاصة في حالات نقص النوم.

في المحصلة النهائية: السر لطول العمر حسب الدكتورة باتريك لا يكمن في دواء سحري، بل في إدارة واعية لبيئتنا، تبنّي نشاط بدني مكثف والحفاظ بحرص شديد على ساعات الراحة. صحتنا ليست فقط غياب الأمراض، بل هي القدرة على العيش بكامل القوة، في كل عمر.

بعض الأمور تستند إلى مقابلة أجرتها الدكتورة روندا باتريك مع ستيفن بارتليت في بودكاست The Diary Of A CEO.