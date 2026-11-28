نحن واثقون من أننا نعرف كوكب الأرض: أين تقع القارات، وما أعلى نقطة في العالم، وأي المحيطات هو الأكبر، وأي الدول تمتد على أكبر مساحة. وبينما يصحّ معظم ما يُدرَّس في المدارس، فإن جزءًا كبيرًا منه لا يمثل سوى جانب من الصورة، وقد يكون أحيانًا مضللًا أو غير محدّث. وتختبئ تحت السطح حقائق جغرافية يصعب تصديق أنها حقيقية، وظواهر تغيّر تمامًا الطريقة التي ننظر بها إلى العالم.

إلى أي مدى تعتقدون حقًا أنكم تعرفون العالم؟ إليكم 22 حقيقة مدهشة ستُريكم كم لا تعرفون.

1. في الواقع، لا توجد في العالم سوى أربع قارات.

في إسرائيل ومعظم دول العالم، جرت العادة على تقسيم الكرة الأرضية إلى سبع قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، والقارة القطبية الجنوبية. إلا أن هذا التقسيم ليس متفقًا عليه في جميع أنحاء العالم. والتعريف الجغرافي المتعارف عليه للقارة هو أنها كتلة يابسة كبيرة ومتصلة، تفصلها عن غيرها مسطحات مائية كبيرة. وإذا التزمنا بهذا التعريف، فيمكن القول إن الكرة الأرضية تضم أربع قارات فقط.

تُعدّ أستراليا والقارة القطبية الجنوبية كتلتين يابستين منفصلتين، لكن أوروبا وآسيا وأفريقيا متصلة فعليًا في كتلة يابسة واحدة. فجبال الأورال والقوقاز، التي تحدد الحدود المتعارف عليها بين أوروبا وآسيا، لا تفصل بينهما ماديًا، وقناة السويس الاصطناعية هي التي تفصل بين أفريقيا وآسيا، ولذلك لا تشكّل حدًا طبيعيًا بين القارتين. كما أن أمريكا الشمالية والجنوبية متصلتان عبر قناة بنما، التي هي أيضًا من صنع الإنسان. وبناءً على ذلك، يُنظر في روسيا إلى أوروبا وآسيا باعتبارهما قارة واحدة تُسمّى «أوراسيا»، بينما تُعتبر الأمريكتان قارة واحدة في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية.

2. آسيا ليست أكبر القارات فحسب، بل هي أيضًا الأكثر سكانًا.

لا خلاف على أن آسيا هي أكبر قارات العالم، لكن مساحتها ليست سوى جزء من الحكاية. فهي موطن لما يقارب 60% من سكان العالم، وتضم ستًا من الدول العشر الأكثر سكانًا، مما يجعلها أكبر تجمع بشري على وجه الأرض.

3. أفريقيا أكبر وأكثر سكانًا مما يتخيل الكثيرون.

تُعدّ أفريقيا أحيانًا قارة بعيدة عن المراكز الاقتصادية والسياسية في العالم، لكن أرقامها مثيرة للإعجاب على نحو خاص. فهي ثاني أكبر قارات العالم، ويعيش فيها نحو 1.6 مليار نسمة، أي ما يقارب خُمس سكان العالم. ومن الحقائق المفاجئة أيضًا أن معظم مساحة أفريقيا يقع في نصف الكرة الشمالي، رغم أنها كثيرًا ما تُربط بالجنوب العالمي.

4. تقع أكبر صحراء في العالم في القطب الجنوبي

عند التفكير في الصحراء، تكون الصورة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عادةً كثبانًا رملية ملتهبة، ربما في الصحراء الكبرى. لكن لقب أكبر صحراء في العالم يعود إلى القارة القطبية الجنوبية المتجمدة. فالتعريف الجغرافي للصحراء لا يرتبط بدرجة الحرارة أو بكمية الرمال، بل بكمية الهطول: فالمنطقة التي تتلقى أقل من 250 مليمترًا من الهطول سنويًا تُعدّ صحراء. وفي القارة القطبية الجنوبية، يبلغ متوسط الهطول نحو 166 مليمترًا فقط سنويًا، ولذلك تُعدّ أكبر صحراء في العالم. أما الصحراء الكبرى، فتُعدّ أكبر صحراء حارة في العالم.

