إنهم يبدون كصورة مثالية من بطاقة بريدية: مياه صافية بلون فيروزي، انعكاسات قمم الجبال وهدوء أبدي يدفعنا إلى الرغبة في الغوص إلى الداخل. لكن هذا الوهم البصري يمكن أن يكون مخادعًا بشكل خاص – حيث تتوارى تحت سطح بعض البحيرات الخلابة في العالم تهديدات تجعلها أفخاخ موت حقيقية.

في المرة القادمة التي تقفون فيها أمام بحيرة خلابة وهادئة، استمتعوا بالمنظر - ولكن ربما من الأفضل أن تحافظوا على مسافة آمنة من الضفة. أحيانًا، المياه الهادئة لا تتغلغل فقط عميقًا، بل أيضًا تخفي أسرارًا قاتلة. بدءًا من الغازات غير المرئية وصولًا إلى التلوث الإشعاعي - هذه هي البحيرات التي تحول كل سباحة إلى كابوس.

المياه الهادئة تخترق عميقاً: بحيرة نيوس (الكاميرون)

بحيرة نيوس (Nyos) تبدو هادئة وريفية، لكن في عام 1986 تحولت إلى آلة قتل جماعي. تقع البحيرة في منطقة تعج بالنشاط البركاني، والأرض تحتها تطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون إلى البحيرة، حيث تبقى هذه الكميات محاصرة تحت طبقة المياه على سطح البحيرة. رغم النشاط الزلزالي والبركاني في المنطقة، كانت البحيرة مستقرة معظم الوقت، لكن في إحدى الليالي انقلبت البحيرة.

في 21 أغسطس 1986، دون أي تحذير، دون انفجار ودون لهب، "ثار" بحيرة نيوس – سحابة هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون أُطلقت من أعماق المياه، وانسابت عبر الوديان المجاورة مثل بطانية غير مرئية. خلال دقائق، توقف 1,746 شخصًا وكل الحيوانات في دائرة عدة كيلومترات ببساطة عن التنفس، واختنقوا حتى الموت. الصمت التام الذي خيم بعد الكارثة هو ما يجعل بحيرة نيوس مخيفة إلى هذا الحد، وهي دليل على أن حتى بحيرة هادئة يمكن أن تكون قاتلًا متسلسلًا ينتظر اللحظة المناسبة ليضرب.

كارثة ضخمة تلوح في الأفق: بحيرة كيفو (رواندا والكونغو)

إذا كان بحيرة نيوس هي مأساة الماضي، فإن بحيرة كيفو هي كابوس المستقبل. إنها ابن العم الأكبر والأكثر تهديدًا، حيث تحتوي على كميات حتى أكبر من الميثان وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى غازات سامة أخرى تنبعث إلى المياه الهادئة من باطن أرض بركانية. هنا الخطر مضاعف: ليس فقط الاختناق، بل أيضًا إمكانية حدوث انفجار على نطاق كارثي.

يخشى العلماء من أن أي اضطراب - من الزلزال وحتى النشاط البركاني - قد يطلق الغازات المحبوسة داخل البحيرة دفعة واحدة. الفرق الحاسم هو أنه بخلاف بحيرة نيوس، يحيط ببحيرة كيفو ملايين الأشخاص. هذه قنبلة جيولوجية موقوتة، حيث أن المياه الجميلة ليست سوى فتيلها.

البحيرة المتحجرة: بحيرة النطرون (تنزانيا)

بحيرة ناترون لا تحتاج إلى غازات كي تقتل – فهي تفعل ذلك من خلال الكيمياء النقية. مياهها دافئة، مالحة وقاعدية للغاية، مع مستويات pH مرتفعة تقريباً مثل الأمونيا، ويمكنها أن تحرق الجلد والعينين خلال ثوانٍ. اشتهرت البحيرة بفضل صورها السريالية للطيور والحيوانات التي جفت وتحولت إلى "تماثيل حجرية" بعد أن غرقت في مياهها المالحة.

ومع ذلك، داخل هذا الجحيم المتآكل، توجد حياة: أسراب من طيور الفلامنغو حولت البحيرة إلى موقع تكاثر، مستفيدة من حقيقة أن أي مفترس لا يجرؤ على الاقتراب من هذا المرق الكيميائي المصبوغ بألوان الدم الأحمر. إنه جمال متطرف، غريب وخطير.

حار جدًا لدرجة لا يمكن قياسها: البحيرة المغلية (دومينيكا)

في جزيرة دومينيكا الكاريبية، تقدم الطبيعة تجربة مسرحية بشكل خاص. "البحيرة المغلية" هي تماماً كما يوحي اسمها: بركة بركانية عملاقة في حالة غليان دائم. درجات الحرارة على الأطراف تصل إلى نقطة الغليان، وفي الوسط – حيث تلتقي المياه مع الصهارة تحتها – من المستحيل حتى قياسها.

الطريق إلى البحيرة يمر عبر مسار تحدي عبر "وادي الهلاك"، حيث الأرض غير مستقرة والأبخرة الكبريتية تكتنف كل شيء. هذا مكان تكون فيه الأرض والمياه في صراع دائم، والإنسان فيه مجرد زائر غير مرغوب فيه قد يُطهى بالخطأ.

موقع نفايات نووية سوفييتي: بحيرة كاراشاي (روسيا)

على عكس الآخرين في القائمة، فإن التهديد في بحيرة كاراشاي (Karachay) هو من صنع الإنسان. على مدى عقود، استخدم الاتحاد السوفييتي البحيرة كموقع لنفايات نووية. والنتيجة؟ أصبح المكان النقطة الأكثر تلوثًا على وجه الأرض. في التسعينيات، كان الوقوف على ضفة البحيرة لمدة ساعة واحدة فقط كافياً لتلقي جرعة قاتلة من الإشعاع.

على الرغم من أن الروس غطوا البحيرة بالخرسانة لمنع الغبار الإشعاعي من الانتشار، إلا أن تراثها السام سيبقى لآلاف السنين. كاراتشاي هو تذكرة مخيفة بأن التلوث البشري قد يكون أشد فتكًا من أي بركان.

أقل خطورة بكثير، لكنه لا يزال يستحق الذكر: البحر الميت

بالمقارنة مع باقي البحيرات في القائمة، فإن البحر الميت لا يشكل تهديدًا قاتلًا من قوى طبيعية كارثية. هنا الخطر أكثر شخصي، محلي، وعادة يمكن السيطرة عليه. الملوحة الشديدة ستحرق بسرعة أي جرح صغير وستؤلم العينين، والحفر التي تظهر على طول الشاطئ المتراجع جعلت الوصول إلى بعض المناطق نشاطًا مليئًا بالتحديات. ومع ذلك، فهذا ليس التهديد غير المرئي لـ"بحيرات الموت" المشهورة في العالم.

هذا بالضبط ما يجعل البحر الميت استثنائيًا للغاية: من جهة، موقع فوتوجرافي يخطف الأنفاس، ومن جهة أخرى تذكرة بأنه حتى تحت السطح الأكثر هدوءًا وسياحيًا، الطبيعة دائمًا تحتفظ بطابع بري وخطير بعض الشيء.