لطالما كانت فيجي وجهة تبدو وكأنها مأخوذة من بطاقة بريدية. جزر خضراء في قلب المحيط الهادئ، بحر بلون الفيروز، شعاب مرجانية رائعة وقرى حيث الابتسامة المحلية تكاد تكون أسلوب حياة. الآن، مع الإعلان عن افتتاح السفارة الإسرائيلية في عاصمة فيجي، بحثنا في ما الذي يجعل هذه الدولة صديقة حقيقية لإسرائيل على مر السنين - هناك في الجانب الآخر من العالم.

بطاقة هوية: فيجي

فيجي هي دولة جزر تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتكون من أكثر من 300 جزيرة، يسكنون في بعضها فقط. تقع الدولة بين أستراليا ونيوزيلندا وتُعتبر واحدة من أجمل وأكثر الدول طلبًا في المنطقة. عاصمتها هي سوفا، التي تقع على الجزيرة الرئيسية فيتي ليفو.

تشير الأدلة عن السكان الأصليين الأوائل في الدولة إلى استيطان يعود إلى حوالي عام 1000 قبل الميلاد، إلا أن الأوروبيين وصلوا إلى أراضي الدولة فقط في القرن السابع عشر، وخلال السنوات جلبوا معهم تجاراً وعبيداً هنوداً.

اليوم يبلغ عدد سكان الدولة حوالي 930 ألف نسمة فقط، والثقافة المحلية تجمع بين التقاليد الميلانيزية، البولينيزية والتأثيرات الهندية التي بقيت على مر السنين. المنظر في فيجي يطابق تمامًا التعريف القاموسي لـ"جزيرة استوائية": شواطئ بيضاء، غابات مطرية، شلالات، براكين ومياه صافية مع بعض من أجمل الشواطئ في العالم.

ما لا يجب أن تفوتوه في فيجي؟

مجموعة جزر مامانوكا: تُعتبر من أجمل وأكثر المناطق شهرة في البلاد. تتألف من حوالي 20 جزيرة صغيرة متناثرة في مياه صافية بألوان فيروزي وأزرق عميق، وتقع على مسافة إبحار قصيرة من الجزيرة الرئيسية فيتي ليفو.

العديد من الجزر هي جزر خاصة مخصصة للعطلات، ولكن يمكن الوصول إليها أيضًا ضمن جولات يومية. يستمتع الزوار هنا بالغوص بين الأسماك الاستوائية، التجديف بقوارب الكاياك، رحلات بحرية عند الغروب وشواطئ تبدو وكأنها رُسمت خصيصًا لمجلة سياحة فاخرة. ليس من قبيل الصدفة أن المنطقة استخدمت كخلفية لفيلم "كاست أواي" من بطولة توم هانكس، ولبعض مواسم برامج الواقع الدولية مثل "سرفايفر الولايات المتحدة".

جزر ياساوا: إذا كانت جزر مامانوكا هي النسخة الفاخرة والمعروفة من فيجي، فإن هذه الجزر تقدم تجربة طبيعية وأكثر هدوءًا. هذه السلسلة الطويلة من الجزر مشهورة بالخُلجان المعزولة، القرى التقليدية والكهوف البحرية الرائعة.

إحدى المعالم السياحية المعروفة هي كهوف ساوا-ي-لاو، وهي نظام من الكهوف الجيرية تحت الماء حيث يمكن السباحة في مياه صافية داخل تجاويف طبيعية تشكلت على مدى آلاف السنين. إنه وجهة مثالية لمن يرغب في الشعور بأنه يكتشف فيجي الأصيلة وليس فقط المنتجعات السياحية.

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الغوص وركوب الأمواج: هناك أماكن قليلة جدًا في العالم يمكنها منافسة فيجي فيما يتعلق بعالم ما تحت الماء. تحيط بالدولة آلاف الكيلومترات من الشعاب المرجانية، وبفضل موقعها المعزول تمكنت من الحفاظ على أنظمة بيئية بحرية غنية بشكل خاص. يأتون الغواصون من جميع أنحاء العالم إلى هنا لمقابلة أسماك قرش الشعاب وقرش الثور، السلاحف البحرية، أسراب ضخمة من الأسماك الاستوائية والشعاب المرجانية الملونة الفريدة من نوعها.

