عمرها 12 عامًا فقط، وتعتبر بالفعل الوريثة المستقبلية: الابنة الغامضة لزعيم كوريا الشمالية

في مقال بطول سبعة صفحات نُشر هذا الأسبوع في الصحيفة الرسمية لنظام كوريا الشمالية، نُشرت صورة واحدة استثنائية بشكل خاص - وفيها فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تسير أمام والدها، الزعيم الديكتاتور كيم جونغ أون. لم تكن في الصورة - زوجة كيم، ري سول-جو، التي انضمت أيضًا إلى الحدث الاحتفالي لقص الشريط في تدشين مصانع محلية في مقاطعة كانغدونغ المجاورة لبيونغ يانغ.

الصورة أعادت إشعال أحد أكثر الأسئلة الملحة بشأن شبه الجزيرة الكورية – عندما يموت كيم، من سيخلفه على عرش السلطة؟

منذ نهاية عام 2022، بدأت شخصية جديدة تظهر إلى جانب كيم جونغ أون في مناسبات حساسة وخاصةً ذات أهمية: ابنته الصغيرة، المعروفة باسم كيم جو-آه. خلافًا لما هو متبع في كوريا الشمالية، حيث تسود حياة عائلة القيادة بسرية شبه مطلقة، تم تقديم الطفلة علنًا في عدة مناسبات ذات طابع استراتيجي، عسكري ورمزي.

وفقًا لوكالة الاستخبارات التابعة لجارتها وخصمتها، كوريا الجنوبية، فإن هذه الظهورات العلنية تشير إلى أمر واحد مؤكد - كيم جو-آه ستكون الزعيمة القادمة لكوريا الشمالية.

تظهر في وسائل الإعلام منذ سن صغيرة

نوفمبر 2022 - الظهور العلني الأول لكيم جو-آه، في حدث تجريبي لصاروخ باليستي عابر للقارات.

في سن التاسعة فقط، ظهرت كيم جو-آه في صور رسمية وهي تمسك يد والدها في موقع إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Hwasong-17. إن وجود طفلة صغيرة في حدث نووي-استراتيجي اعتُبر أمرًا غير اعتيادي بشكل خاص، وفسرت وسائل الإعلام الرسمية ذلك بأنه - من أجل أمان الجيل الصغير في شبه الجزيرة - يُعد تطوير الأسلحة النووية أمرًا ضروريًا. هذا الظهور يرمز أيضًا إلى بداية العديد من ألقابها في الإعلام مثل "الابنة المحترمة" و"الطفلة المحبوبة".

فبراير 2023 - العرض العسكري بمناسبة يوم تأسيس جيش الشعب

في هذا الحدث العسكري المهم، كان الموقع الاستراتيجي لكيم جو-آه في مقدمة المسرح إلى جانب والدها وإلى جانب كبار قادة الجيش والسلطة، يهدف إلى التأكيد على شيء مهم للشعب والعالم - هذه الطفلة، التي تبلغ من العمر عشرة أعوام فقط، هي وريثة محتملة.

يناير 2024 - حدث لإحياء التقدم في البرنامج النووي

تشارك كيم جو-آه في مراسم رسمية مرتبطة بقدرات الردع للدولة، مرتدية لباساً رسمياً يشبه لباس كبار مسؤولي النظام، وتستخدم وسائل الإعلام الرسمية مجدداً ألقاباً فريدة ومُجامِلة لها.

بداية عام 2025 - تجربة سلاح استراتيجي متقدم

أيضًا في عام 2025 تواصل الابنة الظهور إلى جانب الأب في فعاليات أمنية مركزية. المثابرة على مدى أكثر من عامين تعزز التقدير بأن الحديث يدور عن خطوة مخطط لها على المدى الطويل، وليس عن لفتة إعلامية عابرة.

هل صحة كيم جونغ أون مدعاة للقلق؟

النقاش حول هوية الوريث المحتمل يزداد في السنوات الأخيرة تحديداً، على ضوء الشائعات حول مشكلات الزعيم الصحية. ووفقاً لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن مستشاريه في مطاردة يائسة وراء أدوية غربية لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم الذي يعاني منه. كيم يزن 140 كيلوجراماً، وهو أعلى وزن بلغه في حياته، ومدمن على السجائر والكحول.

هل ستكون كيم جو-آه الوريثة - أم أن ظهوراتها العلنية ترمز بالفعل إلى العكس تماماً؟

على الرغم من سلسلة الظهورات العلنية المثيرة للإعجاب، لا يوجد إعلان رسمي عن كيم جو-آه كوريثة.

هناك ادعاءات بأن كثرة ظهور الابنة تدل في الواقع على العكس تماماً - فكونها تظهر علناً بشكل متكرر، يُشير إلى أنها مخصصة فقط لدور تمثيلي، أما هوية الوريث الحقيقي فتبقى سرية من أجل سلامته أو لأسباب أخرى.

إلى جانب الابنة المعروفة، هناك تقارير عن ابن - أو أكثر من طفل واحد، لا يظهرون في العلن. هناك الكثير من التكهنات حول عائلة كيم، ويبدو أن العالم بأسره يحاول فك شيفرة شجرة العائلة الخاصة به.

حتى زوجة كيم جونغ أون، ري سول-جو، ظهرت علنًا فقط بعد سنوات من زواجهما، ما يوضح سياسة الكشف التدريجي عن أفراد العائلة في النظام.

هل يمكن للمرأة أن تأخذ زمام الحكم بيدها؟

في كوريا الشمالية، يُنظر إلى الحكم كسلالة ثورية ذات سمات شبه ملكية. الوراثة ليست منصوصة عليها في القانون، بل تحدد فعليًا من خلال دعم الحزب والجيش والنخب. كشف ابنة كيم في سن صغيرة جدًا وفي مثل هذه المناسبات الحساسة - خاصةً في سياق نووي، قد يكون محاولة لنقل رسالة عن الاستقرار والاستمرارية.

هناك أيضًا شخصية نسائية قوية أخرى في الدائرة المقربة من كيم - كيم يو-جونغ، شقيقته الزعيمة. وتعتبر واحدة من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في النظام، وتشغل مناصب سياسية ودعائية مركزية.

في النهاية، يبدو أنه في حال عدم حدوث أي حدث طبي غير عادي في السنوات القريبة القادمة، سنكتشف هوية الوريث فقط في المستقبل. كيم جو-آه، الطفلة المعجزة التي تسرق الأضواء في كل حدث علني تظهر فيه، ستستمر في إثارة كوريا الشمالية والعالم، كونها الطفلة الوحيدة التي تمضي وقتها بعد المدرسة في مواقع تصنيع الأسلحة النووية وليس في مدينة الملاهي أو ملتصقة بفيديوهات التيك توك.