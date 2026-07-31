كانت هذه أوسع احتجاجات ضد حكم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي منذ توليه منصبه في عام 2014. حزب الصراصير، Cockroach Janta Party، بدأ كخطوة تحدي – لكن في الأسابيع الأخيرة اكتسب زخماً وسيطر على شباب الهند. "النكتة" بدأت بعد أن شبه رئيس المحكمة العليا في الهند الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير المدللين والكسالى. فخرج الشباب – الذين يشكلون نصف سكان البلاد – للاحتجاج.

صرحت الحركة بأنها "صوت الكسالى والعاطلين عن العمل" واختارت صرصورًا كرمز رسمي لها. فمع ذلك، الحديث يدور عن كائن يمكنه البقاء في ظروف صعبة. كما تناولت أيضًا أزمة التشغيل بين الشباب: وفقًا لبيانات الحكومة، بلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية 15 إلى 29 عامًا في العام الماضي حوالي 10 بالمائة - أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل العام. حتى أنها صاغت لائحة داخلية: على أعضاء الحركة أن يكونوا عاطلين عن العمل، كسالى، متصلين بالشبكة باستمرار، ويجب أن يعرفوا كيف يشتكون بشكل محترف.

للاحتجاج الذي نشأ كان هدف مركزي واحد. في شهر مايو تم تسريب استبيانات اختبار القبول القطري لكليات الطب. تسبب تسريب الاستبيانات في إلغاء الامتحان، وأجبر مليونين من الطلاب على التقدم لامتحان بديل. بسبب الصعوبة الكبيرة - بعضهم أنهى حياته ببساطة.

بدأ المتظاهرون بالاعتصام قرب البرلمان الهندي مطالبين وزير التعليم بالاستقالة. كما طالبوا بإصلاحات في نظام الامتحانات ودفع تعويضات بقيمة 10 ملايين روبية لعائلة كل طالب أنهى حياته بسبب تسريب أوراق الأسئلة.

الآن الأمور انفجرت: المتظاهرون ساروا نحو البرلمان، الشرطة اعترضت طريقهم وبدأت المواجهات. حاولت الحكومة قمع الاحتجاج من خلال التشويش على شبكة الإنترنت وتقييد الدخول إلى محطات المترو. لكن في النهاية استسلمت الحكومة: رئيس الوزراء أعلن عن إنشاء محاكم ستقدم للمحاكمة بشكل سريع المسؤولين عن تسريب الأسئلة – ووزير التعليم استقال.

الشباب احتفلوا، النصر تحقق، والشباب الهنود أثبتوا للكبار: نحن لسنا كسالى أبداً. عندما نريد شيئاً، نحصل عليه.