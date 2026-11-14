لا تزال أسماؤهم تتصدر حتى اليوم واجهات دور الأزياء والسيارات الفاخرة، لكن سيرهم تخفي فصلًا فضّل كثيرون طمسه. من مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة التي تجسست لصالح الألمان، إلى قطب المال الأمريكي الذي نشر الدعاية المعادية للسامية في قلب الولايات المتحدة، انضموا إلينا في رحلة لاستكشاف الجانب المظلم من حياة أشخاص شكّلوا عالمنا، وأصبح تعاونهم مع الرايخ الثالث أحد أكثر الأسرار كتمانًا وتعتيمًا في الغرب.

كوكو شانيل: مصممة الأزياء الشهيرة التي تجسست لصالح النازيين وخططت لحرمان شركائها اليهود من حقوقهم

بينما كان سكان باريس يعانون من الجوع الشديد تحت الاحتلال الألماني، كانت غابرييل بونور «كوكو» شانيل تقيم في جناح فاخر بفندق «ريتز»، الذي تحوّل إلى المقر الأعلى للقوات الجوية الألمانية في فرنسا. وأقامت شانيل علاقة غرامية مع ضابط استخبارات ألماني رفيع المستوى، لكن صلاتها بالنظام النازي تجاوزت حدود الرومانسية.

تثبت وثائق كُشف عنها في أرشيفات الاستخبارات الفرنسية أن الاستخبارات العسكرية الألمانية جنّدت شانيل رسميًا تحت الاسم الحركي «وستمنستر» والرقم العملياتي F-7124. كما نُقلت شانيل جوًا ضمن عملية خاصة إلى مدريد بهدف الوصول إلى السفارة البريطانية في المدينة، وإرسال رسالة شخصية عبرها إلى تشرشل تحثّه على فتح محادثات سلام سرية مع برلين. وفي الوقت نفسه، حاولت شانيل استغلال قوانين العنصرية التي فرضها الاحتلال الألماني للاستحواذ على السيطرة الحصرية على إمبراطورية العطور التي تحمل اسمها، وتجريد شريكيها اليهوديين، الأخوين فيرتهايمر، من جميع ممتلكاتهما.

كادت نهاية الحرب تكلّف شانيل ثمنًا باهظًا. فمع تحرير باريس عام 1944، اعتقلها أفراد المقاومة الفرنسية، وكانوا على وشك محاكمتها بتهمة الخيانة. ولم يكن من أنقذها في اللحظة الأخيرة سوى ونستون تشرشل. فقد أدّى تدخّل سرّي من مكتبه إلى الإفراج السريع عنها، بهدف تجنّب حرج دولي بالغ. وخشي البريطانيون أن تكشف شانيل، أثناء التحقيق معها، عن علاقاتها الوثيقة بكبار المسؤولين وأفراد الطبقة الأرستقراطية في لندن، ولا سيما عن التعاطف الذي أبداه مسؤولون بريطانيون كبار تجاه النظام النازي واستعدادهم للتوصل إلى صفقة مع هتلر. وفي غضون أيام قليلة، حزمَت شانيل حقائبها وفرّت إلى سويسرا، تاركةً وراءها ماضيها المظلم دون أن تُحاسَب على أفعالها.

هنري فورد: الصناعي الأمريكي الذي أعجب بهتلر

كان هنري فورد، أبو صناعة السيارات الأمريكية، معجبًا متحمسًا بأدولف هتلر، ويبدو أن هذا الإعجاب كان متبادلًا تمامًا. استغل فورد قوته الاقتصادية وصحيفته الخاصة لنشر ملايين النسخ من المؤلَّف المعادي للسامية «اليهودي الدولي»، الذي رسّخ نظريات مؤامرة عن «السيطرة اليهودية العالمية». وبعد ترجمته إلى الألمانية في عشرينيات القرن الماضي، أصبح المؤلَّف مادة أساسية للتلقين العقائدي في الحركة النازية الناشئة. وقد أثّر الكتاب بعمق في أدولف هتلر نفسه، وكان وقودًا رئيسيًا لتنامي معاداة السامية في ألمانيا. وفي ميونيخ خلال عشرينيات القرن الماضي، عُلّقت صورة لفورد بحجمه الطبيعي في مكتب هتلر الخاص، وفي كتابه «كفاحي» أشاد هتلر بفورد بوصفه الأمريكي الوحيد الذي حارب «السيطرة اليهودية».

بلغت العلاقة الغرامية بين فورد والرايخ الثالث ذروتها في 30 يوليو 1938، عندما دخل دبلوماسيان ألمانيان مكتبه في ديترويت يوم عيد ميلاده الخامس والسبعين، وعلّقا على ياقة بدلته «الصليب الأكبر لوسام النسر الألماني»، وهو أرفع وسام كان النظام النازي يمنحه للمواطنين الأجانب.

