في مثل هذا الشهر قبل 20 عامًا، تم إصدار أول أغنية لتايلور سويفت - أغنية حب تسمى تيم ماكجرو - من ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، وتم إصدارها بعد حوالي أربعة أشهر. في السنوات الأولى، كان هناك من واجه صعوبة في "هضم" الفتاة الصغيرة ذات الشعر المجعّد والغيتار، وحاول اختزالها إلى مغنية تكتب ولكن فقط عن شركائها - وهي اليوم أنجح موسيقية في العالم، وأول مغنية تكسب مليار دولار من موسيقاها - وليس من خلال البضائع والمنتجات المتنوعة.

منذ ألبومها الأول مرت عشرون سنة وصدر 11 ألبومات إضافية، وفي الوقت نفسه قامت بكتابة وتلحين أغنيات لمغنين آخرين، وشاركت في أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية. على مر السنين، نجحت في إحداث تغيير في صناعة الموسيقى كلها وتغيير حياة الملايين حول العالم.

1.في أبريل الماضي، قدمت تايلور سويفت طلبات تسجيل علامات تجارية شاملة، ليس فقط لأسماء أغانيها وألبوماتها واسمها، بل أيضاً لصوتها ومظهرها، بالإضافة إلى عدد من العبارات المرتبطة بها. وكان الهدف من هذه الخطوة حماية علامة "تايلور سويفت" التجارية ومنع إساءة استخدامها.

على مدار مسيرتها المهنية، تعرضت سويفت لعدة أضرار نتيجة للذكاء الاصطناعي، من بينها حين تم تداول صور إباحية مزيفة لها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تم إنشاؤها باستخدام تقنية "ديب فيك". في سلسلة أحداث أخرى، تم تداول مقاطع فيديو وصور تظهر فيها وكأنها تدعم جهات سياسية أو أهداف معينة، في حين أنها كشخص بالكاد تتناول قضايا حساسة قد تؤدي إلى جدل اجتماعي.

أحد الأشخاص الذين شاركوا مثل هذه المنشورات هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي هاجمها عدة مرات في السنوات الأخيرة، من بين أمور أخرى من خلال استخدام صورها التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. الاثنان هاجم أحدهما الآخر أكثر من مرة على مر السنين – لكنه اختار أن يهنئها على خطوبتها في الصيف الماضي.

2. لسنوات عديدة في بداية مسيرتها المهنية، حافظت سويفت على صمت سياسي تام - ولكن قبل نحو عقد من الزمن بدأت تتناول عدة قضايا سياسية واجتماعية مختلفة، وعرّفت نفسها كليبرالية، وشجعت معجبيها على التصويت في انتخابات التجديد النصفي وانتخابات الرئاسة الأمريكية.

من بين المواضيع التي تدعمها بشكل دائم يمكن إيجاد حقوق مجتمع الميم، من بينها دعوة معجبيها للتوقيع على عريضة تدعم قانون المساواة الرسمي في الولايات المتحدة - بل ونقلت رسالة مباشرة بهذا الشأن إلى البيت الأبيض عندما ظهرت في حفل توزيع جوائز VMA عام 2019.

لاحقًا، أعربت عن دعمها العلني لجو بايدن وكاميلا هاريس في الانتخابات الرئاسية عام 2020، ولهاريس عام 2024. بعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة، نشرت بيان الدعم الرسمي، ووقعت المنشور بتعليق ساخر مشهور: "سيدة القطط من دون أطفال" - كرد مباشر على تصريح استهزائي للمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي. دي. فانس.

إلى جانب ذلك، انتقدت بشدة قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في عام 2022 بإلغاء حكم رو ضد ويد، الذي حمى الحق الدستوري في الإجهاض، وأعربت عن دعمها العلني لمسيرة الشباب التي تطالب بتشريعات وقيود أكثر صرامة على حمل الأسلحة.