5. لا يبقى قطبا الأرض في المكان نفسه

يقع القطب الجنوبي في القارة القطبية الجنوبية، لكنه ليس نقطة ثابتة تمامًا هو الآخر. إذ يتحرك القطب المغناطيسي الجنوبي من موقعه نتيجة التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض، بمعدل يتراوح بين 10 و15 كيلومترًا سنويًا. أما في القطب الشمالي، فالحركة أكبر، وقد تصل إلى نحو 55 كيلومترًا سنويًا. والقارة القطبية الجنوبية نفسها غير مأهولة بالسكان على نحو دائم، لكن تعمل فيها محطات بحث دولية تديرها بعثات متناوبة. وتطالب سبع دول أيضًا بحقوق إقليمية في أجزاء منها، رغم أن الوضع السياسي للقارة تنظمه معاهدة أنتاركتيكا.

6. إيفرست ليس أعلى جبل في العالم وفقًا لكل طرق القياس.

تُعدّ قمة إيفرست، التي ترتفع نحو 8,849 مترًا فوق مستوى سطح البحر، أعلى نقطة على كوكب الأرض فوق مستوى سطح البحر. لكن إذا قسنا ارتفاع جبل من قاعدته إلى قمته، فستكون النتيجة مختلفة تمامًا. يرتفع جبل ماونا كيا في هاواي نحو 4,207 أمتار فوق مستوى سطح البحر، لكن قاعدته تقع على عمق يقارب 6,000 متر تحت سطح المحيط الهادئ. وعند جمع المسافتين، يتجاوز الارتفاع الإجمالي للجبل 10 كيلومترات، أي أكثر من ارتفاع إيفرست.

7. أقرب جبل إلى الفضاء يقع في الإكوادور تحديدًا.

هناك طريقة أخرى لقياس ارتفاع الجبال، وهي المسافة بين القمة ومركز الأرض. وفقًا لهذه الطريقة، يذهب اللقب إلى جبل تشيمبورازو في الإكوادور. ويعود السبب إلى شكل الأرض، فهي ليست كرة مثالية، بل مفلطحة قليلًا عند القطبين ومنتفخة عند خط الاستواء. لذلك تبعد قمة تشيمبورازو، الواقعة بالقرب من خط الاستواء، عن مركز الأرض بنحو 2,072 مترًا أكثر من قمة إيفرست. وبهذا المعنى، فهي أقرب نقطة على سطح الأرض إلى الفضاء.

8. النيل ليس بالضرورة أطول نهر في العالم.

يُعدّ النيل عادةً أطول نهر في العالم، إذ يُقدّر طوله بنحو 6,695 كيلومترًا. لكن هذا اللقب ليس محسومًا. فبعض الباحثين يرون أن نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية أطول منه، إذا قيس طوله من منبع أبعد في جبال الأنديز، بدلًا من نقطة المنبع المعتمدة. وينشأ الخلاف أساسًا من صعوبة تحديد الموضع الذي يبدأ منه النهر بدقة، وأيّ الروافد تُعدّ جزءًا منه. وعلى أي حال، يحمل الأمازون لقبًا واحدًا على الأقل لا خلاف عليه: فهو النهر الأكثر غزارة في العالم، ويصبّ في المحيط الأطلسي كمية هائلة من المياه لا يضاهيه فيها أي نهر آخر.

9. لدى فرنسا مناطق زمنية أكثر من روسيا.

روسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، لذا من الطبيعي أن نفترض أنها تحتل أيضًا الرقم القياسي في عدد المناطق الزمنية. وبالفعل، تمتد أراضيها عبر 11 منطقة زمنية. لكن فرنسا هي التي تحتل المركز الأول، بـ12 منطقة زمنية، بفضل أقاليمها وجزرها فيما وراء البحار المنتشرة حول العالم، من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي.

10. خط التاريخ الدولي هو أيضًا النقطة الواقعة في أقصى الشرق وأقصى الغرب في العالم.

يمر خط التاريخ الدولي في وسط المحيط الهادئ، وهو خط وهمي يمتد بين القطبين الشمالي والجنوبي، ويبلغ فرق التوقيت بين جانبيه 24 ساعة. ويختلف التاريخ على جانبيه بيوم واحد، بحيث ينتقل من يعبره فعليًا إلى اليوم السابق أو اليوم التالي. وبسبب موقعه الجغرافي، يُعدّ هذا الخط النقطة الواقعة في أقصى شرق الكرة الأرضية وأقصى غربها في آن واحد. وتضم ألاسكا مجموعة من الجزر يعبرها خط التاريخ، ولذلك تُعدّ هذه الولاية الأمريكية رسميًا الولاية الواقعة في أقصى غرب الولايات المتحدة وأقصى شرقها في الوقت نفسه.

11. قد تكون المناطق الزمنية نتيجةً للحرب.

لم تُحدَّد جميع المناطق الزمنية وفقًا لموقع الشمس. ففي بعض الأحيان يكون للسياسة تأثير أيضًا. قبل الحرب العالمية الثانية، كانت فرنسا وبلجيكا وهولندا تستخدم توقيت أوروبا الغربية (UTC+0). ومع الاحتلال الألماني، انتقلت إلى توقيت وسط أوروبا (UTC+1)، تماشيًا مع التوقيت المعمول به في ألمانيا. كما اعتمدت إسبانيا، في عهد فرانسيسكو فرانكو، توقيت وسط أوروبا، في خطوة تأثرت، من بين عوامل أخرى، بالتقارب السياسي مع ألمانيا النازية.

12. يوجد في الصين توقيت واحد فقط.

الصين دولة شاسعة، تمتد على مساحة كان سيُعمل فيها بعدة مناطق زمنية لو كانت في بلدان أخرى. ومع ذلك، منذ عام 1949، تعتمد منطقة زمنية رسمية واحدة فقط: توقيت بكين. والنتيجة غريبة إلى حدّ ما: فعندما تشرق الشمس في شرق البلاد قرابة السادسة صباحًا، قد لا تشرق في غربها إلا قرابة العاشرة. وهكذا يبدأ ملايين السكان في غرب الصين يومهم وفق توقيت لا يتوافق بالضرورة مع ساعات النهار الطبيعية لديهم.

13. لم تعد الصين الدولة الأكثر سكانًا في العالم.

لِسنوات طويلة، حملت الصين لقب الدولة الأكثر سكانًا في العالم، لكنها فقدته لصالح الهند في عام 2023. وبعدد سكان يزيد على 1.4 مليار نسمة، أصبحت الهند الدولة الأكثر سكانًا، بينما بدأ عدد سكان الصين في الانخفاض.

14. لم تعد طوكيو المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

شهد مجال المدن أيضًا تغيرًا مثيرًا للاهتمام. فقد ظلت طوكيو لسنوات تُعدّ المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، إذ بلغ عدد سكان منطقتها الحضرية نحو 37 مليون نسمة. لكن جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، تجاوزتها في بعض التصنيفات خلال السنوات الأخيرة، إذ يبلغ عدد سكان منطقتها الحضرية نحو 41 مليون نسمة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الترتيب يعتمد على طريقة القياس وتعريف حدود المدينة.

15. الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم تقع في إندونيسيا

تقع جاكرتا في جزيرة جاوة، التي تحمل لقب الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم. يعيش في الجزيرة نحو 151 مليون نسمة، وهو عدد يفوق عدد سكان دول كثيرة، ولا توجد في العالم سوى ثماني دول يزيد عدد سكانها على ذلك.

