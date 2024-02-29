بنغلادش: مصرع 43 شخصا جراء حريق شب في مبنى بدكا

أعلنت وزارة الصحة في بنغلادش مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة عشرات بعد أن شب حريق في مبنى مكون من سبعة طوابق في العاصمة دكا في وقت متأخر/ن، اليوم الخميس. وقال وزير الصحة سامانتا لال سين لوكالة فرانس برس بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور "حتى الآن لقي 43 شخصا حتفهم جراء الحريق".

وفي السياق قال المسؤول في خدمة الإطفاء، محمد شهاب، إن "الحريق شبّ في مطعم في طريق بيلي الساعة 21,50 أمس (15,50 بتوقيت غرينيتش)، وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا حيث علق عشرات الأشخاص.وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.

وذكر بيان صادر عن غرفة التحكم في خدمة الإطفاء أنهم أنقذوا 75 شخصاً، من بينهم 43 فقدوا الوعي. ويضم طريق بيلي أساساً مطاعم والعديد من متاجر الساري والهواتف المحمولة.

وقال مسؤول في المطعم عرَّف عن نفسه باسم «سهيل»: «كنا في الطابق السادس عندما رأينا لأول مرة الدخان يتصاعد عبر الدرج».وأضاف: «هرع الكثير من الناس إلى الطابق العلوي. استخدمنا أنابيب المياه للنزول من المبنى، وأصيب بعضنا عندما قفزوا من الطابق العلوي».