بالتوازي مع علاقاته الأيديولوجية، أدار فورد أعمالًا مزدهرة مع النظام النازي. فقد أنتجت الشركة الألمانية التابعة للمؤسسة عشرات الآلاف من الشاحنات والمركبات القتالية لصالح الفيرماخت، واستخدمتها آلة الحرب النازية. وعلى الرغم من أن ألمانيا صُنّفت دولةً معادية في الولايات المتحدة، احتفظت الشركة في ديترويت بملكيتها للمصنع الألماني، وواصلت جني أرباح طائلة من المعدات العسكرية التي زُوّد بها هتلر. وتبرز هنا مفارقة صارخة: فقد واصلت شركة أمريكية من ديترويت جني المال من إنتاج معدات عسكرية استخدمها الجيش الألماني للقتال وإلحاق الأذى، من بين آخرين، بجنود أمريكيين.

إدوارد الثامن: الملك البريطاني الذي أدّى التحية النازية

جَرَى الترويج لتنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش عام 1936 من أجل الزواج من واليس سيمبسون، على مدى عقود، بوصفه قصة حب رومانسية، لكن انكشفت وراءه قضية خطيرة تتعلق بخيانة المملكة. ففي أكتوبر 1937، وفي مخالفة تامة لتوجيهات الحكومة البريطانية، قام الزوجان بزيارة رسمية إلى ألمانيا، وتفقّدا معسكرات تدريب قوات الإس إس، والتقيا هتلر في منزله بجبال الألب، حيث دار بينهما وبينه حديث ودّي، ووُثّق إدوارد وهو يرفع يده بالتحية النازية ويقول: «زيغ هايل».

مع اندلاع الحرب، وضع جهاز الاستخبارات الألماني خطة «عملية ويلي»، التي تقضي باختطاف إدوارد أثناء إقامته في لشبونة وتنصيبه «ملكًا دمية» على بريطانيا لصالح هتلر بعد احتلال لندن. وتُظهر برقيات استخباراتية كُشف عنها أن إدوارد أبلغ جهات ألمانية بأن «القصف المكثف لبريطانيا سيدفعها إلى الانسحاب من الحرب». وعندما أدرك تشرشل حجم الخطر، وجّه تحذيرًا شديد اللهجة ونفى إدوارد بتعيينه حاكمًا لجزر البهاما لتحييده.

بعد الحرب، أمضى إدوارد بقية حياته في المنفى بفرنسا، منبوذًا ومُبعَدًا تمامًا تقريبًا عن العائلة المالكة البريطانية. وقضى عقوده الأخيرة في حياة اجتماعية زاخرة بالبريق إلى جانب سيمبسون، حتى وفاته بالسرطان في باريس عام 1972. وقد خلّده التاريخ لا بوصفه بطل قصة حب رومانسية، بل ملكًا تخلّى عن عرشه وأبدى ميلًا نحو الرايخ الثالث.

لويس رينو: الصناعي الذي حوّل إمبراطورية السيارات الفرنسية إلى محرّك للفيرماخت

كان لويس رينو، مؤسس إمبراطورية السيارات الفرنسية «رينو»، يُعدّ أحد أبطال الصناعة في فرنسا. لكن عندما زحف النازيون إلى باريس عام 1940، لم يفكر رينو في الفرار، بل التقى كبار قادة الفيرماخت في برلين وباريس، ووضع مصانعه تحت تصرف الجيش الألماني.

أنتجت مصانع رينو للرايخ الثالث أكثر من 30 ألف شاحنة ومعدات عسكرية ثقيلة، بينما جنى رينو أرباحًا طائلة من الاحتلال. اعتُقل رينو فور تحرير باريس عام 1944 باعتباره أحد أبرز المتعاونين مع العدو، وأُودع سجن فرين، حيث توفي في ظروف غامضة قبل أن يُحاكم. وأمّمت الحكومة الفرنسية شركة رينو بالكامل، فأصبحت شركة حكومية.

هوغو بوس: عملاق الأزياء الذي ألبس قوات إس إس واستعبد النساء بالعمل القسري

انضمّ عملاق الأزياء هوغو فرديناند بوس إلى الحزب النازي منذ عام 1931، وأنقذت العقود الرسمية لإنتاج الزيّ الأسود لقوات الأمن الخاصة (إس إس)، وأزياء كتيبة العاصفة (إس إيه)، وأزياء شبيبة هتلر ورشته الصغيرة من الإفلاس.

