فيديو يوثق لحظة كارثية.. تصادم مروحيتين في جبل إيفرست أمام الكاميرات

كارثة على ارتفاع 4200 متر: قتيل وجريحان إثر تصادم وتحطم مروحيتين اليوم (الثلاثاء) على جبل إيفرست. اصطدمت المروحيتان أثناء محاولتهما الهبوط في مخيم على الجبل، وكانتا تقلّان على ما يبدو متسلقين في طريق عودتهم خلال موسم الرحلات الجبلية الرائج.

خلال الأيام الأخيرة، غطّت الثلوج الكثيفة مسار الرحلة الجبلية، لكن الطقس تحسّن منذ يوم الأحد، مما أتاح لآلاف المتنزهين استئناف رحلاتهم. وذكرت رويترز أن المروحيتين تحطمتا بالقرب من قرية فريتشه، الواقعة على ارتفاع 4200 متر. وأعلن مسؤول كبير في المنطقة أن القتيل هندي يبلغ من العمر نحو 47 عامًا.

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بالإضافة إلى القتيل، أُصيب في الاصطدام راكب من نيوزيلندا نُقل من الجبل إلى كاتماندو لتلقي العلاج الطبي، ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

قُتل مساء أمس تسعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في بالم بيتش بولاية فلوريدا. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الموقع الطائرة وهي تهوي بسرعة نحو الأرض وتشتعل فيها النيران بالقرب من طريق مكتظ بالسيارات، حيث انفتحت حفرة ضخمة في الطريق. ولا تزال هويات ركاب طائرة «ليرجيت 60» مجهولة حتى الآن.

أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن تسعة أشخاص كانوا على متن الطائرة. وبحسب البيان، أقلعت الطائرة من مطار أوستن-بيرغستروم الدولي في تكساس وكانت متجهة إلى مطار شمال إليوثيرا في جزر البهاما. ويجري التحقيق في ملابسات التحطم.