3. كافحت من أجل تحسين شروط العائدات التي تحصل عليها من خدمات البث المختلفة – وكجزء من نضالها قادت إلى تغيير في طريقة الدفع لجميع الموسيقيين. هاجمت سويفت شركة آبل في عام 2015 بعد إطلاق Apple Music، وذلك لأن الشركة كانت تخطط في البداية لعدم دفع عائدات للفنانين خلال فترة التجربة المجانية للمستخدمين. وقد أدت الانتقادات إلى قيام آبل بتغيير سياستها تجاه الصناعة بأكملها – في أقل من يوم واحد.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بإزالة كامل أرشيفها الموسيقي من سبوتيفاي عام 2014، مدعية أن الموسيقى هي فن ذو قيمة ولا يجب أن يكون مجانياً. هذه الخطوة أيضاً أدت إلى تغيير في السياسة تجاه الفنانين.

4. غيّرت طريقة بيع التذاكر للعروض والحفلات الثقافية الكبيرة. كما ذُكر، الفوضى التي نشأت حول بيع التذاكر لجولتها الكبرى، The Eras Tour، في الولايات المتحدة – دفعت السلطات إلى إعادة النظر في سلوك شركة تيكيتماستر (Ticketmaster)، التي تملك احتكاراً شبه كامل لبيع التذاكر في الولايات المتحدة.

في محاولة لمواجهة الطلب الكبير، قامت الشركة بتفعيل نظام من المفترض أن يوافق مسبقًا على المعجبين ولا يسمح للروبوتات بشراء التذاكر. ومع ذلك، في الوقت الفعلي تعطلت الأنظمة – ولم يتمكن العديد من المعجبين من شراء تذاكر العروض. خلال دقائق، ظهرت التذاكر على مواقع بيع مختلفة بأسعار عشرات الآلاف من الدولارات.

غضب المعجبين اجتاح الشبكات – وسويفت نفسها نشرت منشوراً حاداً هاجمت فيه شركة تيكتماستر. انهيار الموقع والفوضى التي تلت ذلك نجحا في توحيد الديمقراطيين والجمهوريين معاً – حيث فتحت لجنة في مجلس الشيوخ تحقيقاً رسمياً وعقدت جلسة استماع علنية في الموضوع. الحدث نفسه أصبح شائعاً جداً، خاصة لأن أعضاء مجلس الشيوخ من كلتا الحزبين استخدموا اقتباسات من أغاني سويفت للسخرية من المدير التنفيذي لشركة الأم.

النضال ضد الاحتكار لم ينتهِ في الجلسة الإعلامية – قبل نحو عامين، قدمت وزارة العدل الأمريكية، مع المدعين العامين لنحو 30 ولاية، دعوى ضخمة رسمية ضد شركة Live Nation-Ticketmaster، طالبةً تفكيك الشركة. وادعوا أنها تدير "احتكارًا غير قانوني" يخنق المنافسة ويرفع الأسعار. إلى جانب ذلك، مررت عدة ولايات قوانين بهذا الشأن، وقدمت مجموعات من عشرات المعجبين دعوى تمثيلية خاصة ضد الشركة.

5. أعادت تسجيل أغانيها كجزء من النضال على ملكية تسجيلاتها الأصلية. كتالوج أغانيها الأصلي بيع دون موافقتها ودون أن تُمنح لها الفرصة لشرائه. لذلك، قررت إعادة تسجيل ألبوماتها الستة الأولى وبهذا أعادت تعريف مفهوم "ملكية العمل الإبداعي".

حتى الآن، أصدرت فقط أربعة منهم، إلى جانب الأغاني المعروفة التي أُعيد تسجيلها، أُدرج عدد من أغاني "الخزنة" - أغنيات كُتبت في تلك الفترة ولم تُدرج أبداً في الألبوم الأصلي. في النهاية، نجحت في مايو\أيار من العام الماضي بشراء حقوق الماستر الخاصة بها مرة أخرى بتكلفة مئات ملايين الدولارات.

العاصفة والضجة دفعت شركات التسجيلات الكبرى إلى تغيير عقودها مع المغنين الجدد، ومددت الفترة التي يُحظر عليهم فيها إعادة تسجيل أغانيهم - من خمس سنوات إلى مدة تتراوح بين عشر إلى ثلاثين سنة.