القلق الذي أثارته التقارير حول اثنين من الإسرائيليين الذين اشتبه في إصابتهم بمرض إيبولا (والذين تبين في النهاية أنهم سلبيون للمرض) يذكرنا بتقريرين من بداية العقد الحالي. الأول تناول الفيروس الصيني المنتشر في سفينة الرحلات، والتي كان يوجد عليها العديد من الإسرائيليين، أما الثاني فتناول أول حالة إصابة في إسرائيل بجائحة كورونا، التي تعتبر من أبرز الأحداث التي مرت على البشرية في العقد الحالي، وذلك بسبب تأثيرها الكبير على جميع جوانب الحياة اليومية لمواطني الدول المختلفة.

هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي تؤثر فيها الأوبئة بشكل كبير على البشرية جمعاء، سواء من خلال التطورات التكنولوجية والاكتشافات العلمية، أو من خلال تغييرات النظام والهزات الاقتصادية في دول أخرى.

قبل نحو قرن من ظهور جائحة كوفيد-19، في نهاية الحرب العالمية الأولى، انتشر وباء إنفلونزا عنيف بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة ما يقرب من 50 مليون شخص. وقد أُطلق عليه اسم "الإنفلونزا الإسبانية"، ويعود ذلك في الغالب إلى أن إسبانيا كانت أكثر انشغالاً بالجائحة من بقية العالم، إذ لم تكن إسبانيا مشاركة في الحرب ولم تخضع للرقابة في ذلك الوقت.

لم تكن للحرب نفسها علاقة مباشرة بتفشي المرض، لكن من المحتمل أن الظروف التي نشأت خلالها - مثل السكن المزدحم، حركة القوات الجماعية، وضعف جهاز المناعة لدى الجنود - ساهمت في انتشاره الواسع.

كانت هذه هي المرة الأولى التي أدرك فيها العالم أن الأمراض لا تعترف بالحدود، وأن الصحة هي مسألة تخص الدولة بأسرها، وليست مجرد شأن المواطن الفردي. نتيجة للمرض، أُنشئت في مدن كثيرة مكاتب صحة حكومية، وطُوّرت أنظمة صحية عامة مجانية أو مدعومة، وأُسس أول منظمة دولية للصحة - والتي أصبحت لاحقًا "منظمة الصحة العالمية".

ومن الأمثلة الأخرى وباء الكوليرا في القرن التاسع عشر، الذي أسس لعلم الأوبئة والبنية التحتية الحديثة. وكما ذكرنا، فهو مرض معوي فتاك ينتقل عن طريق المياه الملوثة، وقد تفشى مراراً وتكراراً في المدن الكبرى في أوروبا، التي ازدادت اكتظاظاً وتلوثاً في أعقاب الثورة الصناعية.

في عام 1854، تمكن طبيب يُدعى جون سنو من إثبات، من خلال رسم خرائط لحالات الوفاة في لندن، أن مصدر الوباء هو مضخة مياه عامة واحدة ملوثة. أدى ذلك إلى إجبار الحكومات على استثمار مليارات في بناء أنظمة صرف صحي مغلقة، وتوفير مياه نظيفة وفصل بين مياه الصرف الصحي ومياه الشرب، مما أدى إلى حدوث أكبر ثورة صحية في تاريخ البشرية.

وباء آخر هو "الجدري"، الذي قضى على حوالي 90 في المئة من السكان الأصليين באمريكا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وصل المرض إلى القارة عبر الغزاة الأوروبيين، الذين كانوا محصنين إلى حد ما ضد هذه الأمراض – والتي تسببت في وفيات جماعية بين السكان المحليين الذين تعرضوا لها لأول مرة. انهيار الإمبراطوريات المحلية سمح للأوروبيين بغزو قارة أمريكا بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الجدري أيضا إلى تطوير أول لقاح على يد إدوارد جينر عام 1796، والذي قضى تماما على المرض في عام 1980.

مثال آخر هو "الموت الأسود"، وباء ضرب على عدة موجات في آسيا، شمال إفريقيا وأوروبا لمدة تقارب أربع سنوات (1347-1351) وقتل حسب التقديرات ما بين 75 إلى 200 مليون شخص. الحديث هنا عن نسبة كبيرة من سكان أوروبا وعن عشرات الملايين من الضحايا في الصين وحدها. تم تسجيل تفشيات صغيرة الحجم للمرض في أوروبا حتى القرن السابع عشر.

هذه المعطيات جعلت من وباء الطاعون في أوروبا في تلك السنوات واحدًا من أكثر الكوارث تدميرًا في تاريخ البشرية. يبدو أن الوباء بدأ في وسط آسيا، في سهوب منغوليا، ومن هناك انتشر إلى الصين، والشرق الأوسط، والهند. وصل إلى أوروبا على الأرجح من شبه جزيرة القرم. نُقل على الأرجح بواسطة براغيث كانت تعيش على الفئران، ولاحقًا انتقل عبر القمل.

"الموت الأسود" قضى على الإقطاعية، من بين أمور أخرى بسبب النقص الهائل في الأيدي العاملة - الذي نتج عن الموت الجماعي. قبل الوباء، كان الفلاحون عبيدًا لمالكي الأراضي - لكن الآن، ولأول مرة في التاريخ، أصبح لديهم قوة تفاوضية وكانوا قادرين على طلب أجور أعلى وحرية تنقل. هذه هي الخطوة الأولى نحو نمو الطبقة الوسطى الحديثة. في الوقت نفسه، ضعف مكانة الكنيسة، التي لم تتمكن من وقف الوباء - وهذا مهد الطريق لعصر النهضة.

وماذا عن الكورونا؟

على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات منذ تشخيص أول مريض في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين، فإن مصدر الفيروس الدقيق لا يزال غير معروف بشكل مؤكد، لكن وفقاً للأدلة العلمية – من المحتمل أنه انتقل من حيوانات مصابة إلى البشر، وكانت نقطة التفشي الأولى هي سوق السمك في المدينة. وهناك فرضية أخرى أُثيرت، من بين جهات أخرى من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهي أن الفيروس تسرّب من مختبر الأبحاث الذي كان يدرسه بهدف تطوير لقاح ضده.

وفقًا للتقديرات، قرابة نصف سكان العالم أُصيبوا - وفي منظمة الصحة العالمية يُقدّرون أن كورونا تسببت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وفاة عشرات الملايين. بعضهم نتيجة المرض نفسه، وبعضهم نتيجة تأثيره على أنظمة الدولة المختلفة - من بينها أنظمة الصحة. قبل نحو ثلاث سنوات، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لم تعد تشكل حالة طوارئ عالمية، وذلك بسبب انخفاض معدل الوفيات العالمي. ومع ذلك، لم تختفِ تمامًا وتسجّل تفشيات لسلالات مختلفة من فيروس كورونا بين الحين والآخر في أنحاء العالم.

نحن نشعر بتأثيراتها على حياتنا طوال الوقت، وتظهر جوانب أخرى منها مع مرور السنين. في بعض الحالات يدور الجديث بأحداث كبيرة ومهمة، مثل تغييرات القيادة في عدة دول (مع التركيز على صعود اليمين المحافظ)، وفي بعض الحالات يتعلق الأمر بأشياء أصغر، مثل جعل العمل من المنزل ممكناً وأكثر شيوعاً.