16. في دولة واحدة، يوجد ما لا يقل عن 267 ألف جزيرة

إندونيسيا نفسها هي أكبر دولة جزرية في العالم، وتمتد عبر نحو 17 ألف جزيرة، لكنها ليست الدولة التي تضم أكبر عدد من الجزر. فالسويد هي التي تحمل الرقم القياسي العالمي في عدد الجزر: وفقًا للإحصاءات المتداولة، تضم أراضيها نحو 267 ألف جزيرة، رغم أن الكثير منها صغير جدًا وغير مأهول. إنه عدد يكاد يتعذر تصوّره، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الغالبية العظمى منها غير معروفة للمسافرين على الإطلاق. وتأتي النرويج وفنلندا المجاورتان في المرتبتين الثانية والثالثة، على التوالي.

17. فنلندا وآيسلندا ليستا جزءًا من إسكندنافيا

عند الحديث عن إسكندنافيا، يدرج كثيرون تلقائيًا السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وآيسلندا ضمنها. لكن من الناحيتين الجغرافية والثقافية، تشمل إسكندنافيا الدول الثلاث الأولى أساسًا. وتختلف فنلندا عنها، من بين أمور أخرى، في لغتها الفنلندية، التي لا تنتمي إلى عائلة اللغات الجرمانية الشمالية، القريبة من الإنجليزية والألمانية والهولندية. أما آيسلندا، فهي بعيدة جغرافيًا وتقع في المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية. وللإشارة إلى الدول الخمس مجتمعة، يُستخدم عادةً مصطلح «دول الشمال الأوروبي».

18. بريطانيا ليست تمامًا كما كنتم تظنون

أحد الأخطاء الجغرافية الأكثر شيوعًا هو استخدام مصطلح «بريطانيا» للإشارة إلى المملكة المتحدة بأكملها. والاسم الرسمي للدولة هو «المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية»، وهي تتألف من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. أما بريطانيا العظمى، فهي اسم الجزيرة التي تضم إنجلترا واسكتلندا وويلز فقط. وتقع أيرلندا الشمالية في جزيرة منفصلة، إلى جانب جمهورية أيرلندا.

19. هولندا ليست سوى جزء صغير من المملكة، ولاهاي ليست عاصمتها

اسم «هولندا» ليس دقيقًا تمامًا أيضًا. فالاسم الرسمي للدولة هو مملكة الأراضي المنخفضة، وهي تضم أيضًا أقاليم في منطقة الكاريبي. أما هولندا فهي في الواقع اسم لمقاطعتين فقط: هولندا الشمالية وهولندا الجنوبية. وتضم هاتان المقاطعتان بعضًا من أهم مدن البلاد، ومنها أمستردام وروتردام ولاهاي. وتُعدّ الأخيرة مركز الحكم السياسي، ولذلك يعتقد كثيرون خطأً أنها العاصمة. لكن أمستردام هي العاصمة الرسمية ومقر الأسرة الملكية.

20. ليس لسويسرا عاصمة رسمية

يعتقد كثيرون أن برن هي عاصمة سويسرا، لأن مؤسسات الحكومة الفدرالية تقع فيها. غير أن تعريفها الدستوري هو «مدينة فدرالية» وليس عاصمة. وفي الواقع، ليس لسويسرا عاصمة رسمية منصوص عليها في الدستور، رغم أن برن تؤدي هذا الدور فعليًا.

21. في جنوب أفريقيا ثلاث عواصم

إذا لم تكن لسويسرا عاصمة رسمية، فإن الوضع في جنوب أفريقيا معاكس تمامًا. فللدولة ثلاث عواصم، تُعدّ كل واحدة منها مقرًا لسلطة مختلفة: كيب تاون مقر البرلمان، وبريتوريا مقر الحكومة والسلطة التنفيذية، وبلومفونتين مركز السلطة القضائية، وفيها تقع المحكمة العليا للاستئناف.