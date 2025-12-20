تدور رحى حرب باردة جديدة في أنحاء العالم، وتحديداً في القارة القطبية الجنوبية. إنها ليست حرباً علمية، بل حرب عقارات، وتجسس، وسباق محموم على آخر موارد الأرض. الصينيون والروس، جميعهم يسعون إلى ترسيخ وجودهم هناك.

لكي تفهموا الجنون، انظروا إلى الصينيين.في القارة القطبية الجنوبية، قاموا ببناء أسطول من "كاسحات المحيطات" التي تمتص ملايين الأطنان من "الكريل" - القشريات الصغيرة التي تشكل قاعدة السلسلة الغذائية، مما يؤدي إلى إفراغ "مخزن" العالم. لكن الخطر الحقيقي يكمن فيما يحدث في الأعلى.

افتتحت الصين محطة "كينلينغ". رسمياً؟ تُستخدم لأبحاث المناخ. عملياً؟ هي منظار تلسكوبي. بدون هذه المحطة في القطب، لدى الصين "منطقة ميتة" للأقمار الصناعية. هذه المحطة تتيح لهم تصحيح مسار الصواريخ النووية في الوقت الفعلي.

وماذا يحدث في البحر؟

منظمات الاستخبارات ترصد "سفن أشباح" روسية - تطفئ أجهزة الإرسال وتختفي في الضباب لأسابيع. الشبهة؟ تضع شبكات تنصت تحت البحر وتدفن مستشعرات لجعل المحيط الجنوبي منزل "الأخ الأكبر" تحت الماء.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت سفن "بحثية" روسية في بحر فيديل احتياطيات نفطية تقدر بـ 511 مليار برميل. وهذا يعادل عشرة أضعاف كل بحر الشمال. وهم يقومون برسم خرائط للآبار وينتظرون اللحظة التي ستنتهي فيها الاتفاقيات في عام 2048.

لكن الحرب ليست فقط في الجنوب. اصعدوا 16,000 كيلومتر شمالاً، إلى سفالبارد في القطب الشمالي. المكان الذي يحتفظ فيه العالم بنسخة احتياطية لنفسه. الجميع يعرف "قبو البذور"، لكن بجانبه يوجد ملجأ أكثر أهمية: "أرشيف العالم"، حيث يُحفظ كود مصدر الإنترنت، ومكتبة الفاتيكان وتاريخنا. هذا هو "القرص المتنقل" للبشرية في حالة حدوث نهاية العالم.

في عام 2022، تم قطع الكابل البحري الذي يربط الجزر بأوروبا بطريقة غامضة. المشتبه به الفوري؟ روسيا، التي تملك هناك مدينة أشباح غريبة في قلب أراضي الناتو. الرسالة واضحة: يمكننا قطعكم عن دعمكم متى شئنا.

وليس فقط الكوابل. الطيارون في النرويج يبلغون أن جهاز الـGPS لديهم يتصرف بشكل غريب عندما يقتربون من المنطقة.

وما هو الأكثر إخافة؟ "أكاديميك لومونوسوف" - محطة طاقة نووية عائمة أرسلتها روسيا إلى هناك من أجل حفر النفط. العالم يسميها "تشيرنوبيل على الجليد". لكن الخطر الحقيقي في القطب ليس الجيش الروسي، بل ما يوقظه الجيش الروسي من سباته.

علماء في سيبيريا وفي القطب الشمالي وجدوا هناك بالفعل جثث حيوانات ماتت قبل عشرات الآلاف من السنين، وهي مصابة بفيروسات لا يعرفها الطب الحديث. في عام 2016، توفي طفل في سيبيريا بسبب الجمرة الخبيثة التي انتشرت من جيفة غزال متجمدة تعرضت للذوبات.

القوى العظمى تفهم ذلك بالفعل. السباق ليس فقط على النفط، بل على الأسلحة البيولوجية.

فأين الغرب في كل هذه القصة؟ الحقيقة المحرجة هي أن أمريكا نامت أثناء الحراسة. بينما بنت روسيا أسطولاً هائلاً من عشرات كاسحات الجليد النووية، لدى الولايات المتحدة بالكاد اثنتان، وهذا هو الكابوس الاستراتيجي للبنتاغون. لكن الآن بدأوا في الاستيقاظ. أعلن الناتو عن القطب الشمالي كساحة قتال.

بدأت جيوش الولايات المتحدة وكندا وفنلندا بتدريب وحدات نخبة وتنشر شبكة حساسات تحت البحر لصيد "غواصات يوم القيامة" الروسية. وأين إسرائيل؟ هي لا ترسل جنوداً إلى الجليد، بل ترسل "العيون". الأقمار الصناعية والتشفير الإسرائيلي هما التكنولوجيا التي تُمكِّن الناتو من الرؤية والتواصل داخل الظلام المتجمد. هي هناك لتتأكد أنه عندما تُقسَّم آخر كعكة في العالم – سيكون لديها كرسي على الطاولة.

فماذا تعلمنا؟ لم يعد هناك مناطق عازلة. الوهم بأنه يمكن ترك أجزاء من كوكب الأرض بريئة – تلاشى. العالم أصبح مزدحماً، والقوى العظمى تتصارع على الفتات الأخير.