أيضًا بالنسبة لمحبي ركوب الأمواج، فيجي هي وجهة رائعة. أحد المواقع الأشهر في العالم والذي يجذب أفضل راكبي الأمواج هو "كلاودبريك" (كسر السحابة)، وهو في الحقيقة شعاب مرجانية يصطدم بها التيار المائي مسببًا تكوّن أمواج عالية تتحطم بشكل يشبه السحب. إلى جانب مواقع الرياضات المتطرفة، هناك أيضًا شواطئ تناسب المبتدئين والعائلات التي ترغب في تجربة ركوب الأمواج لأول مرة.

سوفا: الكثير من الزوار يتجاوزون عاصمة سوفا في طريقهم إلى الجزر، لكن هذا خطأ. سوفا هي أكبر مدينة في جنوب المحيط الهادئ خارج أستراليا ونيوزيلندا، وهي تقدم لمحة عن الحياة الحقيقية في فيجي. في شوارعها يمكن العثور على مزيج مثير للاهتمام من التأثيرات البريطانية والهندية والبولينيزية.

من بين المعالم البارزة ستجدون السوق المركزية الملونة، المتحف الوطني لفيجي، حدائق نباتية رائعة وممشى شاطئ المدينة. هذه أيضًا فرصة لتذوق المطبخ المحلي، الذي يجمع بين الأسماك الطازجة، جوز الهند، التوابل الهندية والفواكه الاستوائية.

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طقس الكافا: إحدى أكثر التجارب الثقافية تميزًا في فيجي هي المشاركة في طقس الكافا التقليدي. الكافا هو مشروب يُستخرج من جذر نبات محلي. طعمه ترابي وقليل المرارة، وهو غير كحولي. بالنسبة للفيدجيين، هذا طقس اجتماعي وثقافي ذو معنى عميق.

عند زيارة القرى المحلية، من المعتاد أن يُستقبل الضيوف في طقس يتضمن الغناء، التصفيق وشرب الكافا من وعاء مشترك. بالإضافة للمشروب نفسه، تتيح هذه التجربة لقاءً مباشرًا مع واحدة من أكثر الثقافات حفاوة في العالم.

شلالات وغابات مطيرة: رغم أنه ربما لم تتخيلوا الدولة بهذه الطريقة، لكن فيجي ليست فقط شواطئ. داخل الجزر مغطى بغابات مطيرة استوائية، أنهار وشلالات رائعة. في جزيرة فيتي ليفو يمكن القيام بجولات سيرًا على الأقدام بين غابات مطيرة كثيفة، زيارة شلالات بياوما أو الخروج لمسارات في منطقة الحديقة الوطنية كورويانيتو.

الإبحار بين الجزر: شبكة من العبّارات والقوارب السريعة تربط بين عشرات الجزر في الدولة وتتيح للمسافرين بناء مجموعة من المسارات. على سبيل المثال، عدة أيام في منتجع فاخر، ليلة في قرية محلية، يوم غوص في جزيرة أخرى وغروب الشمس في مكان جديد كل مساء.

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العلاقة الخاصة مع إسرائيل

العلاقات الخارجية لجزر فيجي ليست واسعة كما هو الحال في معظم الدول، حيث أن للدولة فقط 13 بعثات دبلوماسية حول العالم. إحداها موجودة في القدس. العلاقات بين إسرائيل وفيجي بدأت بالفعل في عام 1970، وفي السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا. في سبتمبر 2025، كما ذُكر، افتتحت فيجي سفارتها في القدس – وأصبحت واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتفظ بسفارة في عاصمة إسرائيل.

الآن تأتي الخطوة المعاكسة: إسرائيل أعادت فتح سفارتها في سوفا بعد عشرات السنين، وذلك كجزء من تعميق العلاقات السياسية، الاقتصادية والاستراتيجية مع دول المحيط الهادئ. إلى جانب الدبلوماسية، الدولتان تشتركان في مجالات اهتمام مشتركة مثل الابتكار، الزراعة، إدارة الموارد المائية، مواجهة تغيّرات المناخ والتعاونات الدولية.

تقع فيجي تقريباً في الطرف الآخر من العالم بالنسبة للإسرائيليين، لكن المسافة البعيدة هي جزء من سحرها. إنها مكان يتحرك فيه الوقت بشكل أبطأ، والطبيعة وسعادة السكان المحليين جعلا من الدولة مكاناً ساحراً. افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة قد يجعل فيجي البعيدة أكثر سهولة ومعروفة