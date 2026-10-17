إذا كنتم تخططون لعطلتكم القادمة، قد يكون من المفيد أن تفحصوا أماكن تتجاوز الوجهات المعروفة والمزدحمة. قائمة جديدة من موقع الفنادق الشهير "بوكينغ" تعرض عشرة أماكن حول العالم شهدت زيادة في عدد الحجوزات مع اقتراب عام 2027. القائمة تشمل مدن ساحلية، مراكز ثقافة وتاريخ، مدن أوروبية ووجهات تجمع بين الطبيعة، الطعام المحلي وتجارب فريدة.

في الواقع، التصنيف يستند إلى بيانات الحجوزات على الموقع في النصف الأول من عام 2026، حيث قامت شركة بوكينج بفحص وجهات كانت ضمن أكثر ألف وجهة تم حجزها، وصنفتها حسب التغير في عدد الحجوزات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأجرت تعديلات لضمان تمثيل جغرافي متنوع.

مونتيري، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

المدينة الواقعة على طول الساحل المركزي لكاليفورنيا، تقدم مزيجًا من الشواطئ، الطبيعة وثقافة غنية. المدينة معروفة بحوض الأسماك الشهير فيها، بالكورنيش التاريخي Cannery Row وبالخليج الذي يمكن الانطلاق منه في رحلات بحرية لمشاهدة الحيتان والحيوانات البحرية. الذين يفضلون استكشاف المنطقة بشكل مستقل يمكنهم التجديف بقوارب الكاياك على طول الشاطئ أو القيادة في الطريق الشهير 17-Mile Drive، الذي يمر بجانب شواطئ، غابات وأشجار سرو مذهلة.

2. ريمس، فرنسا

المدينة الواقعة في منطقة شامبان بشمال شرق فرنسا معروفة بفضل مصانع الشمبانيا والأقبية التاريخية التي تتعتق فيها زجاجات الشراب. بعض هذه الأقبية حفرت في مناجم الطباشير القديمة، واليوم يمكن زيارتها ضمن جولات وتذوّق. إلى جانب عالم النبيذ، تقدم المدينة أيضاً تراثاً تاريخياً غنياً. "كاتدرائية نوتردام دي ريمس"، التي تُوِّج فيها ملوك فرنسا على مدى قرون، هي من أبرز المعالم في المدينة ومدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. الرحلة من باريس بواسطة القطار السريع تستغرق أقل من 45 دقيقة، لذلك يمكن دمج زيارة المدينة في رحلة قصيرة أو تخصيص ليلة كاملة لها.

3. سنداي، اليابان

الذين زاروا طوكيو أو كيوتو بالفعل ويبحثون عن جانب آخر من اليابان، قد يجدون اهتماماً في سنداي، المدينة الكبرى في محافظة توهوكو شمال البلاد. تجمع سنداي بين جادات خضراء، مواقع تاريخية مرتبطة بفترة الساموراي ومطبخ محلي فريد من نوعه. من بين المعالم توجد بقايا قلعة سنداي وضريح زويوهدن المرتبط بعائلة داتي التي حكمت المنطقة. وتشتهر المدينة أيضاً بطبق الجيوتان، لسان البقر المشوي، وبقربها من خليج "ماتسوشيما" الذي تنتشر فيه أكثر من 260 جزيرة، بالإضافة إلى منطقة الينابيع الحارة أكيو أونسن.

4. روساريو، الأرجنتين

المدينة الواقعة على ضفاف نهر بارانا في وسط البلاد، تقدم بديلاً للأجواء الصاخبة في بوينس آيرس. روساريو ليست بعيدة جداً عن العاصمة، وتجمع بين ممشى طويل على امتداد النهر، مطاعم، صالات عرض، عروض موسيقية وحياة ليلية. المنطقة المحيطة بالنهر والجزر المجاورة تجذب الزوار المهتمين برحلات القوارب، والاستمتاع على ضفاف المياه وتذوق الأسماك المحلية. حي بيتشينشا يُعتبر واحداً من مراكز الترفيه الرئيسية في المدينة، مع حانات، مطاعم وأماكن للعروض الحية.

5. بوري، الهند

المدينة الواقعة على شواطئ خليج البنغال في ولاية أوديشا بشرق الهند تجمع بين الشواطئ الهادئة والتقاليد الدينية القديمة. بوري هي واحدة من أهم مراكز الحج في الهندوسية، ويقع في وسطها معبد جاغاناث. من أبرز الأحداث في المدينة مهرجان راث ياترا، حيث تُحمل تماثيل الآلهة في موكب على عربات خشبية ضخمة. من المهم معرفة أن دخول معبد جاغاناث نفسه مُقتصر على الهندوس فقط. في محيط المدينة يوجد أيضاً معبد الشمس في كونارك، وهو موقع تراث عالمي لليونسكو، وبحيرة تشيليكا التي يمكن فيها القيام برحلات بحرية ومراقبة الطيور المهاجرة وأحياناً حتى الدلافين.

