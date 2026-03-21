كيف تحولت الاحتفالات الفنية الكبيرة إلى ساحة صراع سياسي عالمي؟

في السنوات الأخيرة يبدو أن كل حدث كبير - من السوبر بول وحتى حفلات توزيع الجوائز الكبرى - يتحول إلى ساحة سياسية، حيث يستغل المشاهير المنصة خلالها لنقل رسائل حادة حول مواضيع ساخنة. في الأسابيع الأخيرة، أصبحت المواجهات بين الفنانين وبين هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، قضية مركزية تثير الرأي العام الأمريكي وتعيد للنقاش قضايا الهوية والحدود وحقوق الإنسان.

كل هذا بدأ بشكل بارز بالفعل في ظهور باد باني في السوبر بول، حيث اختار أن يؤدي فقط باللغة الإسبانية أمام أكثر من مئة مليون مشاهد. كانت الرسالة واضحة: "كلنا أمريكيون"، بغض النظر من أين أتينا – تذكير قوي بالوحدة في مواجهة التيارات السياسية التي تبرز الحدود والهوية. وأثار هذا الأداء ردود فعل قاسية من قبل ترامب، الذي وصفه بأنها "واحد من الأسوأ على الإطلاق" و"صفعة في وجه الولايات المتحدة".

في حفل الغرامي الأخير، وهو حفل أصبح في السنوات الأخيرة منصة للآراء أكثر من كونه ساحة للجوائز والعروض، دخل فنانون مثل بيلي إيليش وباد باني مباشرة إلى مركز العاصفة. إيليش ظهرت وهي تضع شارة "اطردوا الـ ICE"، وصرحت: "لا أحد مقيم بشكل غير قانوني على أرض مسروقة"، وهو تصريح أثار موجة من الاحتجاجات، خاصة بين المجموعات المحافظة. باد باني، الذي فاز بجائزة "ألبوم العام"، قال في خطابه على المسرح: "نحن لسنا متوحشين، نحن لسنا حيوانات، نحن لسنا غرباء، نحن بشر ونحن أمريكيون". مثل هذه الرسائل تبرز التوتر بين المشاهير المعروفين بعدالتهم الاجتماعية وبين وكالة حكومية تجذب أنظار وانتقادات الجمهور والإعلام.

هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية تأسست عام 2003 كجزء من وزارة الأمن الداخلي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، بهدف تطبيق قوانين الهجرة ومنع التطرف. لسنوات عديدة عملت الهيئة بشكل رئيسي خلف الكواليس، لكن أزمة الهجرة العميقة على الحدود الجنوبية مع المكسيك حولتها إلى رمز مشحون بالسياسة والهجرة. مئات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، يعبرون الحدود ويطلبون اللجوء، إلى جانب تدفق متزايد من طالبي اللجوء من إفريقيا والشرق الأوسط. سياسة متشددة حوّلت ICE من هيئة هجرة إلى جهاز أمني، مع مداهمات، اعتقالات ومرافق احتجاز. قضايا مثل الاحتيال في مينيسوتا، التي تورطت فيها منظمات من الجالية الصومالية-الإسلامية، أعادت النقاش العام إلى قضايا الهوية، الخطر والفساد المحتمل.

في أوساط الجمهور الأمريكي، تثير وكالة ICE مشاعر متناقضة ومتطرفة. بالنسبة للبعض، تعتبر الوكالة رأس الحربة في حماية الحدود، منع الجريمة والإرهاب. بالنسبة للآخرين، هي جهة عنيفة تضر بالأبرياء، تفرّق العائلات وتنتج محو للانسانية. أحداث قُتل فيها مدنيون غير متورطين خلال مداهمات تضع وكالة ICE في قلب النقاشات حول العنف، انعدام الثقة وتحويل المهاجرين إلى مصدر خوف للجمهور. في الوقت نفسه، تعرض إدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي الوكالة كدفاع ضروري: "بقوة وبدون اعتذار".

من عروض الجرامي حتى مسلسلات التلفزيون – أصبحت ICE شخصية خيالية تقريبًا، التي تمثل بالنسبة للجمهور قضايا الحدود، القانون والهوية الوطنية. المشاهير، من مغنيي الراب حتى الممثلين، يستغلون أكبر المنصات لإثارة تساؤلات أخلاقية واجتماعية ولمعارضة السياسات التي تهمش المهاجرين واللاجئين.

العاصفة حول ICE والتصريحات التي أدلى بها فنانون مثل باد باني وبيلي إيليش تعرض صورة أوسع للتوتر الأمريكي بين الحدود والقانون من جهة، والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان من جهة أخرى. القضية ليست مجرد وكالة حكومية، بل سؤال أساسي: من يعتبر جزءًا من الولايات المتحدة، ومن يبقى خارجها. في الساحة العامة، أصبحت الثقافة الشعبية والسياسة متداخلتين، والجمهور في قلب نقاش لا حل سهل له، لكنه يكشف بلا شك الفجوات الاجتماعية والهوياتية لأمريكا الحديثة.