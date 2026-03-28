من الصعب اليوم أن تشرح لطفل يحمل آيفون 17 أننا كنا ندفع خمسة شواقل على نغمة أحادية، لكن في عام 2003 كانت هذه بطاقة العمل الأكثر فخامة التي كان بإمكانك وضعها على الطاولة في المقهى. في عصر كانت فيه شاشة بلازما رفيعة على الجدار تكلّف مثل سيارة مستعملة، ومشغّل MP3 بذاكرة مضحكة قدرها 128 ميغابايت يجعلك رسميًا "رجل المستقبل"، لم تكن التكنولوجيا مجرد أداة عمل - بل كانت إعلانًا عن الثروة والأناقة. رحلة الحنين إلى الأجهزة التي كانت يومًا ما تثير غيرة الجميع وأصبحت اليوم تجمع الغبار في الدرج.

1. تلفزيون بلازما

في سنوات الألفين، كانت تلفزيون البلازما على الحائط تعادل إعلانًا في الجريدة: "عندي مال". كان سعر 10 أو 20 ألف شيكل لشاشة مسطحة مرتفعًا جدًا لمعظم العائلات، وكانت هي القطعة الأولى التي يلاحظها الضيف في غرفة الجلوس. اليوم، شاشة 65 إنش 4K تكلف أقل من 2000 شيكل في كل شبكة تسويق.

2. مشغل MP3 (ليس آيبود - فقط MP3 عادي)

قبل أن تسيطر آبل على السوق، كان مجرد مشغل MP3 مع ذاكرة بسعة 128 ميغابايت يعتبر جهازاً رائعاً جداً. أن تكون الشخص الذي لديه موسيقى في السماعات في وسائل النقل العامة، كان يعني أنك "إنسان من المستقبل".

اليوم سبوتيفاي المجاني يفعل أكثر من أي مشغل فاخر دفعت ثمنه.

3. كاميرا رقمية

اشتريت فيلماً، ظهّرت الصور، وضعتها في ألبوم وعرضتها على الجميع. اليوم، هاتف متوسط يلتقط صوراً أفضل من الكاميرا الاحترافية لعام 2003، ونحن أصلاً ننشر كل شيء في الوقت الحقيقي.

4. نغمة رنين مدفوعة

دفع خمسة شواقل مقابل نغمة "In Da Club" لهاتف نوكيا 3310 – كان هذا استثماراً منطقياً تماماً. النغمة كانت تعرّفك. الناس كانوا فعلاً يقدّرون الآخرين بناءً على ما كان يرنّ في جيوبهم. اليوم لدينا كامل مكتبة سبوتيفاي كخيار، ومعظم الناس ببساطة يضعون الهاتف على الصامت.

5. آيبود (الطراز ذو العجلة)

نعم، كان الآيبود الأصلي بحد ذاته رمزًا للمكانة الاجتماعية – سماعاته البيضاء كانت الشعار الذي تحمله في الشارع. أبل خططت لذلك عن قصد: السلك الأبيض أصبح بطاقة تعارف تقول "لدي آيبود". اليوم أبل نفسها توقفت عن إنتاجه، وكل الموسيقى انتقلت إلى السحابة.

6. حاسوب محمول (أي حاسوب محمول)

في أوائل سنوات الألفين، كان وجود حاسوب محمول في اجتماع أو في مقهى يُعتبر بمثابة تصريح بالهوية: مبدع، مهني، مشغول. "معه لابتوب"، هذا كان يعني شيئاً.

اليوم يعمل أطفال المدارس على الحواسيب المحمولة، وانخفض سعر الدخول بشكل مذهل، ورجل مع حاسوب محمول في المقهى أصبح كليشيه.

7. نظام GPS منفصل للسيارة

تعليق جهاز GPS على الزجاج الأمامي في السيارة كان "مثل الأفلام الأمريكية". جهاز بسعر 800-1200 شيكل الذي كان يقول لك: "انعطف يمينًا". اليوم، تطبيق ويز مجاني وأكثر دقة منه بعشرة أضعاف، مع ازدحامات مرورية في الوقت الحقيقي وتقارير عن سيارات الشرطة ومخاطر في الطريق.

8. ديسكمان

الخروج من البيت مع ديسكمان في الجيب (أو في الحقيبة، لأنه في الحقيقة لا يدخل الجيب) كان يعني أنك شخص ذو ذوق. كان لديك ألبوم. ليس مجرد كاسيت - ألبوم.

نادراً ما كان يمكن شراء أقراص منسوخة في الأسواق أو في المحطة المركزية القديمة في تل أبيب. اليوم لم يعد هناك حاجة للقرص - ولا حتى للملفات تقريباً. كل شيء في السحابة، يتدفق بشكل مستمر.

9. إنترنت واسع النطاق في المنزل

الاتصال بـ ADSL في البيت في عام 2001 كان وكأنك تقول: "لدينا المستقبل في البيت". كان الأصدقاء يأتون إليك فقط لتصفح الإنترنت. تحميل أغنية في 3 دقائق بدلاً من 40 - كان تجربة مذهلة. اليوم، سرعة 100 ميغابِت تعتبر "الحد الأدنى"، ومن ليس لديه ألياف بصرية يشعر أنه متأخر عن الركب.

هاتف قابل للفتح

هاتف الفليب فون أو موتورولا من سلسلة V و-RAZR الرفيع والقابل للفتح، كان موضوع شوق ورغبة. كان هذا هاتفًا تشتريه ليس لأن القديم انكسر، بل لأنه جميل. اليوم عاد الـRAZR كهاتف قابل للطي، لكن ذلك لأنه خدعة حنين إلى الماضي، وليس لأنه مستقبلي.