6. كرايستشرش، نيوزيلندا

المدينة الكبيرة والمشهورة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا مناسبة للمسافرين الذين يرغبون في الجمع بين عطلة حضرية وبين سهولة الوصول إلى الطبيعة. نهر أفون يمر في وسط المدينة، وحدائق عامة ضخمة، منها الحدائق النباتية في كرايستشرش وحديقة هاغلي، توفر مساحات خضراء لطيفة للتنزه وركوب الدراجات. خارج المدينة يمكن الوصول إلى الشواطئ ومسارات المشي ومناظر جبال نيوزيلندا الجنوبية.

7. براتيسلافا، سلوفاكيا

عاصمة سلوفاكيا تقع على ضفاف نهر الدانوب، بين فيينا وبودابست، وتقدم مزيجًا من مدينة قديمة، قصور باروكية، قلعة تطل على المدينة ومشهد طهوي متطور. المركز التاريخي الصغير يتيح التجول بين الأزقة، المقاهي والمعالم المعمارية، أما خارج المدينة فهناك جبال التترا، منطقة كروم العنب وبلدات النبيذ. القرب من عواصم أوروبا الوسطى يجعل براتيسلافا خيارًا مثيرًا لقضاء عطلة قصيرة أو كمحطة إضافية في مسار بين عدة دول.

8. غويانيا، البرازيل

عاصمة ولاية جوياس في وسط البرازيل أقل شهرة لدى السياح الذين لا يقيمون في أمريكا الجنوبية، بالمقارنة مع المدن الكبرى مثل ريو دي جانيرو وساو باولو. ومع ذلك، فهي تقدم مباني مصممة بأسلوب معماري عمره 100 عام، شوارع ملونة وجواً حضرياً نابضاً بالحياة. كما أن الطعام المحلي يحتل مكانة مركزية في التجربة. المطبخ في المنطقة متأثر بالسيرادو، منطقة السافانا الاستوائية في البرازيل، ويشمل مكونات محلية مثل فاكهة البكي ذات الطعم والرائحة الفريدة، وكذلك السوق البلدي Mercado Municipal الذي يُعتبر مكاناً مناسباً للتعرف على المنتجات المحلية.

9. بسكارا، إيطاليا

المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأدرياتي في إقليم أبروتسو، في الجهة المقابلة لروما، تقدم عطلة متوسطية بأجواء مختلفة عن تلك الموجودة في مراكز السياحة المزدحمة في البلاد. المدينة تتميز بشواطئها الطويلة، ممشاها والمطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية. أحد الأطباق المحلية المرتبطة بها هو "بروديتو ألا باسكاريزا"، وهو يخنة سمك تقليدية. موقع بيسكارا يسمح أيضًا بالانطلاق منها في رحلات عبر أنحاء إقليم أبروتسو، وهو منطقة تجمع بين القرى والكروم والمناظر الجبلية والتقاليد الطهوية الغنية.

10. أسونسيون، باراغواي

يبدو أن هذا المكان أقل شهرة لدى الإسرائيليين، على الرغم من كونه عاصمة باراغواي. تقع على ضفاف النهر الذي يحمل اسم الدولة وتقدم مزيجًا من التاريخ، والهندسة المعمارية، وفن الشارع، والطعام المحلي. في مركزها التاريخي يمكن العثور على مباني حكم رائعة، وساحات خضراء، ومبانٍ بأنماط معمارية متنوعة. حي بيا مورا أصبح مركزًا للترفيه مع مطاعم وبارات، وسوق "ميركادو 4" هو أحد الأماكن البارزة للتعرف على المطبخ المحلي، حيث يمكن العثور على أطعمة تقليدية مثل الشيبا (معجنات الجبن) وبيخو (معجنات تشبه البان كيك من دقيق الذرة وفوقها جبن).

إذن ما الذي يمكن تعلمه من القائمة لعام 2027؟

أحد السمات البارزة هو وجود مدن ليست بالضرورة الخيار الأول للسائح العادي. بدلاً من التركيز فقط على العواصم المعروفة والمواقع السياحية المزدحمة، تعرض القائمة أيضًا مدنًا أصغر، أحياء محلية وأماكن تجمع بين إمكانية الوصول إلى الطبيعة، الطعام والتاريخ.

ومع ذلك، زيادة في الحجوزات لا تضمن أن الوجهة ستكون أرخص، أقل ازدحامًا أو مناسبة لكل مسافر. قبل حجز الإجازة، من الأفضل التحقق جيدًا من أسعار الرحلات الجوية والإقامة، شروط الدخول إلى الدولة وإمكانيات التنقل في المنطقة.