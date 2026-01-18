كيف قمت بتحويل مقدمة برامج في i24NEWS إلى عملة ميم رقمية عن طريق الخطأ

أسواق العملات المشفرة غير منظمة بشكل خطير ومعرضة لعمليات الاحتيال.

كان هذا هو محور تقريري لشركة Innov’Nation بتاريخ 6 يناير 2026. يمكن لأي شخص إنشاء رمز عملة مشفرة، والاستثمار بكثافة في مرحلة التأسيس، ثم الترويج للعملة، ثم سحب البساط من تحت الجميع – أي البيع لتحقيق ربح هائل، وفي الوقت نفسه تدمير قيمة العملة والإضرار بالمستثمرين الذين جلبتهم معك في هذه الرحلة.

السبب الذي دفعني لفعل ذلك هو جذب الانتباه إلى ما يُعرف بـ"عملات الميم". هذه رموز رقمية مرتبطة بعملات مشفرة موجودة مثل البيتكوين والإيثريوم، لكنها تُمنح واجهة شعارات أو رموز منتشرة كالفيروسات.

الأشهر بين هذه العملات هما دوجكوين التي حصلت على موافقة إيلون ماسك، وشخصية بيبي الضفدع التي تحولت من كارتون إلى رمز يستخدمه اليمين المتطرف. تحدثت بشكل خاص عن كيفية قيام بعض الأشخاص بصناعة ميمات مسيئة عن شخصيات مثل جورج فلويد وشارلي كيرك واستخدامها للترويج لعملاتهم الرقمية الخاصة بهم. لكن هناك جملة عابرة قلتها عادت لتطاردني.

"إنشاء عملة مشفّرة يمكن أن يستغرق خمس دقائق [...] كل ما تحتاجه هو اسم جذاب، مثل لينكوين، وصورة، وحد أقصى للمعروض، وها أنت قد أنشأت رمزًا مشفرًا جديدًا."

جنب ذلك، كانت هناك صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي لمقدمة برنامج Innov’Nation، لين بلاجمير، تم تصميمها على شكل عملة معدنية. كانت لين جالسة بجواري عندما أنشأت هذه الصورة، وضحكنا عليها جميعاً واعتبرناها مجرد وسيلة بصرية فكاهية لإظهار مدى عبثية عملات الميم. ثم واصلنا يومنا دون أن نعير الأمر أي اهتمام إضافي.

بعد يومين، استيقظت على سيل من الرسائل على منصة X، المعروفة سابقًا بتويتر. بدا أن عملة "لين كوين" قد وُجدت فجأة. وكأن ملاكًا يعلم أن غروري الضخم يحب أن يُثبت أنه على حق، قام شخص ما بابتكار سلعة افتراضية من لا شيء لديها القدرة على الاحتيال على الملايين.

وهذا ما كنت أخشاه؛ أن أكون قد أنشأت عن غير قصد وسيلة تتيح لأشخاص مجهولين تنفيذ عمليات احتيال جماعية دون عقاب. لماذا قد يصنع أحدهم هذه العملة؟ من هو الأحمق الذي سيستثمر فيها؟ والأهم من ذلك، هل هي عملية احتيال؟

تتبعت الشخص الذي أنشأ الرمز على منصة X – وهو رجل فرنسي-تايلاندي يعرف بالاسم المستعار Trax. وقد اعترف بأن "معظم عملات الميم هي بالفعل عمليات احتيال"، لكنه كان مصرّاً على أن عملته ليست كذلك. وقال إنه أنشأها ببساطة لأنني ظهرت على التلفزيون وقلت إن غياب التنظيم لعملات الميم يعني أنها على الأرجح عمليات احتيال. وقد اعتقد أنه سيكون من المضحك أن ينشئ رمزاً ميتا، يسخر من تقريري. ويجب أن أعترف أن هذا بالفعل أمر مضحك.

لإثبات أنه لم يكن احتيالًا وأن "عملات الميم يمكن أن تُستخدم كقوة من أجل الخير"، أنشأ تراكس رابطًا لشراء عملة لينكوين على منصة تُدعى Bags، والتي تمنح المبدعين نسبة من رسوم معاملات العملة. عرض عليَّ أن يُنشئها باسمي – عرض لطيف، وإن كان غير أخلاقي. رفضت بأدب وقلت إنه يجب أن يعطي المال للأعمال الخيرية، وتحديدًا لمتحف أوشفيتز (وقد جمع هذا 400 دولار لمتحف أوشفيتز، الذي تم التواصل معه لاستلام "تبرعهم").