لمواكبة وتيرة الإنتاج خلال الحرب، تحوّل مصنع بوس في ميتسينغن إلى معسكر عمل فعلي. واستخدمت الشركة 140 عاملة سخرة اختُطفن من بولندا وأوكرانيا، إلى جانب عشرات الأسرى الفرنسيين. وأُقيمت النساء في ثكنات مغلقة قرب المصنع، في ظروف صحية مزرية، وكان بوس نفسه يشرف على عملهن. وفي نهاية الحرب، صُنّف بوس على أنه «ناشط نازي»، لكن العلامة التجارية التي أسسها عادت إلى الازدهار في العقود التالية.

فرديناند بورشه: ضابط في قوات الأمن الخاصة (إس إس) زار بوخنفالد لاختيار عمّال السخرة.

حمل مهندس السيارات فرديناند بورشه رتبة ضابط في قوات الأمن الخاصة «إس إس»، وكان من أقرب المقربين إلى هتلر. استجاب بورشه لطلب هتلر الشخصي بتصميم «سيارة الشعب» (الخنفساء)، لكن موهبته وُجّهت سريعًا إلى بناء الآلة الحربية للرايخ: دبابتَي «تايغر» و«ماوس» والمركبة الميدانية «كوبلفاغن».

كُشف عن أكثر الأدلة إثارةً للرعب على ما قام به في ملفات المصانع في فولفسبورغ: لم يكتفِ بورشه بالحصول على الأيدي العاملة، بل سافر بنفسه إلى معسكر اعتقال بوخنفالد ليختار شخصيًا سجناء يُنقلون إلى مصانعه للعمل قسرًا في تصنيع صواريخ V1 والدبابات. وعمل عشرات الآلاف من سجناء معسكرات الاعتقال تحت إدارته في ظروف من التجويع والتعذيب. اعتقل الجيش الفرنسي بورشه عام 1945 بوصفه مجرم حرب، لكنه أُطلق سراحه بعد 22 شهرًا، وواصل ترسيخ علامته التجارية للسيارات الرياضية الفاخرة.

توماس واتسون: الرئيس التنفيذي لشركة IBM الذي ساعد النازيين على زيادة كفاءة الترحيل والإبادة.

توماس واتسون الأب، الرئيس التنفيذي الأسطوري الذي حوّل شركة IBM إلى إمبراطورية تكنولوجية عالمية، أقام علاقات تجارية وثيقة للغاية مع برلين في ثلاثينيات القرن الماضي. وفي عام 1937، سافر إلى ألمانيا والتقى هتلر، الذي منحه وسام الصليب الحديدي الألماني تقديرًا لدعمه للنظام النازي.

زوّدت الشركة التابعة لشركة IBM في ألمانيا (Dehomag) الرايخ الثالث بتكنولوجيا البطاقات المثقبة، وهي أنظمة معالجة البيانات المتقدمة في ذلك الوقت. وقد أتاحت هذه الحواسيب للنازيين إجراء تعدادات سكانية سريعة ودقيقة لتحديد المواطنين اليهود، وإدارة سجلات الغيتوهات، وتحسين الجداول الزمنية المعقدة لقطارات الترحيل إلى معسكرات الإبادة.

لويس فويتون: علامة الرفاهية التي خدمت نظام فيشي الموالي للنازية

ما يُدرج «لويس فويتون» في القائمة ليس تصنيع الزي العسكري أو الدبابات، بل أمر لا يقل إثارة للقشعريرة: تحويل الأزياء الراقية إلى أداة للدعاية. ففي الوقت الذي أُغلقت فيه شركات في فرنسا أو دُمّرت، رأت إدارة الشركة، برئاسة غاستون-لويس فويتون، حفيد مؤسس العلامة التجارية لويس فويتون، فرصة تجارية في الاحتلال الألماني. وافتتحت الشركة متجرًا وورشة خاصة في قلب معقل النظام العميل الموالي للنازيين في مدينة فيشي، وأصبحت صاحبة الامتياز الحصري لإنتاج التماثيل والتماثيل النصفية والتذكارات الفاخرة التي تجسّد المارشال بيتان، رئيس حكومة فرنسا في فيشي التي تعاونت مع النازيين، والذي وقّع قوانين التمييز العنصري وأمر بترحيل عشرات الآلاف من اليهود إلى أوشفيتز.

في الوقت الذي كان فيه الشعب الفرنسي يتضور جوعًا بحثًا عن الخبز، رعت دار الأزياء كبار المسؤولين النازيين والمتعاونين المحليين، وأضفت عليهم هالة من الوجاهة والفخامة. وقد منح الاستعداد لتسخير الأزياء الفرنسية الراقية لصالح حاكم عمل في خدمة هتلر النظامَ مظهرًا من الشرعية والأناقة، ودرّ على العلامة التجارية أرباحًا طائلة طوال سنوات الحرب.