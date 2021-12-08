تحطم مروحية تنقل رئيس الأركان الهندي أدى لمصرع 3 أشخاص

تعرضت مروحية من طراز إم أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث قرب كونور في تاميل نادو

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر تحطم مروحية تنقل قائد هيئة الأركان الهندية، الجنرال بيبين راوات، في ولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

وأعلن سلاح الجو الهندي، في تغريدة: "تعرضت مروحية من طراز إم أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث قرب كونور في تاميل نادو". ولم يذكر ما إذا كان رئيس الأركان قد أصيب في الحادث.

وأوضح ضابط كبير في الجيش أن الجنرال راوات وزوجته كانا في المروحية إلى جانب ضباط آخرين في طريقهم إلى كلية الدفاع.

وأكد مسؤول في فرق الإنقاذ في كونور، أن "ثمة 3 إلى 4 جرحى أيضا في موقع الحادث لكننا نجهل هوية القتلى". مضيفا "نقل بعض الجرحى إلى المستشفى"،

وحسب وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" إن المروحية كانت في طريقها من قاعدة جوية إلى كلية الدفاع الوطني عندما تحطمت بالقرب من مدينة كونور في تاميل نادو.

يشار إلى أن راوات هو أبرز مسؤول في الجيش الهندي، ويشغل أيضا منصب مستشار في وزارة الدفاع، وتولى هذا المنصب العام الماضي بعد تقاعده من منصب قائد الجيش.