ولكن تراكس قال بالفعل إنه اشترى بسعر منخفض، وأن إنشاء لينكوين كان حتى يتمكن من الاستفادة من موضة وجني المال منها. لا أعرف كم عدد عملات لينكوين التي اشتراها، أو كم ربح حقق، أو ما إذا كان يستخدم ذلك كمخطط ضخ وتفريغ. قد يكون الأمر مجرد بعض المرح، أو قد يكون احتيالاً واسع النطاق. وحقيقة أنني لا أعرف تسلط الضوء على المشكلة المتمثلة في انعدام الشفافية مع عملات الميم، وسوق العملات المشفرة ككل.

ولكن على أية حال، لم أكن أعتقد أن لينكوين ستنجح. إنه مفهوم سخيف، ولن يستثمر فيه سوى أشخاص أغبياء، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟

بعد بداية بطيئة، تم الترويج لها من قبل حسابات X الرئيسية المتخصصة في تداول عملات الميم. في 11 يناير، ارتفع سعر لينكوين إلى 0.0003132 دولار أمريكي – وقد لا يبدو هذا كثيرًا، لكنه يمثل زيادة تقريبية بنسبة 8,500% خلال 24 ساعة فقط. لذلك، إذا كنت قد استثمرت 1,000 دولار في لينكوين (وهو ما فعله كثير من الناس بشكل غير مبرر)، كان بإمكانك نظريًا البيع مقابل 85,000 دولار. للمقارنة، أكبر ارتفاع يومي في مؤشر داو جونز الصناعي كان بنسبة 15.34% في عام 1933. حتى الارتفاع القياسي اليومي للبيتكوين كان 47% في أبريل 2013. ومع ذلك، لدينا هنا عملة أنشأها شخص فرنسي-تايلاندي مجهول، تحمل وجه لين بلاجمير، تحقق القفزة الأكثر غرابة التي رأيتها في حياتي.

لكن الغرور يسبق السقوط، وكان السقوط كارثيًا. فبحلول الساعة 18:00، كان العشرات من المتداولين يخسرون آلاف الدولارات ببيع عملة "لين كوين"، وقد مُسحت جميع الأرباح. ومن المستحيل معرفة من هم المشترون أو البائعون، سوى خليط مجهول من الحروف يشكل اسمًا مستعارًا على موقع تتبع التداول "ديكس سكرينر".

في المجمل، تم تداول أكثر من نصف مليون دولار بواسطة لين كوين، حيث حقق بعض الأشخاص أرباحًا بينما خسر آخرون ثروات. في وقت كتابة هذا النص، أصبحت القيمة الآن مجرد جزء بسيط مما كانت عليه، وانخفضت بنسبة 80-90% من أعلى مستوى لها. من الناحية النظرية، يمكن أن تعود إلى مستوياتها السابقة، لكن إذا حدث ذلك، يُظهر التاريخ أنها لن تستمر. ستكون مجرد حدث عابر، حيث يضخ الناس أموالهم فيها لبضع ساعات، ويخلقون قيمة، ثم يبيعونها بهامش ربح ضخم.

مخططات "الضخ والإغراق" غير قانونية للغاية، وقد تؤدي إلى فرض غرامات وأحكام بالسجن. لكن غياب الشفافية يجعل من الصعب مقاضاة المتورطين. هل ترتكب شركة Trax عملية احتيال؟ أود أن أصدق العكس، فهو يبدو شخصًا لطيفًا. لكن لا يمكنني الجزم بذلك. وهذه هي النقطة الجوهرية التي جعلتني أُعد تقريري الأصلي، وهي أيضًا المشكلة الرئيسية في هذه الصناعة المالية الناشئة والمربحة للغاية.

عمليات "الضخ والتفريغ" أو "سحب البساط" ليست جديدة. فقد تم اتهام رموز عالمية مثل خافيير ميلي وهايلي "هاوك تواه" ويلش بالاحتيال على مؤيديهم من خلال العملات الرقمية. وحتى خلال الوجود القصير لعملة "لينكوين"، أنشأ عمدة نيويورك السابق إريك آدامز رمزًا (توكن)، وقال إن أرباحه ستكون لـ "مكافحة معاداة السامية".

ومع ذلك، بعد 30 دقيقة فقط من إطلاقه، تم سحب ملايين الدولارات من السيولة، مما دمّر قيمة العملة قبل أن تتاح لها فرصة «مكافحة معاداة السامية».

هل أعتقد أنه ينبغي عليك الاستثمار في لينكوين؟ هذا يشبه سؤالك إن كان يجب عليك دخول كازينو ووضع كل أموالك على طاولة الروليت. نعم، يمكنك أن تربح الكثير.

ولكن من المرجح أكثر أنك ستخسر المزيد. والأهم من ذلك، أنها مقامرة، لذا إذا قررت الاستثمار، ضع فقط المبلغ الذي أنت مستعد لخسارته. أنا متأكد من أن إخبار أحبائك بأنك خسرت كل أموالك في المقامرة أمر صعب بما فيه الكفاية، لكن سيكون الأمر أكثر إحراجًا إذا أخبرتهم أنك خسرتها على لين كوينز.