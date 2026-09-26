باكستان: مقتل 11 شخصاً وإصابة 30 آخرين في انفجار بمدينة "ديرا إسماعيل خان"

أعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن هجوم انفجاري أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 30 آخرين في انفجار وقع، اليوم السبت، في "ديرا إسماعيل خان" بشمال غرب باكستان. وذكرت خدمة "Rescue 1122" في بيان لها أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة "أمان ميلا" في منطقة "دارازيندا" التابعة للمقاطعة.

وأفادت الخدمة بأن فرق الإنقاذ التابعة لمحطة "دارازيندا" وصلت إلى موقع الحادث وبدأت عمليات الإغاثة، حيث قدمت المساعدة الطبية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى. وتشهد المقاطعة استمراراً للحوادث الأمنية هذا الشهر، بما في ذلك هجمات تورطت فيها حركة طالبان الباكستانية.

وتتعرض "ديرا إسماعيل خان" -الواقعة في مقاطعة "خيبر بختونخوا" بالقرب من الحدود الباكستانية مع أفغانستان- بشكل متكرر لأعمال عنف يشنها مسلحون إسلاميون، حيث غالباً ما تستهدف هذه الهجمات الشرطة وقوات الأمن.